По «Загадочной истории Бенджамина Баттона» сделают мюзикл

Сценическую версию «Загадочной истории Бенджамина Баттона» впервые покажут в Нью-Йорке в The Public Theater, главную роль исполнит номинант на премию «Тони» Эндрю Дюран, известный по мюзиклу «Мертвый изгой» (Dead Outlaw). Ему составят компанию Келси Киммел в роли Элоуэн Кин, а также Бритни Коулман, Тревор Линдли Крафт, Брэндон Дж. Эллис, Кэти Хорнер, Сатико Мэй, Морган Морс, Крис Сент-Луис, Клэр-Фрэнсис Салливан и Мэтт Уолпи. Предпоказы стартуют 8 октября, официальная премьера назначена на 21 октября, а спектакль будет идти до 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Фото: Paramount Pictures Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Фото: Paramount Pictures

Авторы адаптации — режиссер и сценарист Джетро Комптон и композитор Даррен Кларк. Постановку впервые представили в лондонском Southwark Playhouse в 2019 году, а в расширенной версии спектакль перебрался в вест-эндский The Ambassadors Theatre в 2024-м, где в 2025 году получил премии Лоуренса Оливье за лучший новый мюзикл, лучшую мужскую роль (Джон Даглиш в роли Бенджамина Баттона) и выдающийся вклад в музыкальный театр. Мюзикл основан на рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и переосмысляет историю человека, рожденного стариком и стареющего в обратном направлении. Но в отличие от оригинала действие перенесли в корнуэльскую рыбацкую деревню на побережье Великобритании. В 2027 году запланированы гастроли в Сеул.