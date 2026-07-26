Драма Дианы в диадеме

29 июля исполняется 45 лет одной из самых знаменитых свадеб мира — наследника британского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. В связи с этим Weekend решил выяснить, что произошло с ее самыми известными и любимыми драгоценностями. Некоторые из них носят ее невестки, какие-то были проданы и изредка мелькают на парадных фото, а часть после ее смерти больше никто не видел.

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Диана и ее бриллианты

Принцесса Уэльская обожала украшения, носила свои любимые вещи в различных, часто неожиданных комбинациях, снова и снова переделывала их и не обращала никакого внимания на то, что ее неустанно фотографировали, а что на ней блестит, анализировали и критиковали. После ее трагической смерти в возрасте 36 лет в 1997 году почти мифическая привлекательность ее драгоценностей только возросла.

Юридически они достались по наследству сыновьям — принцам Уильяму и Гарри. «Я хотела бы, чтобы вы выделили все мои украшения в долю, которая будет принадлежать моим сыновьям, чтобы их жены могли в свое время получить их во владение или использовать. Распределение украшений я оставляю на ваше усмотрение»,— гласило завещание Дианы.

С распределением вышли сложности. Дело в том, что часть самых известных украшений Диана получила в дар или приобрела, но были и предоставленные ей монаршей семьей, Королевским фондом коллекций или выписанные из личной коллекции монархии. Какие-то из украшений поступили от крупных ювелирных домов или просто от друзей.

Для сыновей украшения Дианы стали драгоценными памятными вещами, а для состоятельных поклонников принцессы — ценными предметами коллекционирования и выгодным вложением. Но большинство самых знаковых украшений Дианы все же находится там, где она хотела, чтобы они были,— у сыновей и их жен.

Помолвочное кольцо с сапфиром

Наверное, самое теперь известное обручальное кольцо в мире носит Кэтрин, принцесса Уэльская. Уильям сделал ей предложение осенью 2010 года в Кении. Кольцо подошло идеально — даже не пришлось подгонять по размеру. Главный камень, 12-каратный цейлонский синий сапфир овальной огранки, был выбран леди Дианой в 1981 году из самородков. А оплатила его королева. Оправу — кольцо из белого золота с 12 бриллиантами вокруг сапфира — Диана выбрала из каталога Garrard & Co, шокировав снобскую общественность. Как это — будущая королева Англии выбрала кольцо из обычного каталога?..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леди Диана Спенсер и принц Чарльз в саду Букингемского дворца в день объявления помолвки 24 февраля 1981 года Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кейт Миддлтон получила кольцо с 12-каратным сапфиром, окруженным 12 бриллиантами, вместе с предложением руки и сердца принца Уильяма Фото: ALASTAIR GRANT / POOL / AFP Следующая фотография 1 / 2 Леди Диана Спенсер и принц Чарльз в саду Букингемского дворца в день объявления помолвки 24 февраля 1981 года Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кейт Миддлтон получила кольцо с 12-каратным сапфиром, окруженным 12 бриллиантами, вместе с предложением руки и сердца принца Уильяма Фото: ALASTAIR GRANT / POOL / AFP

После смерти Дианы кольцо забрал принц Гарри. Но оно потребовалось брату Уильяму, когда пришло время сделать предложение Кейт Миддлтон. Он хотел символически разделить с матерью все волнение этого дня. По воспоминаниям дворецкого, Гарри с радостью согласился отдать кольцо, отказавшись ради такого случая от сокровища. «Бескорыстие и доброта — именно такой была Диана»,— вспоминал о ней Пол Баррелл, ее дворецкий.

Фамильная недиадема

История тиары Спенсеров, которую иногда ошибочно называют диадемой, восходит к 1767 году. Ее носили многие невесты одной из самых влиятельных аристократических семей Великобритании — из нее же происходила Диана. Вопреки традициям, в день свадьбы Диана надела именно эту романтичную фамильную тиару вместо королевской.

Тиара украшена изображениями тюльпанов и звезд, с центральным мотивом в форме сердца. На протяжении многих лет Диана продолжала носить тиару несмотря на то, что, по некоторым сообщениям, она вызывала у нее сильную головную боль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На свадьбу Диана надела фамильную тиару Спенсеров вместо положенной по стандартному протоколу королевской тиары «Кембриджские узелки любви» Фото: Herman Knippertz, File / AP Диана часто носила тиару Спенсеров на официальных мероприятиях. На фото — с королевой Елизаветой в ноябре 1982 года Фото: Terry Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 На свадьбу Диана надела фамильную тиару Спенсеров вместо положенной по стандартному протоколу королевской тиары «Кембриджские узелки любви» Фото: Herman Knippertz, File / AP Диана часто носила тиару Спенсеров на официальных мероприятиях. На фото — с королевой Елизаветой в ноябре 1982 года Фото: Terry Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

Сейчас тиара принадлежит брату Дианы — Чарльзу, 9-му графу Спенсеру. В последний раз ее видели на племяннице Дианы, Селии Маккоркодейл, в день ее свадьбы в 2018 году. По всей видимости, наследование этой тиары так и будет происходить в рамках семьи Спенсер.

Саудовский гарнитур

Этот комплект с бирманскими сапфирами и бриллиантами — свадебный подарок от наследного принца Саудовской Аравии Фахда (впоследствии короля). Он включал ожерелье, подвеску, кольцо, браслет, серьги и довольно вычурные часы и был изготовлен ювелирным домом Asprey. Когда Диана получила его, она была в восторге, пошутив, что становится «очень богатой леди».

Диана очень любила этот комплект и часто носила сапфировый кулон и бриллиантовый браслет. Она также переделала некоторые элементы, создав культовое колье из сапфиров и бриллиантов темно-синего цвета с бархатной подкладкой (которое она также использовала как повязку на голову), а также серьги-гвоздики с отстегивающимися подвесками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полный комплект включал колье с подвеской из крупного бирманского сапфира в обрамлении бриллиантов, серьги, браслет, кольцо, а также наручные часы Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана любила переделывать и переосмысливать свои украшения: из одной из деталей этого гарнитура она создала знаменитую сапфировую повязку, которую носила как бандо и как колье-чокер Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кэтрин, принцесса Уэльская, носит доставшиеся ей элементы этого гарнитура более скоромным образом Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Полный комплект включал колье с подвеской из крупного бирманского сапфира в обрамлении бриллиантов, серьги, браслет, кольцо, а также наручные часы Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана любила переделывать и переосмысливать свои украшения: из одной из деталей этого гарнитура она создала знаменитую сапфировую повязку, которую носила как бандо и как колье-чокер Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кэтрин, принцесса Уэльская, носит доставшиеся ей элементы этого гарнитура более скоромным образом Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Кэтрин замечена с некоторыми из этих украшений, включая переделанное колье и серьги-подвески, выполненные в более скромном стиле. Точное местонахождение всех украшений гарнитура неизвестно. Предположительно, они были распроданы по частям и находятся в частных коллекциях. Например, сапфировое колье выставлялось на аукцион в 2023 году и, по некоторым сообщениям, было приобретено Ким Кардашьян.

Жемчужный чокер с сапфиром

Это внушительное колье, ставшее визитной карточкой Дианы, было ее любимым аксессуаром для создания гламурного образа. Центральным элементом украшения является кластер из сапфиров и бриллиантов, который изначально был вставлен в брошь, подаренную королевой-матерью на свадьбу. Диана превратила его в семирядное жемчужное колье.

Она носила его, когда танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме и посещала Met Gala. Именно его она надевала со своим знаменитым маленьким черным «платьем мести», появившись на публике в тот самый вечер, когда ее супруг принц Чарльз публично признался в измене.

Сейчас колье принадлежит ее сыновьям и не появлялось на публике после ее смерти. Возможно, они считают, что ни одна другая женщина не смогла бы достойно его носить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жемчужный чокер с сапфиром стал одним из ее самых знаковых украшений Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана с актером Джоном Траволтой в ноябре 1985 года во время приема в Белом доме Фото: Circa Images / GHI / Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images После трагической гибели принцессы украшение ни разу не появлялось на публике Фото: Jayne Fincher / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Жемчужный чокер с сапфиром стал одним из ее самых знаковых украшений Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана с актером Джоном Траволтой в ноябре 1985 года во время приема в Белом доме Фото: Circa Images / GHI / Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images После трагической гибели принцессы украшение ни разу не появлялось на публике Фото: Jayne Fincher / Getty Images

Крест Атталлы

Это яркое ювелирное украшение, связанное с принцессой Дианой, примечательно не только своим смелым дизайном, но и тем, что на самом деле никогда ей не принадлежало. Подвеска была создана в 1920-х ювелирным домом Garrard — тем самым, который изготовил и знаменитое сапфировое кольцо Дианы. Крест из золота и серебра выполнен в изящной форме с цветочными навершиями, инкрустирован аметистами квадратной огранки и дополнен бриллиантами круглой огранки общим весом около 5,25 карата.

Украшение приобрел в 1980-х бизнесмен Наим Атталла, близкий друг Дианы, который часто одалживал его ей. Самое известное появление креста состоялось в октябре 1987 года на лондонском благотворительном гала-вечере в поддержку женской организации Birthright, куда Диана надела его с платьем в елизаветинском стиле и жемчужным ожерельем. По словам сына Атталлы, Рамзи, принцесса была единственным человеком, кому разрешалось носить эту вещь.

После смерти Дианы подвеска полностью исчезла из публичного поля, а в январе 2023 года была продана на аукционе Sotheby’s за £163,8 тыс., более чем вдвое превысив оценочную стоимость. Новой обладательницей украшения стала Ким Кардашьян, впервые публично надевшая его на гала-вечер в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диана надела крест с бархатным платьем от Catherine Walker Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Ким Кардашьян дополнила образ глубоким декольте и жемчужным чокером в своем фирменном стиле Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / NurPhoto Следующая фотография 1 / 2 Диана надела крест с бархатным платьем от Catherine Walker Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Ким Кардашьян дополнила образ глубоким декольте и жемчужным чокером в своем фирменном стиле Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / NurPhoto

Кольцо с аквамарином

Это кольцо, символизирующее освобождение и новую жизнь,— подарок самой себе после развода. Изготовлено на заказ в Asprey и заменило ее культовое обручальное кольцо.

Кольцо украшено крупным аквамарином изумрудной огранки, окруженным мелкими бриллиантами. Камень добыт на знаменитом бразильском руднике и был подарен Диане одной из ее лучших подруг, Лусией Флеча де Лима.

В 2018 году принц Гарри подарил кольцо своей новой жене Меган Маркл. По иронии судьбы, и здесь оно выступило символом бунтарства и новых начинаний. По словам биографа Роберта Джобсона, принцу Уильяму не нравилось, что Меган будет носить украшения его матери и наденет кольцо на свадьбу. Новоиспеченная герцогиня Суссекская действительно надела кольцо с аквамарином на свадебный прием (она надевала его на публику лишь однажды). Она также часто носит золотое кольцо Cartier Tank Francaise, которое принадлежало Диане, и владеет одним из ее бриллиантовых теннисных браслетов и игривыми серьгами-гвоздиками в виде бабочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В прессе часто называли это кольцо «кольцом развода», оно стало символом освобождения и независимости Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кольцо изготовили так, чтобы оно сочеталось с любимым жемчужным браслетом Дианы с крупной аквамариновой застежкой Фото: Julian Parker / UK Press / Getty Images Меган Маркл отдала дань уважения свекрови, надев его на вечерний прием в честь своей свадьбы в 2018 году Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 В прессе часто называли это кольцо «кольцом развода», оно стало символом освобождения и независимости Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кольцо изготовили так, чтобы оно сочеталось с любимым жемчужным браслетом Дианы с крупной аквамариновой застежкой Фото: Julian Parker / UK Press / Getty Images Меган Маркл отдала дань уважения свекрови, надев его на вечерний прием в честь своей свадьбы в 2018 году Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

Изумрудный чокер

Изумрудное колье-чокер c бриллиантами в стиле ар-деко — свадебный подарок королевы Елизаветы II. Путь его начался более века назад, изначально чокер был подарком королеве Марии от индийских дам в 1911 году во время Делийского дарбара, где Георг V был провозглашен императором Индии.

Диана носила чокер на многих официальных мероприятиях, самый экстравагантный выход в свет этого украшения случился в 1985 году во время королевского турне по Австралии. Из-за солнечного ожога на шее, который Диана хотела скрыть, она не могла надеть колье как положено. Ее парикмахер Ричард Далтон придумал спонтанное решение — он использовал шесть дюймов обычной бельевой резинки, чтобы закрепить драгоценность, создав повязку на голову. Этот поступок, по слухам, не понравился королеве, которая была раздражена тем, что ее ценная фамильная реликвия была использована столь нетрадиционным способом.

История этого украшения продолжается и сегодня. После смерти Дианы колье, оценочная стоимость которого составляет около $20 млн, вернулось в королевскую коллекцию и не появлялось на публике 25 лет. В 2022 году новая принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, появилась в нем на церемонии вручения престижной глобальной экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом и Королевским фондом. Носит она его традиционным образом, на шее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Есть несколько версий того, как чокер оказался у Дианы на лбу. Одна из них – он застрял, когда она пыталась надеть его через голову, и такая идея пришлась ей по вкусу Фото: Anwar Hussein / WireImage После смерти Дианы чокер долгое время не появлялся на публике. Кейт Миддлтон в 2022 году Фото: Samir Hussein / WireImage Чокер симметричен: в центре находится крупный овальный изумруд-кабошон, по обе стороны от него расположены еще по три кабошона, а между каждыми двумя крупными камнями – по одному изумруду поменьше Фото: Jacqueline Arzt / AP Следующая фотография 1 / 3 Есть несколько версий того, как чокер оказался у Дианы на лбу. Одна из них – он застрял, когда она пыталась надеть его через голову, и такая идея пришлась ей по вкусу Фото: Anwar Hussein / WireImage После смерти Дианы чокер долгое время не появлялся на публике. Кейт Миддлтон в 2022 году Фото: Samir Hussein / WireImage Чокер симметричен: в центре находится крупный овальный изумруд-кабошон, по обе стороны от него расположены еще по три кабошона, а между каждыми двумя крупными камнями – по одному изумруду поменьше Фото: Jacqueline Arzt / AP

Подвеска D

На 16-й день рождения семья подарила Диане золотое колье с подвеской в виде буквы D. D стала одним из ее излюбленных ювелирных мотивов, и друзья купили ей еще одно колье с подвеской в честь дня рождения.

После свадьбы вкусы Дианы менялись, но кулон D оставался в ее коллекции и появлялся даже после того, как она стала принцессой. Для многих это был смелый жест — напоминание о собственном «я» в жестких рамках королевской семьи.

В 2017 году серебряная версия подвески, которую Диана передала на благотворительный аукцион за несколько недель до своей гибели, была продана на аукционе за $8 тыс. Судьба оригинального золотого кулона остается семейной тайной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Как заметил один ювелир: «Скромная Ди носила кулон с инициалом — возможно, она была не такой уж скромной» Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кулон D оставался в коллекции Дианы даже после того, как она стала принцессой. На матче по поло в 1985 году Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Как заметил один ювелир: «Скромная Ди носила кулон с инициалом — возможно, она была не такой уж скромной» Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Кулон D оставался в коллекции Дианы даже после того, как она стала принцессой. На матче по поло в 1985 году Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

Жемчуга

Белые жемчужины были ее особой любовью на протяжении всей жизни. В 18 лет ей подарили жемчужное колье из трех нитей — она его часто носила, это была семейная традиция Спенсеров, связанная с совершеннолетием (большая часть ранних украшений Дианы была украдена из ее лондонской квартиры, когда ей было 18).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1980-х Диана также любила носить крупные жемчужные серьги-гвоздики. Фото: Anwar Hussein / Getty Images Белые жемчужины были особой любовью принцессы Уэльской на протяжении всей жизни Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана часто носила знаменитые жемчужные серьги-капли Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 В 1980-х Диана также любила носить крупные жемчужные серьги-гвоздики. Фото: Anwar Hussein / Getty Images Белые жемчужины были особой любовью принцессы Уэльской на протяжении всей жизни Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана часто носила знаменитые жемчужные серьги-капли Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

В 1980-х она также любила носить крупные жемчужные серьги-гвоздики. Кейт Миддлтон разделяет любовь свекрови к жемчугу. Она была замечена в нескольких жемчужных украшениях Дианы и часто носит жемчужное колье Дианы из четырех нитей, жемчужные серьги-капли, подаренные британским ювелирным домом Collingwood в день свадьбы в 1981 году, и ее серьги с бриллиантами и жемчугом Южных морей.

После развода Диана экспериментировала с более простыми изделиями или даже бижутерией, выражая свой собственный стиль. Она смело отказалась от строгих королевских дресс-кодов, но ее любовь к жемчугу только усилилась. Она продолжала носить свое культовое колье из сапфиров и жемчуга, а незадолго до своей трагической смерти заказала жемчужно-бриллиантовое колье «Лебединое озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лебединое озеро» из 178 бриллиантов и пяти крупных жемчужин – последнее колье Дианы. Она надевала его всего за несколько месяцев до своей трагической гибели

Фото: Ken Goff / Getty Images «Лебединое озеро» из 178 бриллиантов и пяти крупных жемчужин – последнее колье Дианы. Она надевала его всего за несколько месяцев до своей трагической гибели

Фото: Ken Goff / Getty Images

Текст: Екатерина Наумова