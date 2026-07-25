«Конфликт поэта в том, что он не может не писать»

19 июля на открытой сцене Дома творчества «Переделкино» показали спектакль «Маяковский. Встреча». Проект сделала команда, которая чуть больше года назад презентовала на разных российских площадках, в том числе на Свердловской киностудии, постановку «Б.Р.» по творчеству уральского поэта 1990-х Бориса Рыжего. Weekend поговорил с исполнителем главной роли в обоих спектаклях Алексеем Кирсановым о поэтах и прозе их жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча»

Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча»

Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс

Вы сделали уже две постановки одной и той же командой. В чем была разница в работе? Какая роль далась сложнее — или какая постановка в целом?

«Маяковский. Встреча» и «Б.Р.» — очень разные спектакли по жанру и драматической составляющей. Маяковский — это сон, несбыточная мечта одного маленького человека, который прекрасно болен «пожаром сердца».

Председатель одержим встречей с известным поэтом, она его питает как человека, и в какой-то момент он уже верит, что сам метаморфирует и превращается в грозного автора поэзии пролетариата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кирсанов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости Алексей Кирсанов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

СПРАВКА

Действие постановки «Маяковский. Встреча» начинается в 1928-м. В Екатеринбург приезжает уже очень популярный поэт и проводит встречу с рабочими одного из уральских заводов. Но на других предприятиях его тоже очень ждут. И вот в свете этих событий литейщику одного из производств снится сон про председателя завода, который мечтает о такой встрече, готовится к ней — и потом живет в переживаниях от того, что она не состоялась.

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Председатель абсурден в своих проявлениях, но при этом умен и трогателен. Главный герой — это большой ребенок, который верит в чудеса, но главного чуда так и не случилось. Сон становится кошмаром.

Сценическое посвящение Борису Рыжему «Б.Р.» — это документальная история надломленного человека, которая реализуется на сцене в виде исповеди и одного большого монолога про трагизм жизни. Спектакль-прощание, спектакль—кровь-слезы... Стихи Рыжего как никогда актуальны в своем звучании, они отражают сегодняшний день — человек одинок по своей сути в принципе.

Кто из героев вам ближе?

Мне ближе и понятнее герой Бори. Опять же, может, времени не так много утекло. Я 1986 года рождения, и я прекрасно чувствую 1990-е, ведь я рос в этот период и многое видел у себя в Москве, в спальных районах... «Б.Р.» для меня на сегодня — главное театральное дело. Этот спектакль не сыграешь просто так, переодевшись в другой костюм. Эта история очень сложная для меня тем, что в ней есть много пересекающихся линий моей жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Следующая фотография 1 / 5 Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча» Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс

Я знаю, что вы ходили по местам Рыжего в Екатеринбурге. А по местам Маяковского в Москве гуляли?

Скажу честно: актерский аппарат устроен довольно интересно. Новая роль — это новая книга, новое приключение, новое путешествие во времени. Но для того, чтобы сыграть тот или иной образ, обязательно и неотлагательно требуется погружение в материал. Однако не надо забывать, что у всех разная психофизика, и для погружения в «Б.Р.» я уже на начальной стадии репетиции достаточно много знал о судьбе Бориса, так что мое общение с его близкими добавило мне понимания и осмысления материала. На один из гастрольных показов на Свердловской киностудии к нам пришла его родная сестра Оля. И для нас это был очень важный спектакль... Видя, как в зале Оля плачет, мы все разрыдались сами. После спектакля мы немного пообщались с ней и поняли, что правильно чувствуем тему и что автор действительно присутствует в нашей постановке. Для нас это было высшей наградой нашего общего труда. Ну и, конечно же, я гулял по ночному Вторчермету, где находится улица Титова (Борис Рыжий провел там детство.— Weekend). Достаточно гнетущая атмосфера. Время в этом районе остановилось.

Для Маяковского я использовал пушкинский подход и ограничился фразой: «Над вымыслом слезами обольюсь». Временные рамки жизни Владимира Владимировича достаточно далеки от сегодняшних дней, и порой лучше сработает твое воображение, нежели прогулка по совершенно измененным современным улицам.

То, что оба ваших сценических героя ушли из жизни рано и по своему желанию, их как-то сближает? Вы для себя искали природу этого внутреннего конфликта у них?

Поэт всегда трагичен, его конфликт в том, что он не может не писать, не может без рифмы... К тому же настоящий поэт — существо достаточно тонкокожее, а иначе он не смог бы передать все полутона и свою боль. Как сказал Леонардо да Винчи: «Живопись — это поэзия, которую видят, а поэзия — это живопись, которую слышат».

СПРАВКА

Алексей Кирсанов родился в 1986 году в Москве, а в 2010-м окончил Школу-студию МХАТ (курс Игоря Золотовицкого) и был принят в стажерскую, а затем в основную труппу МХТ им. А.П. Чехова, где играл в спектаклях «Прокляты и убиты», «С любимыми не расставайтесь...», «Мастер и Маргарита» и «Пиквикский клуб». Известность актеру принесли работы в кино и на телевидении: сериалы «Закон каменных джунглей», «Бесы», «Домашний арест», «Чикатило», «Алекс Лютый», «Оборотень» и «Жизнь по вызову».

КОНЕЦ СПРАВКИ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча»

Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс Сцена из спектакля «Маяковский. Встреча»

Фото: Владимир Черняховский / Пресс-служба Арт Сизонс

У вас богатый и театральный, и сериальный опыт. Одно другому не мешает? Нет конфликта между сериалами и сценой?

Это одно дело, одна профессия, конфликта здесь не может быть. Я одновременно понимаю правила игры и подачу материала на театральной сцене и так же прекрасно себя чувствую на съемочной площадке, если собирается честная и трудолюбивая команда творческих людей.

В кино есть свои хитрости, детали о которых нужно помнить, нужно чувствовать интимность диалога со зрителем. А театральная сцена дает тебе настоящую эйфорию от прожитой тобой драматургии и живого обмена энергией со зрителями. В театре не бывает дублей: здесь и сейчас — и никак по-другому! То, что можно сделать в театре, в кино технически невозможно. Кино — это мозаика, где многое должно сойтись.

Какие ближайшие планы, что у вас сейчас в работе на сцене и в кино?

Я занят в проекте в жанре комедии положений, планируем в сентябре 2026 года сыграть премьеру. Это добрая, простая и веселая история с печальными нотками. Речь об авторской пьесе Елены Гордеевой и Дениса Тарасова под названием «Чемодан». Она о приключениях экспедитора Германа Язовского в чужом городе, рассказ о том, как простой бытовой предмет может соединить двух совершенно разных людей и сделать их счастливыми.

Еще снимаюсь в исторической криминальной драме про банду инкассаторов. События происходят в 1977 году, проект под рабочим названием «Расстрел», 12 серий.

Также планируются съемки третьего сезона моего любимого сериала «Волшебный участок». Там будет много загадок для зрителей и в целом сюжет обещает быть очень интересным.

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Как вы отдыхаете? Что для вас идеальный уикенд или момент расслабления: почитать книгу, сходить на выставку, заняться спортом? Может, есть необычное увлечение, хобби?

Обожаю смотреть кино и заниматься спортом — боксом, например. Еще практикую кроссфит, гири — дома у меня целый набор для домашних тренировок.

Но хобби у меня сейчас одно: хорошо выспаться и провести как можно больше времени с семьей. Погулять с ней или вырваться на море. Либо съездить в интересные места с дочерью — показать ей красоты нашей страны.

Сам я очень люблю мотоциклы, автомобили и в целом технику. На мото у меня в этом году 15-й сезон по Москве. Сейчас кататься я стал значительно меньше — семья, работа. Но как только выдается окошко, всегда с удовольствием еду с друзьями по ночной Москве. Еще могу отправиться на мотофестиваль в Суздаль.

Беседовала Анна Черникова