Полет силуэта

«Yohji Yamamoto Drawings» выпускает лондонское издательство Thames & Hudson, специализирующееся на альбомах и иллюстрированных книгах. Weekend полистал новинку.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Ёдзи Ямамото, 2017 Фото: PATRICK KOVARIK / AFP Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Следующая фотография 1 / 3 Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Ёдзи Ямамото, 2017 Фото: PATRICK KOVARIK / AFP Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson

Все было так: в мае 2024 года Александр Самсон, куратор парижского музея моды Palais Galliera (коллекции с 1947 года до современности), будучи в Токио, нашел на некоем складе большую коробку с рисунками Ёдзи Ямамото, охватывающими мужские и женские коллекции с 1981 по 1999 год. Какие-то из них — скетчи луков из разных коллекций, какие-то — эскизы принтов для тканей к этим коллекциям. И все вместе Ямамото делал карандашом, чернилами и маркером не только на обычных листах бумаги для рисования, как положено, но и на каких-то обрывках и даже на полях газет. На некоторых — там, где изображены собственно предметы одежды, он еще и добавляет от руки инструкции для конструкторов и закройщиков, указывая соотношение пропорций, особенности кроя, специфику носки.

Помимо таких вполне прикладных листов, есть еще и рисунки животных — цапель, например. Из всего этого богатства на несколько сотен листов сам Ямамото отобрал для книги 183, Александр Самсон написал предисловие, а Питер Севилл, который занимается каталогами Yohji Yamamoto с 1985 года, сделал дизайн-макет. И эта книга — первая публикация эскизов Ямамото, сохранившихся вне стен дома Yohji Yamamoto.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Обложка книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Thames & Hudson Следующая фотография 1 / 2 Обложка книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Обложка книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Thames & Hudson

За этой внешней канвой издательского проекта скрывается содержание, важное и интересное как минимум по двум причинам. Первая и самая очевидная состоит в том, что Ёдзи Ямамото, которому сейчас 82 года,— это один из главных дизайнеров того самого периода, которым занимается упомянутый выше Александр Самсон. Речь о послевоенной западной моде, когда были сформированы основные принципы и структуры системы, которую мы знаем. И Ёдзи Ямамото — один из последних титанов этой моды, безусловных великих, чья глубоко оригинальная работа стала важнейшей частью современности, ее живым материалом. А западной — потому что свою карьеру Ямамото, как и его сверстники и соотечественники Рэй Кавакубо и Кэндзо Такада, выстроил, переехав в Париж еще в ранние 1980-е, оставаясь при этом самым японским из всех парижских японцев и создавая свою деконструкцию западной одежды на основе принципов одежды японской, ее объемов и ее плоского кроя. И эту деконструкцию сейчас изучают на всех отделениях фэшн-дизайна по всему миру. А время с 1981 по 1999 год, охваченное книгой,— золотой отрезок его творчества, время становления и расцвета.

Вторая причина, по которой содержание книги достойно изучения, состоит в том, что в эскизах Ямамото, помимо их безусловной ценности с точки зрения истории моды, есть еще и ценность вполне художественная. Узкие длинные черно-белые фигуры Ямамото концентрируют ту экзистенциальную меланхолию, которая всегда была и есть в его одежде, в чем, сверх и помимо кроя и силуэта, и состоит ее исключительность, узнаваемость и притягательность. И эта важнейшая эмоциональная составляющая, непременный признак большой моды, в них ощущается даже сильнее, чем в коллекциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Следующая фотография 1 / 10 Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson Из книги «Yohji Yamamoto Drawings», Thames & Hudson, 2026 Фото: Yohji Yamamoto; Thames & Hudson

Перед нами не просто технические скетчи, всегда одинаковые, как у того же Сен-Лорана или Лагерфельда. Женский силуэт, изогнувшийся назад, цапля, выгнувшая шею вперед,— в этих рифмах, в силе и выразительности его линий, конечно, угадывается великая японская графическая традиция эпохи Эдо, от Дзякутю до Росэцу. Но сама по себе эта глубоко укорененная в японской культуре традиция не обеспечивает переход от сугубо прикладного к художественному, который совершается тут у Ямамото. Так бывает далеко не у каждого великого дизайнера, даже прошлого, не говоря уже о нынешних, которые в массе своей давно сменили эскизы на мудборды. И можно довольно уверенно сказать, что такой переход составляет уникальный дар Ёдзи Ямамото, который впервые в полной мере раскрывает альбом «Yohji Yamamoto Drawings».

Елена Стафьева