А «Воз» и ныне там

9 июля 2026 года в особняке Christchurch Mansion в Ипсуиче (графство Саффолк) открылась выставка «Walking Constable’s Landscape». Главный экспонат — шедевр Джона Констебла «Воз с сеном» (The Hay Wain), который впервые покинул Национальную галерею в Лондоне, чтобы вернуться в графство, вдохновлявшее художника. Картина остается одной из самых любимых в стране и неизменно входит в списки главных национальных полотен. Weekend рассказывает то, без чего невозможно проникнуться «Возом» и понять его значение.

Текст: Ульяна Волохова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Констебл. «Телега с сеном», 1821

Фото: National Gallery, London Джон Констебл. «Телега с сеном», 1821

Фото: National Gallery, London

1

«Телега для сена» создавалась как оружие. В 1818 году Джон Констебл придумал проект: раз в год представлять на выставке Королевской академии огромный — шестифутовый (почти двухметровый) — национальный пейзаж. Это была его эстетическая война. Констебл хотел доказать, что английская деревня достойна кисти не меньше, чем античные герои или библейские сюжеты, которыми восхищалась академия. Главным его соперником был Уильям Тёрнер — суперзвезда британской живописи, мастер огромных полотен о торжественных, великих и сильно мифологизированных событиях — «Ганнибал, переходящий Альпы», «Дидона, основывающая Карфаген», «Извержение Везувия», «Поле Ватерлоо». Тёрнер из раза в раз писал грандиозный спектакль с бушующими стихиями и яркими характерами. Констебл решил противопоставлять им тихую английскую глубинку, в которой ровным счетом ничего значительного не происходит. Первым полотном этой серии стала «Белая лошадь» (1819), вторым — «Мельница в Стратфорде» (1820), третьим — картина, которую сегодня весь мир знает как «Телегу для сена» (1821). Тёрнер, конечно, в стороне не остался и в 1824 году тоже представил публике работу на национальную тему — «Трафальгарское сражение», исполинское полотно шириной более 3,5 метра, посвященное морскому триумфу империи в Наполеоновских войнах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Тернер. «Битва при Трафальгаре», 1824

Фото: National Maritime Museum, Greenwich, London Уильям Тернер. «Битва при Трафальгаре», 1824

Фото: National Maritime Museum, Greenwich, London

2

Констебл писал виды своего детства. «Белая лошадь», «Мельница в Стратфорде», «Телега для сена», а затем «Вид на реку Стур близ Дедхэма» (1822), «Шлюз» (1824) и «Прыгающий конь» (1825) посвящены одному и тому же мирку — повседневной жизни на берегах реки Стур. Детство Констебля прошло в деревне Ист-Бергхоулт в графстве Суффолк, и эти места он считал своей творческой школой: «Они сделали меня художником; я часто думал о картинах с этими видами еще до того, как впервые взял в руки карандаш». На «Телеге для сена» воспроизведен пейзаж, который он видел все детство: чуть ниже по течению реки стояла мельница его отца. А дом, помещенный в центр композиции, был фермой Вилли Лотта и его семьи, которая дружила с Констеблами и поддержала Джона, когда тот решил отказаться от семейного дела и стать художником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Констебл. «Белый конь», 1819 Фото: Frick Collection Джон Констебл. «Мельница в Стратфорде», около 1820 Фото: National Gallery, London Джон Констебл. «Вид на реку Стур близ Дедхема», 1822 Фото: The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens Джон Констебл. «Замок», 1824 Фото: Частное собрание Следующая фотография 1 / 4 Джон Констебл. «Белый конь», 1819 Фото: Frick Collection Джон Констебл. «Мельница в Стратфорде», около 1820 Фото: National Gallery, London Джон Констебл. «Вид на реку Стур близ Дедхема», 1822 Фото: The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens Джон Констебл. «Замок», 1824 Фото: Частное собрание

3

Критики лишили «Телегу для сена» дождя. На подготовительном эскизе к картине небо выглядит тяжелым, свинцовым и тревожным. А еще на нем идет дождь. Современные метеорологи, изучив облака, предположили, что вертикальными и горизонтальными мазками Констебл изобразил виргу — дождь, который испаряется, не достигая земли. Рентгеновское исследование оригинала подтвердило, что подобные мазки были и на законченной картине. Но когда «Телега для сена» была представлена публике, критики пришли в ужас. Небо называли грязным, неопрятным и небрежным. Опасаясь отпугнуть покупателей, Констебл переписал его, сделал более спокойным и убрал в том числе дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Констебл. Эскиз к картине «Телега с сеном», около 1821

Фото: Victoria and Albert Museum, London Джон Констебл. Эскиз к картине «Телега с сеном», около 1821

Фото: Victoria and Albert Museum, London

4

Небо на «Телеге для сена» научно достоверно. На картине изображены высококучевые и кучево-дождевые облака, переходящие в грозовую стадию. По тому, как Констебл передал состояние атмосферы, современные метеорологи без труда определяют: через 20–30 минут над полем начнется шквалистый ливень. Такая точность стала результатом многолетних наблюдений. Констебл предпринял беспрецедентное научно-художественное исследование: он регулярно выезжал на природу, чтобы писать только небо, и создал более 150 этюдов. Это были не просто рисунки, а полноценные исследовательские наблюдения: художник указывал дату, время, направление ветра и погодные события. Интерес к атмосфере возник у Констебла после знакомства с трудами Люка Говарда — основоположника современной классификации облаков. Они произвели на художника огромное впечатление и убедили его, что небо — «главный орган чувства» пейзажной живописи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Констебл. «Облака», 1822 Фото: National Gallery of Victoria Джон Констебл. «Этюд облаков», 1882 Фото: The Courtauld Collection Джон Констебл. «Этюд облаков, закат», около 1821 Фото: Yale Center for British Art Следующая фотография 1 / 3 Джон Констебл. «Облака», 1822 Фото: National Gallery of Victoria Джон Констебл. «Этюд облаков», 1882 Фото: The Courtauld Collection Джон Констебл. «Этюд облаков, закат», около 1821 Фото: Yale Center for British Art

5

Телега на картине не подходит для перевозки сена. Многие годы исследователям не давало покоя, что транспортное средство, которое возчик остановил посреди реки, совсем не похоже на то, которое обычно использовали для заготовки сена: борта телеги слишком низкие для сыпучей травы. Ученый Нил Титли провел небольшое расследование и пришел к выводу, что эта неточность возникла из-за того, что позировала Констеблю не телега для сена, а повозка для дров. Во время работы над картиной художник жил в Хэмпстеде, тогда еще пригороде Лондона. Неподалеку от его дома находился пруд Уайтстоун. Здесь поили лошадей и смывали с колес дорожную грязь возницы, направлявшиеся в столицу. Чаще всего у пруда можно было увидеть перевозчиков дров, которыми отапливался Лондон. Констебл опаздывал с завершением картины и не поехал в Суффолк ради настоящей телеги для сена, а просто вышел из дома и зарисовал первую попавшуюся повозку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Констебл. Фрагмент картины «Тележка с сеном», 1821

Фото: National Gallery, London Джон Констебл. Фрагмент картины «Тележка с сеном», 1821

Фото: National Gallery, London

6

«Телега для сена» — портрет Англии, которая была потеряна. Констебл написал почти идеальный георгический пейзаж: крестьяне заняты своим привычным трудом, природа величественна, а человек существует с ней в полной гармонии. Но в те годы, когда художник работал над картиной, в Англии едва ли можно было найти хотя бы один уголок, где крестьянский труд выглядел бы так безмятежно, а жизнь текла так размеренно. После окончания Наполеоновских войн страну охватил затяжной сельскохозяйственный кризис. Тысячи бывших солдат не могли найти работу, законы об огораживании лишили многих живших на земле доступа к ней, а распространение сельскохозяйственных машин вызвало безработицу, волнения и погромы. Англия стремительно менялась: традиционный уклад разрушался, сельский труд механизировался, деревня беднела, росли города и производство. Но Констебл будто не замечал этих перемен и бережно воссоздавал Англию, опираясь на свои детские воспоминания и фантазии.

7

«Телега для сена» была проигнорирована на родине. Картина была представлена публике весной 1821 года на выставке Королевской академии и не произвела на зрителей никакого впечатления. Критики тоже не были в восторге: они ругали небо и даже заподозрили, что художник выставил незаконченную работу. На фоне гладкой, отполированной академической живописи «Телега для сена» выглядела слишком грубой — густые мазки казались нанесенными едва ли не штукатурной кистью. Покупателей тоже не нашлось. Констебл был в отчаянии: он недавно женился, в семье один за другим появилось трое детей, отсутствие заказов грозило семье нищетой.

8

Во Франции картина стала сенсацией. «Телегу для сена» приобрел в 1824 году парижский арт-дилер Джон Эрроусмит, который предложил за нее, «Вид на реку Стур близ Дедхэма» и небольшое полотно с Ярмутским молом £250 — сумму немалую, но довольно скромную сразу за три работы. Констебл был в долгах и не смог отказаться, хотя мысль о том, что одна из самых важных картин для него, убежденного патриота и консерватора, уедет во Францию, была почти унизительной. Но именно во Франции «Телегу для сена» ждал настоящий триумф. Эрроусмит привез ее на Парижский салон 1824 года, и она там произвела фурор — Стендаль назвал ее «зеркалом природы», а король Карл X наградил Констебла золотой медалью.

9

«Телега для сена» заставила Делакруа переписать «Резню на Хиосе». За несколько недель до открытия Салона Эжен Делакруа пришел посмотреть последние приобретения Эрроусмита и был потрясен. На выставке он намеревался показать свою «Резню на Хиосе» — огромное полотно, посвященное греческой войне за независимость. Но после знакомства с «Телегой для сена» пейзаж на заднем плане собственной картины показался ему слишком холодным и совершенно не передающим трагизм происходящего. Делакруа немедленно отправился в Лувр, где монтировали экспозицию Салона, и прямо в выставочных залах принялся переписывать пейзаж, используя более свободную, насыщенную цветом манеру Констебла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эжен Делакруа. «Резня на Хиосе», 1824

Фото: Musee du Louvre Эжен Делакруа. «Резня на Хиосе», 1824

Фото: Musee du Louvre

10

Констебл проложил дорогу импрессионизму. Триумф на Парижском салоне принес картинам художника необычайную популярность у французских живописцев, они старались перенять его подход к пейзажу и все чаще писали на открытом воздухе, стремясь изображать природу непосредственно с натуры, такой, какой видели ее перед собой, а не такой, какой требовали академические каноны. Это влияние стало одним из источников формирования барбизонской школы. Полвека спустя внимание к естественному свету, изменчивости атмосферы и свободной живописной манере стало одной из основ импрессионизма.

11

«Телега для сена» превратилась в национальный символ лишь спустя полвека после создания. К середине XIX века Англия уже не узнавала себя в пейзаже Констебла: росли города, развивалась промышленность, сельскую местность разрезали железные дороги. Привычный деревенский уклад стремительно уходил в прошлое. На волне викторианской ностальгии по образу утраченной старой доброй Англии картина начала восприниматься не просто как вид Суффолка, а как образ прошлого страны — степенного и гармоничного. В 1866 году полотно приобрел английский коллекционер Генри Вон и через 20 лет передал его Национальной галерее, главному публичному собранию страны.

12

«Телега для сена» возила ядерные ракеты. В 1980 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила, что в английской сельской местности будет размещено 160 американских ракет Tomahawk. Это решение вызвало массовые протесты против ядерного оружия. Художник Питер Кеннард, прославившийся своими антивоенными работами, в ответ на новость создал фотомонтаж — поместил в телегу Констебла охапку крылатых ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Кеннард. Фотомонтаж « Телега для сена» и ядерные ракеты, 1980

Фото: Peter Kennard / Tate Питер Кеннард. Фотомонтаж « Телега для сена» и ядерные ракеты, 1980

Фото: Peter Kennard / Tate

13

«Телега для сена» стала объектом радикального экопротеста. В 2022 году активисты движения Just Stop Oil пришли в Национальную галерею в Лондоне и закрыли картину плакатом с переосмысленным пейзажем Констебла. Вместо реки на нем был асфальт, вместо полей — фабрики, в небе — самолеты, а деревья превратились в сухие стволы. Затем активисты приклеили себя к раме и произнесли речь: «Можете забыть о существовании нашей зеленой и прекрасной земли. Скоро нефтедобыча приведет к неурожаям, и мы будем сражаться за еду». «Телега для сена» в ходе акции не пострадала, а участники Just Stop Oil получили штрафы и условные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты из группы «Just Stop Oil» рядом с картиной «Телега с сеном» Джона Констебла, покрытой наброском «без даты», 2022

Фото: CARLOS JASSO / AFP Активисты из группы «Just Stop Oil» рядом с картиной «Телега с сеном» Джона Констебла, покрытой наброском «без даты», 2022

Фото: CARLOS JASSO / AFP

14

Полотно Констебла — свидетельство экологических перемен. В центре композиции художник изобразил величественные вязы — деревья, которые на протяжении столетий были одним из символов английского пейзажа. Сегодня в стране их почти не осталось. В XX веке эпидемия голландской болезни вязов уничтожила почти весь этот вид в Великобритании. В родном для Констебла Суффолке вязы исчезли полностью. Экологи считают, что изменение климата — более теплые зимы и участившиеся периоды засухи — способствовало распространению болезни и ослаблению деревьев.