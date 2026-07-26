Владельцы корабля викингов обвинили Нолана в отказе оплачивать ремонт судна

Шведский некоммерческий центр Vikingaleden заявил, что после шести месяцев съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана ему вернули поврежденную копию корабля викингов Glad av Gillberga. По словам владельцев, студия обещала компенсировать ремонт, однако уже больше года не оплачивает счет примерно на $6 тыс. При этом организация требует возместить только стоимость материалов, отказавшись брать деньги за работу волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтт Дэймон в роли Одиссея в фильме Кристофера Нолана

Фото: Universal Pictures Мэтт Дэймон в роли Одиссея в фильме Кристофера Нолана

Фото: Universal Pictures

В Universal сообщили, что все счета были оплачены, а также что с владельцами судна уже связались, чтобы «прояснить недоразумение». Корабль использовался во время съемок как одно из судов флотилии Одиссея, а после ремонта вновь вернулся в эксплуатацию.

Корабль Glad av Gillberga создан на основе судна, затонувшего в XI веке. Оригинал был найден в датском фьорде Роскилле, а его реплика успешно совершала плавания по Северному и Балтийскому морям и даже добиралась до Канады.