Apple TV закроет сериал «Утреннее шоу»

Пятый сезон станет финальным и выйдет в 2027 году, съемки уже начались. Сериал стал одним из первых проектов Apple TV: контракт на первые два сезона с исполнителями главных ролей Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун подписали еще в 2017 году, за два года до официального запуска в 2019-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Фото: Apple TV Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Фото: Apple TV

Энистон и Уизерспун, также выступающие продюсерами проекта, знали о завершении истории заранее: по словам Энистон, это позволило команде осмысленно выстроить финал. Сюжет сериала строится вокруг закулисья популярной программы новостей телеканала UBA и рассказывает о борьбе за власть в среде американских медиа.

«Утреннее шоу» считается одним из самых узнаваемых проектов Apple TV. За четыре сезона сериал получил 28 номинаций на «Эмми», в том числе в категории «Лучший драматический сериал». По словам сопредседателя мирового видеонаправления Apple Зака Ван Амбурга, «Утреннее шоу» во многом помогло запустить саму стриминговую платформу благодаря широкому вниманию публики к социальным темам, которые поднимаются в сериале.