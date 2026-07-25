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Apple TV закроет сериал «Утреннее шоу»

Пятый сезон станет финальным и выйдет в 2027 году, съемки уже начались. Сериал стал одним из первых проектов Apple TV: контракт на первые два сезона с исполнителями главных ролей Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун подписали еще в 2017 году, за два года до официального запуска в 2019-м.

Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Фото: Apple TV

Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Фото: Apple TV

Энистон и Уизерспун, также выступающие продюсерами проекта, знали о завершении истории заранее: по словам Энистон, это позволило команде осмысленно выстроить финал. Сюжет сериала строится вокруг закулисья популярной программы новостей телеканала UBA и рассказывает о борьбе за власть в среде американских медиа.

«Утреннее шоу» считается одним из самых узнаваемых проектов Apple TV. За четыре сезона сериал получил 28 номинаций на «Эмми», в том числе в категории «Лучший драматический сериал». По словам сопредседателя мирового видеонаправления Apple Зака Ван Амбурга, «Утреннее шоу» во многом помогло запустить саму стриминговую платформу благодаря широкому вниманию публики к социальным темам, которые поднимаются в сериале.

Фотогалерея

Творческий путь Дженнифер Энистон

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«Мне кажется, что все больше и больше женщин понимают, что им не нужно жить с мужчиной, чтобы иметь ребенка. Они знают, что, когда настанет время для материнства, они смогут это реализовать с мужчиной или без него. Сейчас люди не заводят детей в двадцать, так что времена изменились. И еще очень здорово, что у нас появилось больше вариантов, чем у женщин старшего поколения. В то время единственным выходом было усыновление»

«Мне кажется, что все больше и больше женщин понимают, что им не нужно жить с мужчиной, чтобы иметь ребенка. Они знают, что, когда настанет время для материнства, они смогут это реализовать с мужчиной или без него. Сейчас люди не заводят детей в двадцать, так что времена изменились. И еще очень здорово, что у нас появилось больше вариантов, чем у женщин старшего поколения. В то время единственным выходом было усыновление»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«В детстве и ранней юности я мечтала не о том, чтобы быть известной, а прежде всего о том, чтобы быть счастливой»Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в пригороде Лос-Анджелеса в семье актера Джона Энистона, известность которому принесла главная роль в сериале «Дни нашей жизни». Когда Энистон было девять лет, ее родители развелись. Актриса окончила школу искусств LaGuardia в Нью-Йорке, после чего играла в нескольких постановках на Бродвее

«В детстве и ранней юности я мечтала не о том, чтобы быть известной, а прежде всего о том, чтобы быть счастливой»Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в пригороде Лос-Анджелеса в семье актера Джона Энистона, известность которому принесла главная роль в сериале «Дни нашей жизни». Когда Энистон было девять лет, ее родители развелись. Актриса окончила школу искусств LaGuardia в Нью-Йорке, после чего играла в нескольких постановках на Бродвее

Фото: Reuters

«Любовь — понятие относительное. Сегодня любовь со мной, а завтра уже у Анджелины Джоли»&lt;br> 29 июля 2000 года Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась — Питт ушел к актрисе Анджелине Джоли, с которой познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит»

«Любовь — понятие относительное. Сегодня любовь со мной, а завтра уже у Анджелины Джоли»
29 июля 2000 года Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась — Питт ушел к актрисе Анджелине Джоли, с которой познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Я хочу однажды проснуться и сказать самой себе: я заслужила все это»&lt;br> Помимо «Золотого глобуса» сериал «Друзья» принес Энистон премию «Эмми» и самую крепкую дружбу в Голливуде — на съемках актриса познакомилась с Кортни Кокс, а в 2004 году стала крестной матерью ее дочери

«Я хочу однажды проснуться и сказать самой себе: я заслужила все это»
Помимо «Золотого глобуса» сериал «Друзья» принес Энистон премию «Эмми» и самую крепкую дружбу в Голливуде — на съемках актриса познакомилась с Кортни Кокс, а в 2004 году стала крестной матерью ее дочери

Фото: Mark J. Terrill / AP

«Где бы вы были без друзей? Где бы вы были без тех людей, которые поднимают вас на ноги, когда вы не можете стоять? Как мы знаем, я и многие мои друзья, мы из тех семей, которые далеки от идеала. Нет ничего лучше, чем действительно верный, надежный и хороший друг. Ничего»&lt;br> На фото: главные актеры сериала «Друзья» во время церемонии вручения «Эмми» (2002)

«Где бы вы были без друзей? Где бы вы были без тех людей, которые поднимают вас на ноги, когда вы не можете стоять? Как мы знаем, я и многие мои друзья, мы из тех семей, которые далеки от идеала. Нет ничего лучше, чем действительно верный, надежный и хороший друг. Ничего»
На фото: главные актеры сериала «Друзья» во время церемонии вручения «Эмми» (2002)

Фото: Reuters

Во время съемок «Друзей» Дженнифер Энистон успела сняться в комедиях и мелодрамах «Только она единственная», «Портрет совершенства», «Ускользающий идеал», «Тонкая розовая линия», «Офисное пространство», трагикомедии «Объект моего восхищения» и драме «Хорошая девочка», работа в которой была высоко оценена критиками и показала, что Энистон может играть более серьезные роли&lt;br> На фото: с Джимом Керри в фильме «Брюс Всемогущий» (2003)

Во время съемок «Друзей» Дженнифер Энистон успела сняться в комедиях и мелодрамах «Только она единственная», «Портрет совершенства», «Ускользающий идеал», «Тонкая розовая линия», «Офисное пространство», трагикомедии «Объект моего восхищения» и драме «Хорошая девочка», работа в которой была высоко оценена критиками и показала, что Энистон может играть более серьезные роли
На фото: с Джимом Керри в фильме «Брюс Всемогущий» (2003)

Фото: Universal studio

«Я с детства люблю возиться в саду, сажать цветы. Во всех домах, где я жила, у меня был собственный розарий. Очень простые вещи, такие как сад, например, делают меня счастливой!»

«Я с детства люблю возиться в саду, сажать цветы. Во всех домах, где я жила, у меня был собственный розарий. Очень простые вещи, такие как сад, например, делают меня счастливой!»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Мне очень нравится сниматься в кино, это совсем другой опыт, не то же самое, что в сериалах. Фильм снимается год, и это прямо как в школе: ты уходишь на летние каникулы, потом возвращаешься, а впереди уже премьера. После каждых съемок ты словно становишься на год старше, у тебя появляется новая семья и много друзей. Съемки, которые мне больше всего запомнились, — это фильм &quot;Марли и я&quot;, лучший мой опыт в кино»&lt;br> На фото: кадр из фильма «Марли и я» (2008)

«Мне очень нравится сниматься в кино, это совсем другой опыт, не то же самое, что в сериалах. Фильм снимается год, и это прямо как в школе: ты уходишь на летние каникулы, потом возвращаешься, а впереди уже премьера. После каждых съемок ты словно становишься на год старше, у тебя появляется новая семья и много друзей. Съемки, которые мне больше всего запомнились, — это фильм "Марли и я", лучший мой опыт в кино»
На фото: кадр из фильма «Марли и я» (2008)

Фото: Alan Diaz / AP

После завершения «Друзей» Энистон продолжила сниматься в комедиях: «А вот и Полли» (2004), «Цена измены» (2005), «Ходят слухи» (2005), «Друзья с деньгами» (2006), «Охотник за головами» (2009, кадр на фото)

После завершения «Друзей» Энистон продолжила сниматься в комедиях: «А вот и Полли» (2004), «Цена измены» (2005), «Ходят слухи» (2005), «Друзья с деньгами» (2006), «Охотник за головами» (2009, кадр на фото)

«Я не истощаю себя и ем, когда захочу. Я занимаюсь йогой и другими разнообразными физическими упражнениями. Я стараюсь каждый день что-то делать, пускай даже двадцать минут, но чтобы тело получало нагрузку. Это дает хороший заряд энергии на целый день»&lt;br> Несмотря на свой возраст, Энистон находится в хорошей физической форме. Она постоянно становится героиней мужских журналов и не отказывается от откровенных фотосессий. Хотя в начале карьеры ей пришлось усиленно худеть — по просьбе своего первого агента актриса сбросила десять килограммов

«Я не истощаю себя и ем, когда захочу. Я занимаюсь йогой и другими разнообразными физическими упражнениями. Я стараюсь каждый день что-то делать, пускай даже двадцать минут, но чтобы тело получало нагрузку. Это дает хороший заряд энергии на целый день»
Несмотря на свой возраст, Энистон находится в хорошей физической форме. Она постоянно становится героиней мужских журналов и не отказывается от откровенных фотосессий. Хотя в начале карьеры ей пришлось усиленно худеть — по просьбе своего первого агента актриса сбросила десять килограммов

Фото: Matt Sayles / AP

«Я знаю, это звучит странно, но мне нравятся мои ошибки. Это заставляет меня двигаться дальше»&lt;br> Дженнифер Энистон увлекается коллекционированием антиквариата и рисует акварелью

«Я знаю, это звучит странно, но мне нравятся мои ошибки. Это заставляет меня двигаться дальше»
Дженнифер Энистон увлекается коллекционированием антиквариата и рисует акварелью

Фото: Matt Sayles / AP

В 2012 году Дженнифер Энистон получила звезду на «Аллее славы» Голливуда. Тогда же в прокат вышла картина «Жажда странствий». Другой яркой работой этого периода стала роль женщины-дантиста в комедии «Несносные боссы». В 2013 году состоялась премьера комедии «Мы — Миллеры», где Энистон танцевала стриптиз

В 2012 году Дженнифер Энистон получила звезду на «Аллее славы» Голливуда. Тогда же в прокат вышла картина «Жажда странствий». Другой яркой работой этого периода стала роль женщины-дантиста в комедии «Несносные боссы». В 2013 году состоялась премьера комедии «Мы — Миллеры», где Энистон танцевала стриптиз

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Мы, женщины, постоянно жалуемся, что мужчины стали избалованными и не делают ничего для развития отношений. Но, по сути, мы сами их избаловали, потому что инстинктивно ставим себя на роль хозяйки и управляем всем. А отношения — это всегда сотрудничество, где все вопросы нужно обсуждать, говорить о своих желаниях прямо и не ждать, что твой партнер прочитает твои мысли»&lt;br> В 2011 году стало известно об отношениях Энистон с актером Джастином Теру. Пара вступила в брак в августе 2015 года, а через три года развелась

«Мы, женщины, постоянно жалуемся, что мужчины стали избалованными и не делают ничего для развития отношений. Но, по сути, мы сами их избаловали, потому что инстинктивно ставим себя на роль хозяйки и управляем всем. А отношения — это всегда сотрудничество, где все вопросы нужно обсуждать, говорить о своих желаниях прямо и не ждать, что твой партнер прочитает твои мысли»
В 2011 году стало известно об отношениях Энистон с актером Джастином Теру. Пара вступила в брак в августе 2015 года, а через три года развелась

Фото: Chris Pizzello / AP

С актерами Джейсоном Бейтманом (слева) и Джейми Фоксом на премьере фильма «Несносные боссы» (2011)

С актерами Джейсоном Бейтманом (слева) и Джейми Фоксом на премьере фильма «Несносные боссы» (2011)

Фото: Chris Pizzello / AP

В 2014 году вышло продолжение успешных «Несносных боссов» (кадр из второй части фильма на фото). В том же году Энистон озвучила документальный фильм «Единство», рассказывающий историю создания Вселенной

В 2014 году вышло продолжение успешных «Несносных боссов» (кадр из второй части фильма на фото). В том же году Энистон озвучила документальный фильм «Единство», рассказывающий историю создания Вселенной

Фото: New Line Cinema

«Таких отношений или связей, подобных тем, которые складываются у вас с собакой, нет ни с родителями, ни с друзьями, ни с партнерами или любовниками. Это настолько приятно иметь кого-то, кто тут же бежит к вам навстречу, и целует вас, и подпрыгивает к вам, когда открываешь дверь»&lt;br> У Дженнифер Энистон есть татуировка на ноге с именем ее собаки

«Таких отношений или связей, подобных тем, которые складываются у вас с собакой, нет ни с родителями, ни с друзьями, ни с партнерами или любовниками. Это настолько приятно иметь кого-то, кто тут же бежит к вам навстречу, и целует вас, и подпрыгивает к вам, когда открываешь дверь»
У Дженнифер Энистон есть татуировка на ноге с именем ее собаки

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

«Когда однажды после выхода двух первых серий &quot;Друзей&quot; я вдруг заметила человека с фотоаппаратом, который шел за мной два километра до ближайшей аптеки, где я, черт возьми, купила туалетную бумагу… тогда я и поняла: моя жизнь изменилась — стала частью шоу…»Некоторое время карьера актрисы не складывалась. После провала нескольких сериалов и критики фильма ужасов «Лепрекон» (1993), в котором Энистон сыграла одну из главных ролей, она задумалась о завершении актерской карьеры. Но все решил сериал «Друзья», который стартовал на NBC в 1994 году и продолжался почти десять лет

«Когда однажды после выхода двух первых серий "Друзей" я вдруг заметила человека с фотоаппаратом, который шел за мной два километра до ближайшей аптеки, где я, черт возьми, купила туалетную бумагу… тогда я и поняла: моя жизнь изменилась — стала частью шоу…»Некоторое время карьера актрисы не складывалась. После провала нескольких сериалов и критики фильма ужасов «Лепрекон» (1993), в котором Энистон сыграла одну из главных ролей, она задумалась о завершении актерской карьеры. Но все решил сериал «Друзья», который стартовал на NBC в 1994 году и продолжался почти десять лет

Фото: Warner Bros. Television

«Я не в состоянии реагировать на все, что пишут и говорят обо мне в прессе. Единственное, что я могу, — спокойнее относиться к тому, как люди воспринимают меня и мою жизнь. Хотя, признаюсь, мне неприятен созданный таблоидами образ &quot;бедняжки Джен, которая так несчастна в любви&quot;. Сама я считаю, что в любви и личной жизни в целом мне очень повезло. И даже если сейчас я не вписываюсь в привычную для общества модель &quot;муж, двое детей и дом в глуши&quot;, это моя жизнь, и я абсолютно ею довольна»

«Я не в состоянии реагировать на все, что пишут и говорят обо мне в прессе. Единственное, что я могу, — спокойнее относиться к тому, как люди воспринимают меня и мою жизнь. Хотя, признаюсь, мне неприятен созданный таблоидами образ "бедняжки Джен, которая так несчастна в любви". Сама я считаю, что в любви и личной жизни в целом мне очень повезло. И даже если сейчас я не вписываюсь в привычную для общества модель "муж, двое детей и дом в глуши", это моя жизнь, и я абсолютно ею довольна»

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Актриса периодически выступает также в роли исполнительного продюсера. Впервые это случилось в 2008 году на фильме «Любовный менеджмент», где она сыграла одну из главных ролей. С тех пор Энистон спродюсировала еще десять фильмов

Актриса периодически выступает также в роли исполнительного продюсера. Впервые это случилось в 2008 году на фильме «Любовный менеджмент», где она сыграла одну из главных ролей. С тех пор Энистон спродюсировала еще десять фильмов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В 2018 году актриса снялась в комедии «Пышка» (кадр на фото), а в 2019 году — в комедийном детективе «Убийство на яхте». Всего в фильмографии актрисы более 50 фильмов и сериалов

В 2018 году актриса снялась в комедии «Пышка» (кадр на фото), а в 2019 году — в комедийном детективе «Убийство на яхте». Всего в фильмографии актрисы более 50 фильмов и сериалов

Фото: COTA Films

В 2020 и 2022 году актриса получала номинации на премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Утреннее шоу»

В 2020 и 2022 году актриса получала номинации на премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Утреннее шоу»

Фото: AP

В 2023 году актриса снялась в детективном комедийном боевике «Убийство в Париже» (2023) режиссера Джереми Гарелика. Мужа героини Энистон в фильме сыграл Адам Сэндлер

В 2023 году актриса снялась в детективном комедийном боевике «Убийство в Париже» (2023) режиссера Джереми Гарелика. Мужа героини Энистон в фильме сыграл Адам Сэндлер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Многие люди считают, что папарацци — это обратная сторона известности и с этим надо примириться. Но я не подписывала договор, по которому посторонние люди могут вторгаться в мой дом и в мою жизнь»&lt;br> Папарацци заслужили нелюбовь Энистон после развода с Питтом. Особенно негативно были приняты статьи и вопросы о двух выкидышах, случилвшихся во время брака, и спекуляциях на тему того, что если бы актриса могла родить детей, брак пары не распался бы

«Многие люди считают, что папарацци — это обратная сторона известности и с этим надо примириться. Но я не подписывала договор, по которому посторонние люди могут вторгаться в мой дом и в мою жизнь»
Папарацци заслужили нелюбовь Энистон после развода с Питтом. Особенно негативно были приняты статьи и вопросы о двух выкидышах, случилвшихся во время брака, и спекуляциях на тему того, что если бы актриса могла родить детей, брак пары не распался бы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На вручении премии «Золотой глобус», 2024 год

На вручении премии «Золотой глобус», 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На фестивале Elle Women in Hollywood, 2025 год

На фестивале Elle Women in Hollywood, 2025 год

Фото: Chris Pizzello / AP

С актрисой Риз Уизерспун на премьере четвертого сезона телешоу «Утреннее шоу», 2025 год

С актрисой Риз Уизерспун на премьере четвертого сезона телешоу «Утреннее шоу», 2025 год

Фото: Kylie Cooper / Reuters

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«Мне кажется, что все больше и больше женщин понимают, что им не нужно жить с мужчиной, чтобы иметь ребенка. Они знают, что, когда настанет время для материнства, они смогут это реализовать с мужчиной или без него. Сейчас люди не заводят детей в двадцать, так что времена изменились. И еще очень здорово, что у нас появилось больше вариантов, чем у женщин старшего поколения. В то время единственным выходом было усыновление»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«В детстве и ранней юности я мечтала не о том, чтобы быть известной, а прежде всего о том, чтобы быть счастливой»Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в пригороде Лос-Анджелеса в семье актера Джона Энистона, известность которому принесла главная роль в сериале «Дни нашей жизни». Когда Энистон было девять лет, ее родители развелись. Актриса окончила школу искусств LaGuardia в Нью-Йорке, после чего играла в нескольких постановках на Бродвее

Фото: Reuters

«Любовь — понятие относительное. Сегодня любовь со мной, а завтра уже у Анджелины Джоли»
29 июля 2000 года Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась — Питт ушел к актрисе Анджелине Джоли, с которой познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Я хочу однажды проснуться и сказать самой себе: я заслужила все это»
Помимо «Золотого глобуса» сериал «Друзья» принес Энистон премию «Эмми» и самую крепкую дружбу в Голливуде — на съемках актриса познакомилась с Кортни Кокс, а в 2004 году стала крестной матерью ее дочери

Фото: Mark J. Terrill / AP

«Где бы вы были без друзей? Где бы вы были без тех людей, которые поднимают вас на ноги, когда вы не можете стоять? Как мы знаем, я и многие мои друзья, мы из тех семей, которые далеки от идеала. Нет ничего лучше, чем действительно верный, надежный и хороший друг. Ничего»
На фото: главные актеры сериала «Друзья» во время церемонии вручения «Эмми» (2002)

Фото: Reuters

Во время съемок «Друзей» Дженнифер Энистон успела сняться в комедиях и мелодрамах «Только она единственная», «Портрет совершенства», «Ускользающий идеал», «Тонкая розовая линия», «Офисное пространство», трагикомедии «Объект моего восхищения» и драме «Хорошая девочка», работа в которой была высоко оценена критиками и показала, что Энистон может играть более серьезные роли
На фото: с Джимом Керри в фильме «Брюс Всемогущий» (2003)

Фото: Universal studio

«Я с детства люблю возиться в саду, сажать цветы. Во всех домах, где я жила, у меня был собственный розарий. Очень простые вещи, такие как сад, например, делают меня счастливой!»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Мне очень нравится сниматься в кино, это совсем другой опыт, не то же самое, что в сериалах. Фильм снимается год, и это прямо как в школе: ты уходишь на летние каникулы, потом возвращаешься, а впереди уже премьера. После каждых съемок ты словно становишься на год старше, у тебя появляется новая семья и много друзей. Съемки, которые мне больше всего запомнились, — это фильм "Марли и я", лучший мой опыт в кино»
На фото: кадр из фильма «Марли и я» (2008)

Фото: Alan Diaz / AP

После завершения «Друзей» Энистон продолжила сниматься в комедиях: «А вот и Полли» (2004), «Цена измены» (2005), «Ходят слухи» (2005), «Друзья с деньгами» (2006), «Охотник за головами» (2009, кадр на фото)

«Я не истощаю себя и ем, когда захочу. Я занимаюсь йогой и другими разнообразными физическими упражнениями. Я стараюсь каждый день что-то делать, пускай даже двадцать минут, но чтобы тело получало нагрузку. Это дает хороший заряд энергии на целый день»
Несмотря на свой возраст, Энистон находится в хорошей физической форме. Она постоянно становится героиней мужских журналов и не отказывается от откровенных фотосессий. Хотя в начале карьеры ей пришлось усиленно худеть — по просьбе своего первого агента актриса сбросила десять килограммов

Фото: Matt Sayles / AP

«Я знаю, это звучит странно, но мне нравятся мои ошибки. Это заставляет меня двигаться дальше»
Дженнифер Энистон увлекается коллекционированием антиквариата и рисует акварелью

Фото: Matt Sayles / AP

В 2012 году Дженнифер Энистон получила звезду на «Аллее славы» Голливуда. Тогда же в прокат вышла картина «Жажда странствий». Другой яркой работой этого периода стала роль женщины-дантиста в комедии «Несносные боссы». В 2013 году состоялась премьера комедии «Мы — Миллеры», где Энистон танцевала стриптиз

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Мы, женщины, постоянно жалуемся, что мужчины стали избалованными и не делают ничего для развития отношений. Но, по сути, мы сами их избаловали, потому что инстинктивно ставим себя на роль хозяйки и управляем всем. А отношения — это всегда сотрудничество, где все вопросы нужно обсуждать, говорить о своих желаниях прямо и не ждать, что твой партнер прочитает твои мысли»
В 2011 году стало известно об отношениях Энистон с актером Джастином Теру. Пара вступила в брак в августе 2015 года, а через три года развелась

Фото: Chris Pizzello / AP

С актерами Джейсоном Бейтманом (слева) и Джейми Фоксом на премьере фильма «Несносные боссы» (2011)

Фото: Chris Pizzello / AP

В 2014 году вышло продолжение успешных «Несносных боссов» (кадр из второй части фильма на фото). В том же году Энистон озвучила документальный фильм «Единство», рассказывающий историю создания Вселенной

Фото: New Line Cinema

«Таких отношений или связей, подобных тем, которые складываются у вас с собакой, нет ни с родителями, ни с друзьями, ни с партнерами или любовниками. Это настолько приятно иметь кого-то, кто тут же бежит к вам навстречу, и целует вас, и подпрыгивает к вам, когда открываешь дверь»
У Дженнифер Энистон есть татуировка на ноге с именем ее собаки

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

«Когда однажды после выхода двух первых серий "Друзей" я вдруг заметила человека с фотоаппаратом, который шел за мной два километра до ближайшей аптеки, где я, черт возьми, купила туалетную бумагу… тогда я и поняла: моя жизнь изменилась — стала частью шоу…»Некоторое время карьера актрисы не складывалась. После провала нескольких сериалов и критики фильма ужасов «Лепрекон» (1993), в котором Энистон сыграла одну из главных ролей, она задумалась о завершении актерской карьеры. Но все решил сериал «Друзья», который стартовал на NBC в 1994 году и продолжался почти десять лет

Фото: Warner Bros. Television

«Я не в состоянии реагировать на все, что пишут и говорят обо мне в прессе. Единственное, что я могу, — спокойнее относиться к тому, как люди воспринимают меня и мою жизнь. Хотя, признаюсь, мне неприятен созданный таблоидами образ "бедняжки Джен, которая так несчастна в любви". Сама я считаю, что в любви и личной жизни в целом мне очень повезло. И даже если сейчас я не вписываюсь в привычную для общества модель "муж, двое детей и дом в глуши", это моя жизнь, и я абсолютно ею довольна»

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Актриса периодически выступает также в роли исполнительного продюсера. Впервые это случилось в 2008 году на фильме «Любовный менеджмент», где она сыграла одну из главных ролей. С тех пор Энистон спродюсировала еще десять фильмов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В 2018 году актриса снялась в комедии «Пышка» (кадр на фото), а в 2019 году — в комедийном детективе «Убийство на яхте». Всего в фильмографии актрисы более 50 фильмов и сериалов

Фото: COTA Films

В 2020 и 2022 году актриса получала номинации на премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Утреннее шоу»

Фото: AP

В 2023 году актриса снялась в детективном комедийном боевике «Убийство в Париже» (2023) режиссера Джереми Гарелика. Мужа героини Энистон в фильме сыграл Адам Сэндлер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Многие люди считают, что папарацци — это обратная сторона известности и с этим надо примириться. Но я не подписывала договор, по которому посторонние люди могут вторгаться в мой дом и в мою жизнь»
Папарацци заслужили нелюбовь Энистон после развода с Питтом. Особенно негативно были приняты статьи и вопросы о двух выкидышах, случилвшихся во время брака, и спекуляциях на тему того, что если бы актриса могла родить детей, брак пары не распался бы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На вручении премии «Золотой глобус», 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На фестивале Elle Women in Hollywood, 2025 год

Фото: Chris Pizzello / AP

С актрисой Риз Уизерспун на премьере четвертого сезона телешоу «Утреннее шоу», 2025 год

Фото: Kylie Cooper / Reuters

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