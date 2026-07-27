В соборе Саграда Фамилия установили финальную скульптуру с «магической» подсветкой

Инсталляция Андреа Мастровито «Agnus Dei» создана вручную вместе с британско-немецким дизайнером Морицем Вальдемайером. Стеклянная скульптура ягненка установлена в кресте, венчающем 172-метровую башню Иисуса Христа авторства Антонио Гауди. Главной задачей Вальдемайера было осветить скульптуру так, чтобы источники света оставались незаметны. Решением стали скрытые ультрафиолетовые лампы, которые в темноте активируют фосфорные частицы. Таким образом, произведение излучает загадочное свечение без единого видимого источника света, проводов или техники.

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Фото: Studio Waldemeyer Инсталляция Андреа Мастровито «Agnus Dei»

Фото: Studio Waldemeyer

Этим же способом проявляется и стих из Евангелия от Иоанна, написанный на латыни в золоченых лучах вокруг скульптуры,— фраза о том, как Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и произнес: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира».