В соборе Саграда Фамилия установили финальную скульптуру с «магической» подсветкой
Инсталляция Андреа Мастровито «Agnus Dei» создана вручную вместе с британско-немецким дизайнером Морицем Вальдемайером. Стеклянная скульптура ягненка установлена в кресте, венчающем 172-метровую башню Иисуса Христа авторства Антонио Гауди. Главной задачей Вальдемайера было осветить скульптуру так, чтобы источники света оставались незаметны. Решением стали скрытые ультрафиолетовые лампы, которые в темноте активируют фосфорные частицы. Таким образом, произведение излучает загадочное свечение без единого видимого источника света, проводов или техники.
Инсталляция Андреа Мастровито «Agnus Dei»
Фото: Studio Waldemeyer
Этим же способом проявляется и стих из Евангелия от Иоанна, написанный на латыни в золоченых лучах вокруг скульптуры,— фраза о том, как Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и произнес: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира».