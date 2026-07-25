Vulture опубликовал рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда. На первом месте — Нолан
Режиссеров «фабрики грез» оценивали по шести критериям: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее.
Кристофер Нолан на премьере фильма «Одиссея» в Мумбаи, 2026
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Первую пятерку составили Квентин Тарантино, Грета Гервиг, Дени Вильнёв, Райан Куглер и Кристофер Нолан. Замыкают сотню Зак Снайдер, Майкл Бей, Гай Ритчи, Тодд Филлипс, Мэгги Джилленхол и Дэвид Оуэн Расселл. По мнению авторов списка, лидирующие режиссеры вновь обрели влияние в последние годы во многом благодаря сервисам вроде Letterboxd, Reddit и YouTube. Vulture также признает, что рейтинг скорее отражает существующие в Голливуде структуры власти, которая остается непропорциональной, и что женщинам и режиссерам других рас по-прежнему сложнее добиться сопоставимого влияния.