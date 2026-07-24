Вышел трейлер экранизации «Рождественнской истории» с Джонни Деппом в роли Скруджа

Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» — экранизации классической повести Чарльза Диккенса, где Джонни Депп исполняет главную роль знаменитого рождественского ворчуна Эбенезера Скруджа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Эбенезер: Рождественская история» (2026)

Фото: Paramount Pictures Кадр из фильма «Эбенезер: Рождественская история» (2026)

Фото: Paramount Pictures

В трейлере Скруджа-Деппа терзают пугающие духи Рождества, преследующие его всю праздничную пору, а в редкие моменты затишья он бродит по заснеженным улицам, обливая прохожих руганью и бросая в них снежки. «Хорошо вернуться»,— произносит его герой в ролике.

Режиссировал фильм Тай Уэст, известный по хоррорам «Перл» и «Максин ХХХ». По его словам, знакомство именно с некоторыми экранизациями повести в детстве стало для него первой встречей с жанром ужасов. Сценарий написал Нэтаниел Халперн. В фильме также снялись Андреа Райсборо, Тремелл Тиллман, Иэн Маккеллен, Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и другие.

Для Деппа это часть постепенного возвращения в большое кино после скандала с бывшей супругой Эмбер Хёрд в 2022 году. За последние четыре года он снялся в независимых лентах «Минамата» и «Жанна Дюбарри», а также в триллере «Дневной пьяница» вместе с Пенелопой Крус (премьера состоится в 2027 году).

«Эбенезер: Рождественская история» выйдет в мировой прокат 13 ноября.