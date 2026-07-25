«Каждый добывает счастье по-своему»

В середине июля завершилась многодневная эстафета через несколько регионов России по Большой уральской тропе. Ее участники пробежали 2300 км по Уралу и финишировали на перевале Дятлова. Путь бегунов был разбит на 11 этапов, в каждом участвовали по два-три спортсмена. Weekend отправился на перевал Дятлова, чтобы встретить финишеров и поговорить с предпринимателем, бегуном, первым россиянином, пробежавшим Песчаный марафон через Южную Сахару, Владимиром Волошиным — о трудностях на дистанции, роли трейлраннинга в развитии туризма, а также о болотах, птицах и вертолетах.

Беседовал Тимур Юсупов

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Расскажи, чем твой уральский опыт отличается от всех других забегов?

Участие в Большом уральском трейле — это какая-то отдельная песня. Во-первых, это 30 км с постоянным набором высоты. Некоторые участки были настолько заболоченными, что у меня было несколько шансов лишиться кроссовок — их затягивало. Ни на одних других испытаниях я не рисковал потерять кроссовки, а здесь был шанс. В начале, я помню, мы переходили первую реку вброд — вода ледяная. И думалось: «Это только третий или четвертый километр, и еще 20 с лишним до финиша в этих кроссовках».

Но потом я уже вспоминал холодную воду как счастье. Потому что, когда мы пошли через заболоченные места, в кроссовки лилась грязь. Стало понятно: просто двигаемся вперед — и все. В целом, наверное, это самый кислородный трейл в моей жизни из бега по пересеченной местности.

Очень красивая дикая природа тайги. Чем ближе мы были к финишу, тем больше диких птиц видели: они взлетали с тропы с шумом. Они пугались нас, мы пугались их.

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Что такое Большая уральская тропа (БУТ) Крупнейшая в России и одна из самых протяженных троп в мире. Длина трека — 2 362 км. БУТ проходит через Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, Пермский край, а также Республику Башкортостан. В июле 2026 года тропа пришла в Республику Коми — здесь было размечено 62 км трека. Также в 2024 году прошла разведка 500 км участка тропы в Казахстане — в горной системе Мугоджары. БУТ объединяет разнообразную инфраструктуру Уральских гор: природные достопримечательности и видовые точки, места для ночлега. Туристы могут приехать к одной из точек старта на тропе на общественном транспорте, погулять по лесу и горам полдня-день, остановиться на пикник на природе или пообедать в кафе на маршруте, а к вечеру отправиться домой. Могут запланировать более длительное путешествие с остановками в одном из отелей на тропе.

А в целом важно осознание того, что этот 11-й этап стал завершающей частью гигантского проекта, который объединил несколько регионов страны. Эстафета стартовала 23 мая из Орска и 16 июля финишировала — практически полтора месяца пути. Это очень круто, большая история. Приятно быть ее частью.

Все страхи, которые были в самом начале,— что перевал Дятлова какое-то мистическое место, окутанное легендами, и что вообще непонятно, как мы туда доберемся на своих двоих,— оказались большим преувеличением. Хорошо подготовленные спортсмены, которые зимой тренируются на беговых лыжах, которые за сезон преодолевают большое количество марафонов и полумарафонов и участвуют в трейлах, этот этап смогут пройти относительно легко.

Нам на брифинге сказали: «Ребята, если погода позволит, то вас заберут на вертолете»,— это означало, что нужно правильно распределить силы. Потому что, возможно, пришлось бы еще и обратно бежать.

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То есть нужно было сохранить силы?

Сохранить силы, чтобы вернуться. И еще нужно было продумать рюкзак. Ведь в трейлах мы бежим с вещами. Нужно было обязательно взять теплую одежду, причем несколько комплектов — на случай остановки. Нужно было запланировать правильный объем еды, медикаменты. В итоге всего взяли с запасом, и рюкзаки получились очень большие.

Чем-то еще забег запомнился?

Последние четыре километра у нас были сложности со связью — не отправлялись сообщения. Мы получали «Подтвердите погоду», пытались ответить. Из леса мы видели перевал, хребет, по условиям все было отлично. Но нужно было подтвердить с самого перевала.

Мы, конечно, немножко втопили. В наших интересах было как можно быстрее оказаться на перевале, чтобы дать оттуда точную информацию по погодным условиям. Неотправка сообщений заставила нас переживать: «Ну все, значит, они ничего не получили и за нами не вылетели». Но потом подумали: «Ладно, давай точно добежим, а там примем решение».

Практически перед подходом к перевалу Дятлова сообщение ушло, и нам ответили, что вертолет уже в пути. Но я понял одно: участвуя в подобных проектах, невозможно придерживаться какого-то тайминга. Постоянно возникает набор разных ситуаций, с которыми нужно справляться.

Если идешь на перевал Дятлова, ничего сильно планировать нельзя. Погода меняется: ветра, дождь — все это было в прогнозе. А на самом деле надо идти, получать удовольствие, наслаждаться природой, чувствовать сопричастность большой истории. Это очень крутой проект, за который хочется сказать огромное спасибо ребятам из Большой уральской тропы.

Это правильное дело. Тропу надо продлевать — двигаться дальше на север, чтобы пройти всю Уральскую гряду. Так можно войти в историю с самым продолжительным трейлом в мире. Не просто с туристическим маршрутом, а именно с трейлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Следующая фотография 1 / 3 Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа

Ты как-то по-особенному готовился к этому забегу?

Перманентная боевая готовность, я бы сказал. Зимой вместе с моим напарником Иваном Алыповым мы преодолевали организованный им ультрамарафон — стокилометровую лыжную гонку. Для меня она была восьмой. Далее — весна, лето: каждые выходные полумарафоны, марафоны, большой беговой объем.

Перед Большим уральским трейлом я пробежал три марафона и около 25 полумарафонов. Поэтому заявленные организаторами 27,5 км выглядели нормальной тренировочной дистанцией.

Но, как я сказал на финише, никогда не верьте организаторам трейлов. Если вам сказали, что дистанция 27,5 км, прибавьте еще от трех до пяти км. Так и получилось: в итоге мы пробежали 30 км. Мы открыли часы перед знаком «Перевал Дятлова» — а на них ровно шесть часов ноль минут. Получился четкий, ровный темп с учетом небольших остановок: покормить комаров и быстро достать какую-то еду из рюкзаков для себя.

А по тому, как реагировали мышцы, как вело себя тело, 30 км трейла — это как 50 км по асфальту.

У перевала Дятлова своеобразная слава. Ты задумывался об этом, когда ехал сюда?

У меня в списке целей было однажды посетить перевал Дятлова. Это все-таки легендарное место. Его историю я знал — читал про гибель группы, смотрел документальные фильмы. Но когда я узнал от ребят, что на перевал можно добежать, да еще и в хорошей компании — с Иваном Алыповым, с Александром Филовым на финальном этапе,— все карты сошлись. Я отправился сюда сразу после моего дня рождения — чтобы оказаться там, где мечтал побывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая уральская тропа глазами участников эстафеты

Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Большая уральская тропа глазами участников эстафеты

Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа

Ты следил за ходом всего трейла, за всеми одиннадцатью этапами. Что можешь сказать об уровне подготовки спортсменов и организации?

Этот трейл точно войдет в историю как первый добровольческий. Ребята, которые согласились взять на себя этапы разной продолжительности и сложности,— настоящие герои. Особенно те, кто начинал в жару и финишировал в холод. Уровень их подготовки очень высокий. Я следил за каждым, кто выходил на дистанцию, знакомился с профилем и поражался, какое у них за плечами огромное количество разных сложных вызовов — зимних, летних, речных, горных. Участие в Большом уральском трейле, мне кажется, органично вписалось в послужной список каждого.

Спасибо всем ребятам, которые согласились, вышли на свой этап, сделали работу на отлично и помогли нам вовремя стартовать на 11-м этапе, уйти на дистанцию и завершить большой проект. Он точно не имеет аналогов в России и однозначно входит в список лучших мировых трейлов по туристическим тропам, которые можно преодолеть и бегом, и пешком, быстрым шагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участник эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Следующая фотография 1 / 3 Участник эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа

Что заставляет людей заниматься такими испытаниями себя и своего организма? Кому ты можешь порекомендовать такой опыт?

Новичкам точно будет очень сложно. Но люди, которые занимаются любительским спортом регулярно, зимними или летними видами, которые уже пробегали марафоны, поймут, насколько тесно спорт в современном мире связан с событийным туризмом.

И участие в подобных инициативах — это возможность открывать для себя страну, территории, регионы, горы, города, маршруты. Большой уральский трейл — идеальная цель, которая четко укладывается в список достижений. Я проходил разного рода испытания на Северном полюсе. Я пробегал трейловые маршруты в Южной Сахаре: там плюс 53 градуса, влажность 10%, а здесь, наоборот, может быть прохладно и очень влажно.

Но каждый раз возвращаешься, и твоя история, копилка впечатлений пополняется. Через такие испытания складывается понимание, на какой огромной территории мы живем, какое здесь количество достопримечательностей и мест, обязательных к посещению. Наверное, вся жизнь состоит из подобных маленьких испытаний и больших достижений. Это делает людей чуть-чуть счастливее. Каждый добывает счастье по-своему, а мы добываем его через такие мучения.

Хотя нет, сегодня мы бежали — и было классно. Всю дорогу разговаривали, делились интересными идеями, наблюдениями. У меня есть устойчивое ощущение, что сегодня во время пробежки родилась новая концепция дальнейшего развития Большого уральского трейла.

Если вернуться именно к тропе как проекту, то она задумывалась как маршрут для массового туризма. Но справится ли на ней с нагрузкой среднестатистический горожанин?

Однозначно да. Я сегодня видел на тропе четыре группы: молодые девушки, парни, взрослые женщины и мужчины. Кто-то с компанией друзей, кто-то парой. И что мне особенно бросилось в глаза — люди абсолютно разной комплекции, разных возрастов и, уверен, разной физической подготовленности. Они шли по тропе с разной скоростью, по разным маршрутам. Одна группа возвращалась, другие только начинали. Мы спросили, сколько они планируют идти. Они ответили: «Пять дней только от той точки, где мы вас встретили». Это, конечно, потрясающе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участник эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Большая уральская тропа глазами участников эстафеты Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Следующая фотография 1 / 4 Участник эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Большая уральская тропа глазами участников эстафеты Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа

Часто ли ты участвуешь в трейл-стартах в России?

Трейлы я для себя только начинаю открывать. Первый по-настоящему спортивный трейл я пробежал в Никола-Ленивце в Калужской области — там была небольшая дистанция, но после нее я довольно долго восстанавливался. Потом открытием для меня стали зимние трейлы. Бегал в Великом Новгороде, Воткинске, Сарапуле, Ижевске. На следующей неделе поеду вместе с семьей в Суздаль, где пройдет Golden Ring Ultra Trail. Его проводит команда моего друга Михаила Долгова, с которым мы вместе в том числе бегаем полумарафоны и марафоны в качестве пейсмейкеров. Трейлы — это еще и хорошая возможность побывать в гостях у друзей.

Как и вообще занятия бегом, мне кажется.

Да, бег — это социальная сеть. В Суздаль я отправлюсь с семьей — с женой и дочкой. Для нас это микропутешествие: приехать, погулять, встретиться с друзьями, классно просто провести время вместе, пробежать короткие дистанции. Я побегу 20 км, жена — 10.

А трейл — еще и очень объединяющая история: и пробежать, и качественно пострадать, и сблизиться с людьми, и укрепить отношения, и получить незабываемые эмоции.

То есть ты за то, чтобы проект Большого уральского трейла масштабировать?

Урал — один-единственный, его невозможно воспроизвести, как и Большую уральскую тропу. Это уникальный маршрут, уникальное соединение культур, природы, традиций и даже легенд. И все это объединяется через Урал и собирает огромное количество людей. Так что масштабировать можно только сам маршрут — продлевая его на север.

Я уверен, надо перестать стесняться заявлять: «Большой уральский трейл и Большая уральская тропа — один из пяти самых крутых трекинговых маршрутов в мире». Люди, которые путешествуют по планете, которые коллекционируют такие впечатления, которые за подобным опытом отправляются на Ликийскую тропу, в Португалию и Латинскую Америку, должны приезжать и сюда. Они должны включать Большую уральскую тропу в свою коллекцию.

Я мечтаю, чтобы тропа не заканчивалась на перевале Дятлова, а дошла, например, до Маньпупунера и, возможно, продолжилась еще севернее. Почему бы и нет? Было бы круто сделать не просто 2,3 тыс. км, а, например, 5 тыс. км — и чтобы люди проходили их за лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Большая уральская тропа глазами участников эстафеты Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Следующая фотография 1 / 5 Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Большая уральская тропа глазами участников эстафеты Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа Участники эстафеты по Большой уральской тропе на одном из 11 этапов Фото: Александр Ёжъ Осипов / Большая уральская тропа

В России достаточно аутдор-пространств для спорта или эту тему нужно развивать?

Спорт на природе — самое доступное, что у нас есть. Не нужно покупать абонемент в фитнес-клуб, искать хоккейную, футбольную или баскетбольную команду, куда тебя могут и не взять или где ты можешь не прижиться. Аутдор-спорт расширяет кругозор. Перед каждым путешествием человек погружается в историю, изучает, что он может встретить на тропе: флору, фауну, исторические объекты.

У аутдора в нашей стране гигантские перспективы. Вот, в центральной части России есть Большая уральская тропа. В Калининградской области есть трекинговые тропы, объединяющие перешеек от Балтийской до Куршской косы. Еще есть Большая байкальская тропа, шикарные маршруты на Дальнем Востоке. Природа устроила то, что сложно было бы даже нафантазировать.

Нужно сформировать своеобразный коллекционный список. Как есть Золотое кольцо городов, так должно быть и Бриллиантовое кольцо троп. Ведь через спорт и туризм как через мягкую силу мы можем показать всю красоту нашей страны и все тепло ее гостеприимства.