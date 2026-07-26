Нападавшего на Салмана Рушди будут судить еще раз

Теперь суд выдвигает Хади Матару, напавшему на писателя Салмана Рушди в 2022 году, обвинение в терроризме. Новое дело касается уже не самого факта нападения, а предполагаемых мотивов и связей обвиняемого с террористической организацией. Судебный процесс проходит в федеральном суде Буффало, штат Нью-Йорк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Kraus, File / AP Фото: Adrian Kraus, File / AP

В августе 2022 года Хади Матар напал с ножом на господина Рушди, автора романа «Сатанинские стихи», прямо перед выступлением в Институте Шатокуа, где писатель собирался говорить о безопасности авторов. Матар нанес Рушди более десятка ножевых ранений, из-за которых тот лишился правого глаза и получил серьезное повреждение нервной системы.

В 2025 году Матар уже был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 25 годам лишения свободы — этот приговор он отбывает в настоящее время. По версии обвинения, Матар готовил нападение, рассчитывая помочь ливанской партии «Хезболла» (организация признана террористической на территории США) и стать ее мучеником. При обыске в его доме были обнаружены фотографии других боевиков организации, а также записная книжка со списком аргументов за и против убийства Рушди. Также следствие утверждает, что Матар распространял пропагандистские ролики в соцсетях. Ему грозит пожизненное заключение.

Позже Рушди рассказал о нападении 2022 года и своем долгом восстановлении в автобиографической книге «Нож».