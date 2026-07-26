Хавьер Бардем и Пенелопа Крус снялись в триллере «Бункер» Флориана Зеллера

Для Бардема и Крус это далеко не первая совместная работа: ранее пара вместе снималась в фильмах «Ветчина, ветчина», «Вики Кристина Барселона», «Эскобар» и «Лабиринты прошлого». Мировая премьера фильма пройдет на Венецианском кинофестивале, после чего картину покажут на Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат фильм выйдет в конце 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенелопа Круз в фильме «Бункер» (2026)

Фото: Blue Morning Pictures Пенелопа Круз в фильме «Бункер» (2026)

Фото: Blue Morning Pictures

В центре сюжета — архитектор, который берется за строительство бункера для выживания по заказу технологического магната. В ходе работы над заказом его жена начинает сомневаться в их семнадцатилетнем браке. Сам Зеллер описывает фильм как историю о супругах, которые переживают эмоциональные и нравственные испытания под давлением окружающего мира, сталкиваясь со страхами, сомнениями и дилеммами, характерными для современной эпохи.

Режиссер признался, что писал сценарий специально для Бардема и Крус: его давно привлекала идея снять реальную пару, и выбор пал на этих двух актеров как на одну из самых знаковых пар в современном кино. Помимо Бардема и Крус в актерский состав также вошли Стивен Грэм, Пол Дано, Патрик Шварценеггер, Марк Гэтисс и Эйлин Аткинс.