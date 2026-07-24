«Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном представят на Венецианском кинофестивале

Режиссерский дебют Ланса Оппенгейма в игровом кино, созданный при поддержке студии А24, покажут в основном конкурсе 83-го Венецианского кинофестиваля. В «Прайм-тайме» режиссер-документалист впервые обращается к постановочной драме, но основанной на реальных событиях. Роберт Паттинсон сыграет тележурналиста Криса Хансена, который прославился, разоблачая мужчин, приходивших в дом-ловушку в надежде встретить несовершеннолетнюю. С 2004 по 2007 год Хансен вел программу «Поймать хищника» (To Catch a Predator) — проект канала Dateline NBC, ставший телевизионным феноменом середины нулевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Прайм-тайм» (2026)

Фото: A24 Кадр из фильма «Прайм-тайм» (2026)

Фото: A24

Помимо главной роли господин Паттинсон выступил продюсером картины, и вместе с ним над проектом работали Ларс Кнудсен, Брайтон Макклоски, Тайлер Кампеллоне, Фред Бергер и Брайан Кавано-Джонс. В актерский состав также вошли Меррит Уивер, Скайлер Гисондо, Мэттью Махер, Бокем Вудбайн и Фиби Бриджерс.

Картина выйдет в широкий прокат 25 сентября.