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«Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном представят на Венецианском кинофестивале

Режиссерский дебют Ланса Оппенгейма в игровом кино, созданный при поддержке студии А24, покажут в основном конкурсе 83-го Венецианского кинофестиваля. В «Прайм-тайме» режиссер-документалист впервые обращается к постановочной драме, но основанной на реальных событиях. Роберт Паттинсон сыграет тележурналиста Криса Хансена, который прославился, разоблачая мужчин, приходивших в дом-ловушку в надежде встретить несовершеннолетнюю. С 2004 по 2007 год Хансен вел программу «Поймать хищника» (To Catch a Predator) — проект канала Dateline NBC, ставший телевизионным феноменом середины нулевых.

Кадр из фильма «Прайм-тайм» (2026)

Кадр из фильма «Прайм-тайм» (2026)

Фото: A24

Кадр из фильма «Прайм-тайм» (2026)

Фото: A24

Помимо главной роли господин Паттинсон выступил продюсером картины, и вместе с ним над проектом работали Ларс Кнудсен, Брайтон Макклоски, Тайлер Кампеллоне, Фред Бергер и Брайан Кавано-Джонс. В актерский состав также вошли Меррит Уивер, Скайлер Гисондо, Мэттью Махер, Бокем Вудбайн и Фиби Бриджерс.

Картина выйдет в широкий прокат 25 сентября.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Роберта Паттинсона

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Роберт Паттинсон раздает автографы на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Лондоне&lt;br> Актер признавался, что до прослушивания даже не слышал о книгах Стефани Майер. На съемках он хотел сделать более мрачный образ Эдварда, но студия не позволила

Роберт Паттинсон раздает автографы на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Лондоне
Актер признавался, что до прослушивания даже не слышал о книгах Стефани Майер. На съемках он хотел сделать более мрачный образ Эдварда, но студия не позволила

Фото: AP

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Калифорнии&lt;br> «Сумерки» стали хитом и породила многомиллиардную франшизу. В сумме все пять фильмов саги принесли более $3,36 млрд

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Калифорнии
«Сумерки» стали хитом и породила многомиллиардную франшизу. В сумме все пять фильмов саги принесли более $3,36 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон с наградой MTV Movie Awards за прорывную мужскую роль в фильме «Сумерки»&lt;br> Всего фильм получил 34 награды, включая 5 премий MTV Movie Awards в 2009 году

Роберт Паттинсон с наградой MTV Movie Awards за прорывную мужскую роль в фильме «Сумерки»
Всего фильм получил 34 награды, включая 5 премий MTV Movie Awards в 2009 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники преследуют Роберта Паттинсона на съемочной площадке фильма «Помни меня» в Нью-Йорке, 2009 год&lt;br> Это был первый крупный проект актера после «Сумерек», он окупился в прокате и получил положительные отзывы от фанатов, хотя критики отнеслись к нему прохладно

Поклонники преследуют Роберта Паттинсона на съемочной площадке фильма «Помни меня» в Нью-Йорке, 2009 год
Это был первый крупный проект актера после «Сумерек», он окупился в прокате и получил положительные отзывы от фанатов, хотя критики отнеслись к нему прохладно

Фото: Charles Sykes / AP

Кадр из фильма «Отголоски прошлого» (2009) режиссера Пола Моррисона. Паттинсон сыграл молодого и эксцентричного Сальвадора Дали, попытавшись уйти от образа гламурного вампира

Кадр из фильма «Отголоски прошлого» (2009) режиссера Пола Моррисона. Паттинсон сыграл молодого и эксцентричного Сальвадора Дали, попытавшись уйти от образа гламурного вампира

Фото: APT Films

Актеры Хью Джекман и Роберт Паттинсон на вручении наград Teen Choice Awards, 2009 год

Актеры Хью Джекман и Роберт Паттинсон на вручении наград Teen Choice Awards, 2009 год

Фото: Evan Agostini / AP

Поклонница с журналом, на обложке которого Роберт Паттинсон, на вечеринке фанатов ленты «Новолуние» (2009) в Лондоне&lt;br> Критики картину разгромили, однако она собрала свыше полумиллиарда долларов в прокате, а по результатам года Паттинсон получил титул самого сексуального актера по версии Moviefone

Поклонница с журналом, на обложке которого Роберт Паттинсон, на вечеринке фанатов ленты «Новолуние» (2009) в Лондоне
Критики картину разгромили, однако она собрала свыше полумиллиарда долларов в прокате, а по результатам года Паттинсон получил титул самого сексуального актера по версии Moviefone

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Актеры Роберт Паттинсон и Эмили де Рэвин на премьере фильма «Помни меня» (2010) в Нью-Йорке

Актеры Роберт Паттинсон и Эмили де Рэвин на премьере фильма «Помни меня» (2010) в Нью-Йорке

Фото: Evan Agostini / AP

Поклонницы у восковой фигуры Роберта Паттинсона на открытии экспозиции в музее мадам Тюссо в Лондоне, 2010 год

Поклонницы у восковой фигуры Роберта Паттинсона на открытии экспозиции в музее мадам Тюссо в Лондоне, 2010 год

Фото: Joel Ryan / AP

Роберт Паттинсон на съемках экранизации романа Мопассана «Милый друг» (2012) в Будапеште&lt;br> В американском прокате картина потерпела коммерческую катастрофу, собрав менее $121 тыс.

Роберт Паттинсон на съемках экранизации романа Мопассана «Милый друг» (2012) в Будапеште
В американском прокате картина потерпела коммерческую катастрофу, собрав менее $121 тыс.

Фото: Bela Szandelszky / AP

Поклонница перед премьерой фильма «Сумерки. Сага. Затмение» (2010) в Лос-Анджелесе

Поклонница перед премьерой фильма «Сумерки. Сага. Затмение» (2010) в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон фотографируется с поклонницей на премьере фильма «Воды слонам!» (2011) в Берлине

Роберт Паттинсон фотографируется с поклонницей на премьере фильма «Воды слонам!» (2011) в Берлине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (2011) режиссера Билла Кондона

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (2011) режиссера Билла Кондона

Фото: Imprint Entertainment

Слева направо: актеры Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер оставляют отпечатки ладоней и ступней у Китайского театра Граумана в Голливуде, 2011 год

Слева направо: актеры Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер оставляют отпечатки ладоней и ступней у Китайского театра Граумана в Голливуде, 2011 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011) режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В главных ролях: Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011) режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В главных ролях: Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

Фото: 20th Century Fox

Открытие восковой фигуры Роберта Паттинсона в музее мадам Тюссо в Шанхае, 2011 год

Открытие восковой фигуры Роберта Паттинсона в музее мадам Тюссо в Шанхае, 2011 год

Фото: Aly Song / Reuters

Роберт Паттинсон на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма «На дороге» (2012). Экранизация романа Джека Керуака получила смешанные отзывы критиков и провалилась в прокате

Роберт Паттинсон на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма «На дороге» (2012). Экранизация романа Джека Керуака получила смешанные отзывы критиков и провалилась в прокате

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Роберт Паттинсон передает награду Ultimate Choice Award поклонникам на вручении Teen Choice Awards, 2012 год

Роберт Паттинсон передает награду Ultimate Choice Award поклонникам на вручении Teen Choice Awards, 2012 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон на фотосессии фильма «Бродяга» (2014) режиссера Дэвида Мишо на Каннском кинофестивале. Критики назвали фильм «мрачным и жестоким», а Паттинсон, по мнению критиков, «крадет фильм» у Гая Пирса

Роберт Паттинсон на фотосессии фильма «Бродяга» (2014) режиссера Дэвида Мишо на Каннском кинофестивале. Критики назвали фильм «мрачным и жестоким», а Паттинсон, по мнению критиков, «крадет фильм» у Гая Пирса

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ

Слева направо: сценарист Джошуа Сэфди, актер Роберт Паттинсон и режиссер Бен Сэфди перед показом фильма «Хорошее время» (2017) на Каннском кинофестивале. Картина получила хорошие отзывы критиков, роль Паттинсона называли «лучшей в его жизни»

Слева направо: сценарист Джошуа Сэфди, актер Роберт Паттинсон и режиссер Бен Сэфди перед показом фильма «Хорошее время» (2017) на Каннском кинофестивале. Картина получила хорошие отзывы критиков, роль Паттинсона называли «лучшей в его жизни»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Роберт Паттинсон на фотоколле фильма «Хорошее время» (2017) в Каннах

Роберт Паттинсон на фотоколле фильма «Хорошее время» (2017) в Каннах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Кадр из фильма «Довод» (2020) режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в разгар пандемии коронавируса и была успешной в прокате, игра Паттинсона получила высокие оценки

Кадр из фильма «Довод» (2020) режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в разгар пандемии коронавируса и была успешной в прокате, игра Паттинсона получила высокие оценки

Фото: Warner Bros

Кадр из фильма «Маяк» (2019) режиссера Роберта Эггерса. Монохромный хоррор получил номинацию на «Оскар» за операторскую работу, а на Каннском кинофестивале удостоился премии FIPRESCI

Кадр из фильма «Маяк» (2019) режиссера Роберта Эггерса. Монохромный хоррор получил номинацию на «Оскар» за операторскую работу, а на Каннском кинофестивале удостоился премии FIPRESCI

Фото: A24 / New Regency Pictures

Актеры Роберт Паттинсон и Зендея на нью-йоркской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Актеры Роберт Паттинсон и Зендея на нью-йоркской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Кадр из фильма «Микки 17» (2025) режиссера Пон Джун-хо

Кадр из фильма «Микки 17» (2025) режиссера Пон Джун-хо

Фото: Kate Street Picture Company

С актрисой и возлюбленной Сьюки Уотерхаус на прогулке в Нью-Йорке, 2025 год

С актрисой и возлюбленной Сьюки Уотерхаус на прогулке в Нью-Йорке, 2025 год

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Кадр из фильма «Умри, моя любовь» (2025) режиссера Линн Рэмси

Кадр из фильма «Умри, моя любовь» (2025) режиссера Линн Рэмси

Фото: Black Label Media

Роберт Паттинсон на римской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Роберт Паттинсон на римской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Кадр из фильма «Вот это драма!» (2026) режиссера Кристоффера Боргли

Кадр из фильма «Вот это драма!» (2026) режиссера Кристоффера Боргли

Фото: A24

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Роберт Паттинсон раздает автографы на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Лондоне
Актер признавался, что до прослушивания даже не слышал о книгах Стефани Майер. На съемках он хотел сделать более мрачный образ Эдварда, но студия не позволила

Фото: AP

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на премьере фильма «Сумерки» (2008) в Калифорнии
«Сумерки» стали хитом и породила многомиллиардную франшизу. В сумме все пять фильмов саги принесли более $3,36 млрд

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон с наградой MTV Movie Awards за прорывную мужскую роль в фильме «Сумерки»
Всего фильм получил 34 награды, включая 5 премий MTV Movie Awards в 2009 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники преследуют Роберта Паттинсона на съемочной площадке фильма «Помни меня» в Нью-Йорке, 2009 год
Это был первый крупный проект актера после «Сумерек», он окупился в прокате и получил положительные отзывы от фанатов, хотя критики отнеслись к нему прохладно

Фото: Charles Sykes / AP

Кадр из фильма «Отголоски прошлого» (2009) режиссера Пола Моррисона. Паттинсон сыграл молодого и эксцентричного Сальвадора Дали, попытавшись уйти от образа гламурного вампира

Фото: APT Films

Актеры Хью Джекман и Роберт Паттинсон на вручении наград Teen Choice Awards, 2009 год

Фото: Evan Agostini / AP

Поклонница с журналом, на обложке которого Роберт Паттинсон, на вечеринке фанатов ленты «Новолуние» (2009) в Лондоне
Критики картину разгромили, однако она собрала свыше полумиллиарда долларов в прокате, а по результатам года Паттинсон получил титул самого сексуального актера по версии Moviefone

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Актеры Роберт Паттинсон и Эмили де Рэвин на премьере фильма «Помни меня» (2010) в Нью-Йорке

Фото: Evan Agostini / AP

Поклонницы у восковой фигуры Роберта Паттинсона на открытии экспозиции в музее мадам Тюссо в Лондоне, 2010 год

Фото: Joel Ryan / AP

Роберт Паттинсон на съемках экранизации романа Мопассана «Милый друг» (2012) в Будапеште
В американском прокате картина потерпела коммерческую катастрофу, собрав менее $121 тыс.

Фото: Bela Szandelszky / AP

Поклонница перед премьерой фильма «Сумерки. Сага. Затмение» (2010) в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон фотографируется с поклонницей на премьере фильма «Воды слонам!» (2011) в Берлине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (2011) режиссера Билла Кондона

Фото: Imprint Entertainment

Слева направо: актеры Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер оставляют отпечатки ладоней и ступней у Китайского театра Граумана в Голливуде, 2011 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011) режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В главных ролях: Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

Фото: 20th Century Fox

Открытие восковой фигуры Роберта Паттинсона в музее мадам Тюссо в Шанхае, 2011 год

Фото: Aly Song / Reuters

Роберт Паттинсон на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма «На дороге» (2012). Экранизация романа Джека Керуака получила смешанные отзывы критиков и провалилась в прокате

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Роберт Паттинсон передает награду Ultimate Choice Award поклонникам на вручении Teen Choice Awards, 2012 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Роберт Паттинсон на фотосессии фильма «Бродяга» (2014) режиссера Дэвида Мишо на Каннском кинофестивале. Критики назвали фильм «мрачным и жестоким», а Паттинсон, по мнению критиков, «крадет фильм» у Гая Пирса

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Слева направо: сценарист Джошуа Сэфди, актер Роберт Паттинсон и режиссер Бен Сэфди перед показом фильма «Хорошее время» (2017) на Каннском кинофестивале. Картина получила хорошие отзывы критиков, роль Паттинсона называли «лучшей в его жизни»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Роберт Паттинсон на фотоколле фильма «Хорошее время» (2017) в Каннах

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кадр из фильма «Довод» (2020) режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в разгар пандемии коронавируса и была успешной в прокате, игра Паттинсона получила высокие оценки

Фото: Warner Bros

Кадр из фильма «Маяк» (2019) режиссера Роберта Эггерса. Монохромный хоррор получил номинацию на «Оскар» за операторскую работу, а на Каннском кинофестивале удостоился премии FIPRESCI

Фото: A24 / New Regency Pictures

Актеры Роберт Паттинсон и Зендея на нью-йоркской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Кадр из фильма «Микки 17» (2025) режиссера Пон Джун-хо

Фото: Kate Street Picture Company

С актрисой и возлюбленной Сьюки Уотерхаус на прогулке в Нью-Йорке, 2025 год

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Кадр из фильма «Умри, моя любовь» (2025) режиссера Линн Рэмси

Фото: Black Label Media

Роберт Паттинсон на римской премьере фильма «Вот это драма!» (2026)

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Кадр из фильма «Вот это драма!» (2026) режиссера Кристоффера Боргли

Фото: A24

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