Один шлягер вам или два другому?

В прокат вышла новая картина Джона Карни, автора легендарного мелоромкома с Кирой Найтли «Хоть раз в жизни»,— о творческом воровстве и честности с собой и другими. Weekend рассказывает, опираясь на материал, каково это — выбирать между музыкальным олимпом и семьей.

Текст: Юлия Шампорова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026

Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026

Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment

Фильмы о музыке и людях, ей занимающихся,— основа режиссерской карьеры Джона Карни. Его картина «Однажды» (2007) о начинающейся влюбленности матери-одиночки и уличного музыканта, которая разворачивается на улицах Дублина, получила «Оскар» за лучшую песню. Другому его фильму «Хоть раз в жизни» (2013), где безработные музыкант и продюсер записывают свой лучший альбом на улицах Нью-Йорка, «Оскар» и не нужен, ведь у него была Кира Найтли в главной роли (хоть та же самая номинация случилась и здесь). В «Рок-н-рольщиках» (2016) автор рассказывает историю подростка-изгоя, который решает создать свою музыкальную группу, чтобы покорить понравившуюся ему девушку. Неудивительно, что и в своем новом фильме Джон Карни снова размышляет о роли музыки в нашей жизни. Но если предыдущие его картины больше связаны с романтическими историями, которые завязываются на фоне общих музыкальных интересов или из-за них, то «Это хит!» в основе своей посвящен... музыкальному плагиату.

По сюжету американец Рик (Пол Радд) много лет назад приехал в Дублин, встретил здесь свою будущую жену, которая родила ему дочь, да так и остался в Ирландии ради семьи. Рик — музыкант, но он не смог реализовать свой талант на большой сцене и зарабатывает на жизнь, выступая на свадьбах и корпоративах. На одном из торжеств герой встречает коллегу: гостя свадьбы попросили спеть, и на сцену под скептическим взглядом Рика поднялся Дэнни. Его, кстати, играет популярный американский поп-музыкант Ник Джонас, поющий в группе Jonas Brothers (Карни в своих фильмах любит приглашать известных исполнителей на драматические роли — так, в «Хоть раз в жизни» сыграл Адам Левин из Maroon 5). Дэнни — тоже американец и бывший певец популярного в США бойз-бенда, в Ирландию он приехал на свадьбу друзей, попутно переживая глубокий экзистенциальный кризис по поводу того, куда двигаться дальше.

Соотечественники и к тому же коллеги быстро находят общий язык и начинают не только общаться за бутылкой ирландского виски, но и напевать друг другу свои авторские песни. Рик исполняет лирическую балладу, которую Дэнни запоминает, а затем присваивает себе. Композиция под символичным названием «How To Write A Song» мгновенно становится мировым хитом, а Дэнни снова начинает собирать стадионы и вместе с продюсером (Джек Рейнор) планировать мировое турне, сидя в личном самолете.

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Сложно вообразить, что чувствует Рик, когда слышит свою песню, играющую в чужом исполнении, выходя из магазина в торговом центре Дублина. Однако герой не намерен сдаваться — хоть его карьера и не задалась, он готов бороться за авторство своей песни. И пусть жена и дочь и не очень-то верят в его правоту, считая это фантазией уязвленного самолюбия, но Рик хочет доказать свое авторство, прежде всего для них. Ситуация с песней становится испытанием на прочность для обоих героев: Дэнни бросает девушку (ее играет харизматичная и экзотически красивая актриса ирландско-китайского происхождения Гавана Роуз Лю), которая вдохновила его вернуться в музыку, и крадет чужую песню, чтобы вновь обрести популярность во что бы то ни стало. Рик, осознанно выбрав семью в другой стране вместо карьеры в Америке, и песню-то эту написал для своей дочери, потому что дороже семьи у него ничего нет.

Съемки фильма проходили в Ирландии, на родине режиссера, и, рассказывая о них, Карни подчеркнул, что его отношение к семье и работе во многом сходно с мировоззрением протагониста картины, что очень важно для сюжета: «Что касается съемок в Ирландии, я чувствовал, что я дома, рядом с семьей, в своей зоне комфорта. И мне кажется, важно быть режиссером, который не относится к работе слишком серьезно, чтобы она не затмевала всю жизнь. Я очень ценю этот баланс, и поэтому мне нравится возвращаться домой, видеть детей, быть отцом, разгрузить посудомойку, а потом позволить жене наполнить ее заново — уже по-своему. А утром снова окунуться в работу, чтобы жизнь и профессия немного пересекались. Так что снимать кино в Ирландии для меня идеально — фильмы просто становятся продолжением того, чем я здесь живу». Кажется, что так мог бы ответить и сам Рик.

Несмотря на то что действие картины происходит то на свадьбах, то на людных стадионах во время музыкальных концертов, фильм Карни — это камерная история, где каждый из героев, а вместе с ними и зрители, могут поразмышлять о природе творчества, о том, как рождается произведение искусства и кто вправе называть себя его автором, а также о том, что делать, когда нужно выбирать между карьерой и семьей. Развязка фильма происходит за кадром, мы видим лишь последствия принятых героями решений, потому что это история не про юридический процедурал, а про человечность внутри каждого из нас.

По-английски фильм называется «Power Ballad» — это специальный термин, характеризующий песню, которая вызывает сильный эмоциональный отклик и захватывает слушателей. Обычно начинаясь плавно и медленно, эта композиция разрастается в мощный музыкальный сплав выразительного вокала, берущих за душу струнных инструментов и будоражащих ударных — в общем, в самый обычный хит.

Очевидно, что в центре событий фильма должна быть именно такая песня, которая могла бы увлечь и повести за собой не только воображаемых американских фанатов, но и его зрителей по всему миру. И у создателей картины получилось такой хит создать: «How To Write A Song» в разных интерпретациях и исполнениях звучит в картине несколько раз, и вы гарантированно будете выходить из зала кинотеатра, напевая ее припев (и последующие несколько дней тоже). Песня здесь — третье действующее лицо, которое поворачивается к героям разными сторонами, как двуликий Янус: для Дэнни — это баллада о романтической любви, которая может соблазнить девочек-подростков, ядро его фанатской аудитории, для Рика — это песня о любви к дочери, любви к семье. Припев со словами «Как написать песню без тебя?» для героя — дилемма, в которой он не может бросить семью, для того чтобы вернуться на родину и делать карьеру музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит!». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment Кадр из фильма «Это хит». Режиссер Джон Карни, 2026 Фото: 30West, Irish Film Board, Likely Story, Treasure Entertainment

Автор этой музыкальной композиции, режиссер фильма Джон Карни (вместе с соавтором Питером Макдональдом), демонстрирует в картине не только хорошую режиссуру, где, в соответствии с жанром, комедия удачно сочетается с драмой, но и высокую музыкальную одаренность, которая значительно расширяет вселенную его фильмов, придавая им особый, узнаваемый стиль. Впрочем, победа и номинация на «Оскар» за лучшую песню в фильмах Карни давно все расставили по своим местам.

В одном из интервью режиссер объясняет феномен музыкальности своих фильмов: «Думаю, все дело в том, что музыка была рядом в каждый приятный момент моей пока еще короткой жизни. Все хорошие события, которые происходили со мной во времена моей молодости в 1980-х, встречи с людьми — будто происходили под собственный саундтрек. И я до сих пор не знаю, была ли это музыка, которая подтолкнула меня к правильным жизненным выборам, или наоборот,— но все мои яркие воспоминания обязательно имели музыкальное звучание. Сейчас я пытаюсь заново пережить это в своих фильмах».

Кстати, у «Это хит!» есть очень схожее тематическое и интонационное пересечение с картиной еще одной оскаровской лауреатки Шан Хейдер «CODA: Ребенок глухих родителей», завоевавшей главную мировую кинонаграду за лучший фильм. В нем героиня, родившаяся в семье глухих родителей, хочет стать певицей, при этом она разрывается между семьей, которая, как кажется, не справится без нее в «стране глухих», и любовью к музыке. Необходимость выбора между призванием и семьей, карьерой и эмиграцией, чувством и долгом — темы этих схожих по звучанию талантливых картин.