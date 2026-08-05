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Польский миллиардер возвел самую высокую в Европе статую Девы Марии

В деревне Конотопье в Польше завершается строительство 55,6-метровой статуи Богоматери Скорбящей — самого высокого религиозного монумента Европы, превосходящего Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Проект целиком оплатил предприниматель Роман Каркосик.

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Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Фото: Mateusz Kaczmarek / Reuters

Фото: Mateusz Kaczmarek / Reuters

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Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Фото: Mateusz Kaczmarek / Reuters

Фото: Mateusz Kaczmarek / Reuters

Сорокаметровую фигуру водрузили на 15-метровый постамент в виде короны, на котором обустроят смотровую площадку. Скульптор Адам Якуб Матейковский наклонил голову Богоматери и раскрыл руки — благодаря этому фигура словно устанавливает зрительный контакт с посетителями монумента. На строительство ушло 2,5 тыс. кубометров бетона; официальное открытие назначено на 15 августа, в праздник Успения.