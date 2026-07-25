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Байопик Снупа Догга выйдет на экраны в августе 2027-го

Биографическая лента о рэпере Снупе Догге под названием «Snoop» появится в кинотеатрах 6 августа 2027 года. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс, режиссером стал Крейг Брюэр. Это первый проект лейбла Death Row Pictures в партнерстве с NBCUniversal.

Снуп Догг на церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2026

Снуп Догг на церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2026

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Снуп Догг на церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2026

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Продюсируют картину Брайан Грейзер, сам рэпер и президент Death Row Pictures Сара Рамакер. Фильм покажет путь «артиста, магната и иконы гангста-рэпа» и включит музыку из обширного каталога господина Догга. Universal опирается на успех своих музыкальных байопиков: «Восьмая миля» собрала $242,8 млн, «Голос улиц» — $201,6 млн.

О проекте впервые объявили в 2022 году. Глава Universal Донна Лэнгли тогда назвала Снупа Догга одной из самых ярких фигур поп-культуры: «Для нас большая честь создать этот незабываемый документ об уникальном артисте». Старт съемок намечен на лето 2026-го.

Фотогалерея

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Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) родился 20 октября 1971 года в Калифорнии. Отец ушел из семьи практически сразу после рождения сына — его заменил отчим, чье имя и получил будущий рэпер. «Мама дала мне мой псевдоним. Я очень любил мультик со Snoopy. Я стал подражать ему, и мама начала называть меня Snoopy»,— рассказывал рэпер о своем детстве

Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) родился 20 октября 1971 года в Калифорнии. Отец ушел из семьи практически сразу после рождения сына — его заменил отчим, чье имя и получил будущий рэпер. «Мама дала мне мой псевдоним. Я очень любил мультик со Snoopy. Я стал подражать ему, и мама начала называть меня Snoopy»,— рассказывал рэпер о своем детстве

Фото: Seth Poppel / Yearbook Library

«В тюрьме твой выбор невелик: либо ты станешь самым безжалостным говнюком, либо самым мягкотелым говнюком. Но ты можешь пересилить себя и найти способ стать кем-то еще»&lt;br>В школьные годы Snoop Dogg попал в уличную банду Crips, о которой он упоминает в своих ранних песнях. В 1989 году, во время учебы в политехническом колледже, будущий рэпер на полгода попал в тюрьму за найденный у него кокаин

«В тюрьме твой выбор невелик: либо ты станешь самым безжалостным говнюком, либо самым мягкотелым говнюком. Но ты можешь пересилить себя и найти способ стать кем-то еще»
В школьные годы Snoop Dogg попал в уличную банду Crips, о которой он упоминает в своих ранних песнях. В 1989 году, во время учебы в политехническом колледже, будущий рэпер на полгода попал в тюрьму за найденный у него кокаин

Фото: Chris Martinez,file / AP

Музыкальную карьеру Snoop Dogg начал в 1992 году с записи песни для фильма «Под прикрытием». Его первым продюсером стал известный к тому времени рэпер Dr. Dre, с которым они до сих пор остаются друзьями. Дебютный альбом Snoop Dogg под названием Doggystyle (1993) стал самым ожидаемым релизом года — на него было получено более 1,5 млн предзаказов

Музыкальную карьеру Snoop Dogg начал в 1992 году с записи песни для фильма «Под прикрытием». Его первым продюсером стал известный к тому времени рэпер Dr. Dre, с которым они до сих пор остаются друзьями. Дебютный альбом Snoop Dogg под названием Doggystyle (1993) стал самым ожидаемым релизом года — на него было получено более 1,5 млн предзаказов

Фото: Mark Terrill / AP

На волне популярности в 1993 году Snoop Dogg был арестован по подозрению в убийстве — его телохранитель застрелил мужчину, пытавшегося напасть на рэпера. Обвинения сняли только в феврале 1996 года, а действия охранника признали самообороной&lt;br>На фото: Snoop Dogg и его телохранитель Маккинли Ли во время судебного разбирательства

На волне популярности в 1993 году Snoop Dogg был арестован по подозрению в убийстве — его телохранитель застрелил мужчину, пытавшегося напасть на рэпера. Обвинения сняли только в феврале 1996 года, а действия охранника признали самообороной
На фото: Snoop Dogg и его телохранитель Маккинли Ли во время судебного разбирательства

Фото: Reuters

Летом 1995 года основал собственную звукозаписывающую студию Doggy Style Records, где и был выпущен второй альбом исполнителя. Tha Doggfather (1996) был посвящен одному из крупнейших рэперов Тупаку Шакуру, который погиб за несколько месяцев до выхода пластинки&lt;br>На фото: Snoop Dogg, его мать Беверли Бродус и младший брат рэпера Корди

Летом 1995 года основал собственную звукозаписывающую студию Doggy Style Records, где и был выпущен второй альбом исполнителя. Tha Doggfather (1996) был посвящен одному из крупнейших рэперов Тупаку Шакуру, который погиб за несколько месяцев до выхода пластинки
На фото: Snoop Dogg, его мать Беверли Бродус и младший брат рэпера Корди

Фото: Reuters

Начало 2000-х стало «золотым временем» для Snoop Dogg. Его альбомы быстро раскупали, в 2004 году песня Drop It Like It’s Hot (записана вместе с Фарреллом Уильямсом) стала лидером хит-парада Billboard Hot 100. Еще через два года успех повторила композиция I Wanna Love You. Всего дискография рэпера состоит из 16 сольных пластинок и еще семи, записанных с другими исполнителями

Начало 2000-х стало «золотым временем» для Snoop Dogg. Его альбомы быстро раскупали, в 2004 году песня Drop It Like It’s Hot (записана вместе с Фарреллом Уильямсом) стала лидером хит-парада Billboard Hot 100. Еще через два года успех повторила композиция I Wanna Love You. Всего дискография рэпера состоит из 16 сольных пластинок и еще семи, записанных с другими исполнителями

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышла комедия «Мойка», где Snoop Dogg и Dr. Dre исполнили главные роли. Это был не первый опыт в кино — до этого Snoop играл в детективах и криминальных драмах&lt;br>На фото: Snoop Dogg на премьере фильма «Мойка»

В 2001 году на экраны вышла комедия «Мойка», где Snoop Dogg и Dr. Dre исполнили главные роли. Это был не первый опыт в кино — до этого Snoop играл в детективах и криминальных драмах
На фото: Snoop Dogg на премьере фильма «Мойка»

Фото: Lucy Nicholson / AP

«Больше всего на свете я бы хотел сыграть Бенни Хилла. Я бы даже позволил им замазать мне лицо белой краской»&lt;br>В 2005 году Snoop Dogg организовал собственную продюсерскую фирму Snoopadelic Films. В основном, она выпускает комедии, в которых снимается и сам рэпер. Сейчас его фильмография насчитывает около 40 полнометражных лент

«Больше всего на свете я бы хотел сыграть Бенни Хилла. Я бы даже позволил им замазать мне лицо белой краской»
В 2005 году Snoop Dogg организовал собственную продюсерскую фирму Snoopadelic Films. В основном, она выпускает комедии, в которых снимается и сам рэпер. Сейчас его фильмография насчитывает около 40 полнометражных лент

Фото: Reuters

В 2006 году в лондонском аэропорту Хитроу Snoop Dogg и пятеро участников его команды были арестованы. По данным полиции, они устроили погром в одном из магазинов и оказали сопротивление при задержании. На следующий день рэпера и его друзей отпустили под залог, однако British Airways запретила им летать ее рейсами, а рэперу было запрещено посещать Соединенное Королевство. В 2008 году британский суд отменил наложенные ограничения

В 2006 году в лондонском аэропорту Хитроу Snoop Dogg и пятеро участников его команды были арестованы. По данным полиции, они устроили погром в одном из магазинов и оказали сопротивление при задержании. На следующий день рэпера и его друзей отпустили под залог, однако British Airways запретила им летать ее рейсами, а рэперу было запрещено посещать Соединенное Королевство. В 2008 году британский суд отменил наложенные ограничения

Фото: Reuters

«Человек, который завидует мне, не может не любить то, что я делаю»&lt;br>Snoop Dogg — один из трех представителей хип-хоп-культуры, чья восковая копия представлена в Музее мадам Тюссо. Фигура появилась там в 2009-м, ранее в музее были выставлены фигуры Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

«Человек, который завидует мне, не может не любить то, что я делаю»
Snoop Dogg — один из трех представителей хип-хоп-культуры, чья восковая копия представлена в Музее мадам Тюссо. Фигура появилась там в 2009-м, ранее в музее были выставлены фигуры Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

Фото: Chris Weeks / AP

Один из источников дохода всемирно известного рэпера — продюсирование и режиссирование порнофильмов. Его работы неоднократно отмечались премией Adult Video Awards. При этом сам актер не снимается в этом жанре

Один из источников дохода всемирно известного рэпера — продюсирование и режиссирование порнофильмов. Его работы неоднократно отмечались премией Adult Video Awards. При этом сам актер не снимается в этом жанре

Фото: Kevork Djansezian / AP

В 1997 году Snoop Dogg женился на своей школьной подруге Шанте Тейлор. Через семь лет они развелись, но с 2008 года пара вновь живет вместе и воспитывает детей: сыновей Корди, Корделла и дочь Кори&lt;br>На фото: Snoop Dogg с сыновьями

В 1997 году Snoop Dogg женился на своей школьной подруге Шанте Тейлор. Через семь лет они развелись, но с 2008 года пара вновь живет вместе и воспитывает детей: сыновей Корди, Корделла и дочь Кори
На фото: Snoop Dogg с сыновьями

Фото: Reuters

«Я пробовал победить свое пристрастие к марихуане, но в какой-то момент она набрала сил и нанесла мне ответный удар»&lt;br>Образ Snoop Dogg неразрывно связан с употреблением марихиуаны. В последние годы рэпер неоднократно говорил, что сокращает потребление легких наркотиков. После того как ему исполнилось 40 лет, он снизил ежедневную дозу со 100 г до «более подконтрольных» 50 г

«Я пробовал победить свое пристрастие к марихуане, но в какой-то момент она набрала сил и нанесла мне ответный удар»
Образ Snoop Dogg неразрывно связан с употреблением марихиуаны. В последние годы рэпер неоднократно говорил, что сокращает потребление легких наркотиков. После того как ему исполнилось 40 лет, он снизил ежедневную дозу со 100 г до «более подконтрольных» 50 г

Фото: Dan Steinberg / AP

Крупные компании регулярно привлекают рэпера для продвижения своих продуктов. Snoop Dogg снимался в рекламе алкогольных напитков, хот-догов и пиццы. Несмотря на такой имидж, в 2010 году производитель спортивной одежды Adidas пригласила рэпера поучаствовать в своей рекламной кампании (на фото)

Крупные компании регулярно привлекают рэпера для продвижения своих продуктов. Snoop Dogg снимался в рекламе алкогольных напитков, хот-догов и пиццы. Несмотря на такой имидж, в 2010 году производитель спортивной одежды Adidas пригласила рэпера поучаствовать в своей рекламной кампании (на фото)

Фото: Charles Sykes / AP

«Не надо винить человека в том, что он получает деньги за свою работу»&lt;br>По данным журнала Forbes, Snoop Dogg до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых рэперов. В 2015 году его доход превысил $10 млн, большую часть из которых он заработал на продаже своего альбома Bush

«Не надо винить человека в том, что он получает деньги за свою работу»
По данным журнала Forbes, Snoop Dogg до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых рэперов. В 2015 году его доход превысил $10 млн, большую часть из которых он заработал на продаже своего альбома Bush

Фото: Reuters

Среди коммерческих проектов рэпера своя марка одежды, обуви и наушников. В 2012 году он представил необычную книгу карманного формата — на листах для сигарет безвредными чернилами были написаны тексты его песен, а переплет был покрыт серной полоской, как на спичечных коробках

Среди коммерческих проектов рэпера своя марка одежды, обуви и наушников. В 2012 году он представил необычную книгу карманного формата — на листах для сигарет безвредными чернилами были написаны тексты его песен, а переплет был покрыт серной полоской, как на спичечных коробках

Фото: Reuters

Рэпер активно занимается благотворительностью. Он организовал проект по сбору средств для бедных семей, живущих на Ямайке, Minds Garden: «Я был шокирован уровнем бедности и тем, что даже для детей нет нормального питания. Ни один ребенок не должен голодать»

Рэпер активно занимается благотворительностью. Он организовал проект по сбору средств для бедных семей, живущих на Ямайке, Minds Garden: «Я был шокирован уровнем бедности и тем, что даже для детей нет нормального питания. Ни один ребенок не должен голодать»

Фото: MTI, Balazs Mohai / AP

Snoop Dogg большой поклонник баскетбола и футбола. Для поддержки молодых спортсменов он даже организовал специальную футбольную лигу Snooper Bowl, в рамках которой проходит ежегодный чемпионат среди подростков. Также он стал одним из совладельцев женской футбольной команды Los Angeles Rideretts

Snoop Dogg большой поклонник баскетбола и футбола. Для поддержки молодых спортсменов он даже организовал специальную футбольную лигу Snooper Bowl, в рамках которой проходит ежегодный чемпионат среди подростков. Также он стал одним из совладельцев женской футбольной команды Los Angeles Rideretts

Фото: Charles Platiau / Reuters

«Я не мастер болтать о музыке, потому что музыка появилась раньше, чем я»

«Я не мастер болтать о музыке, потому что музыка появилась раньше, чем я»

Фото: Frank Victores / USA Today Sports / Reuters

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Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) родился 20 октября 1971 года в Калифорнии. Отец ушел из семьи практически сразу после рождения сына — его заменил отчим, чье имя и получил будущий рэпер. «Мама дала мне мой псевдоним. Я очень любил мультик со Snoopy. Я стал подражать ему, и мама начала называть меня Snoopy»,— рассказывал рэпер о своем детстве

Фото: Seth Poppel / Yearbook Library

«В тюрьме твой выбор невелик: либо ты станешь самым безжалостным говнюком, либо самым мягкотелым говнюком. Но ты можешь пересилить себя и найти способ стать кем-то еще»
В школьные годы Snoop Dogg попал в уличную банду Crips, о которой он упоминает в своих ранних песнях. В 1989 году, во время учебы в политехническом колледже, будущий рэпер на полгода попал в тюрьму за найденный у него кокаин

Фото: AP / Chris Martinez,file

Музыкальную карьеру Snoop Dogg начал в 1992 году с записи песни для фильма «Под прикрытием». Его первым продюсером стал известный к тому времени рэпер Dr. Dre, с которым они до сих пор остаются друзьями. Дебютный альбом Snoop Dogg под названием Doggystyle (1993) стал самым ожидаемым релизом года — на него было получено более 1,5 млн предзаказов

Фото: AP / Mark Terrill

На волне популярности в 1993 году Snoop Dogg был арестован по подозрению в убийстве — его телохранитель застрелил мужчину, пытавшегося напасть на рэпера. Обвинения сняли только в феврале 1996 года, а действия охранника признали самообороной
На фото: Snoop Dogg и его телохранитель Маккинли Ли во время судебного разбирательства

Фото: Reuters

Летом 1995 года основал собственную звукозаписывающую студию Doggy Style Records, где и был выпущен второй альбом исполнителя. Tha Doggfather (1996) был посвящен одному из крупнейших рэперов Тупаку Шакуру, который погиб за несколько месяцев до выхода пластинки
На фото: Snoop Dogg, его мать Беверли Бродус и младший брат рэпера Корди

Фото: Reuters

Начало 2000-х стало «золотым временем» для Snoop Dogg. Его альбомы быстро раскупали, в 2004 году песня Drop It Like It’s Hot (записана вместе с Фарреллом Уильямсом) стала лидером хит-парада Billboard Hot 100. Еще через два года успех повторила композиция I Wanna Love You. Всего дискография рэпера состоит из 16 сольных пластинок и еще семи, записанных с другими исполнителями

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышла комедия «Мойка», где Snoop Dogg и Dr. Dre исполнили главные роли. Это был не первый опыт в кино — до этого Snoop играл в детективах и криминальных драмах
На фото: Snoop Dogg на премьере фильма «Мойка»

Фото: AP / Lucy Nicholson

«Больше всего на свете я бы хотел сыграть Бенни Хилла. Я бы даже позволил им замазать мне лицо белой краской»
В 2005 году Snoop Dogg организовал собственную продюсерскую фирму Snoopadelic Films. В основном, она выпускает комедии, в которых снимается и сам рэпер. Сейчас его фильмография насчитывает около 40 полнометражных лент

Фото: Reuters

В 2006 году в лондонском аэропорту Хитроу Snoop Dogg и пятеро участников его команды были арестованы. По данным полиции, они устроили погром в одном из магазинов и оказали сопротивление при задержании. На следующий день рэпера и его друзей отпустили под залог, однако British Airways запретила им летать ее рейсами, а рэперу было запрещено посещать Соединенное Королевство. В 2008 году британский суд отменил наложенные ограничения

Фото: Reuters

«Человек, который завидует мне, не может не любить то, что я делаю»
Snoop Dogg — один из трех представителей хип-хоп-культуры, чья восковая копия представлена в Музее мадам Тюссо. Фигура появилась там в 2009-м, ранее в музее были выставлены фигуры Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

Фото: AP / Chris Weeks

Один из источников дохода всемирно известного рэпера — продюсирование и режиссирование порнофильмов. Его работы неоднократно отмечались премией Adult Video Awards. При этом сам актер не снимается в этом жанре

Фото: AP / Kevork Djansezian

В 1997 году Snoop Dogg женился на своей школьной подруге Шанте Тейлор. Через семь лет они развелись, но с 2008 года пара вновь живет вместе и воспитывает детей: сыновей Корди, Корделла и дочь Кори
На фото: Snoop Dogg с сыновьями

Фото: Reuters

«Я пробовал победить свое пристрастие к марихуане, но в какой-то момент она набрала сил и нанесла мне ответный удар»
Образ Snoop Dogg неразрывно связан с употреблением марихиуаны. В последние годы рэпер неоднократно говорил, что сокращает потребление легких наркотиков. После того как ему исполнилось 40 лет, он снизил ежедневную дозу со 100 г до «более подконтрольных» 50 г

Фото: AP / Dan Steinberg

Крупные компании регулярно привлекают рэпера для продвижения своих продуктов. Snoop Dogg снимался в рекламе алкогольных напитков, хот-догов и пиццы. Несмотря на такой имидж, в 2010 году производитель спортивной одежды Adidas пригласила рэпера поучаствовать в своей рекламной кампании (на фото)

Фото: AP / Charles Sykes

«Не надо винить человека в том, что он получает деньги за свою работу»
По данным журнала Forbes, Snoop Dogg до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых рэперов. В 2015 году его доход превысил $10 млн, большую часть из которых он заработал на продаже своего альбома Bush

Фото: Reuters

Среди коммерческих проектов рэпера своя марка одежды, обуви и наушников. В 2012 году он представил необычную книгу карманного формата — на листах для сигарет безвредными чернилами были написаны тексты его песен, а переплет был покрыт серной полоской, как на спичечных коробках

Фото: Reuters

Рэпер активно занимается благотворительностью. Он организовал проект по сбору средств для бедных семей, живущих на Ямайке, Minds Garden: «Я был шокирован уровнем бедности и тем, что даже для детей нет нормального питания. Ни один ребенок не должен голодать»

Фото: AP / MTI, Balazs Mohai

Snoop Dogg большой поклонник баскетбола и футбола. Для поддержки молодых спортсменов он даже организовал специальную футбольную лигу Snooper Bowl, в рамках которой проходит ежегодный чемпионат среди подростков. Также он стал одним из совладельцев женской футбольной команды Los Angeles Rideretts

Фото: Reuters / Charles Platiau

«Я не мастер болтать о музыке, потому что музыка появилась раньше, чем я»

Фото: Reuters / Frank Victores / USA Today Sports

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