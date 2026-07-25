Байопик Снупа Догга выйдет на экраны в августе 2027-го

Биографическая лента о рэпере Снупе Догге под названием «Snoop» появится в кинотеатрах 6 августа 2027 года. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс, режиссером стал Крейг Брюэр. Это первый проект лейбла Death Row Pictures в партнерстве с NBCUniversal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снуп Догг на церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2026

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Снуп Догг на церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2026

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Продюсируют картину Брайан Грейзер, сам рэпер и президент Death Row Pictures Сара Рамакер. Фильм покажет путь «артиста, магната и иконы гангста-рэпа» и включит музыку из обширного каталога господина Догга. Universal опирается на успех своих музыкальных байопиков: «Восьмая миля» собрала $242,8 млн, «Голос улиц» — $201,6 млн.

О проекте впервые объявили в 2022 году. Глава Universal Донна Лэнгли тогда назвала Снупа Догга одной из самых ярких фигур поп-культуры: «Для нас большая честь создать этот незабываемый документ об уникальном артисте». Старт съемок намечен на лето 2026-го.