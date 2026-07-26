Европейская засуха в этом году бьет рекорды

Засуха, охватившая континент в 2026 году, стартовала еще весной — на два месяца раньше, чем в рекордно сухом 2022-м, выяснила группа World Weather Attribution. Ученые установили, что главным двигателем бедствия стала не нехватка осадков, а экстремальная жара. Атмосфера, разогретая климатическим кризисом, ведет себя как насос, вытягивая влагу из почвы, озер и рек.

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Последствия фиксируются по всему континенту. Европа недосчитается примерно 9 млн тонн зерна, во Франции ожидается худший урожай кукурузы за полвека, в Румынии погибло более 1 млн гектаров посевов. Уровень Рейна у голландского Лобита опустился ниже минимума аномального 1976 года, сжимая выработку гидроэнергии и блокируя грузовые перевозки. «Если воздух становится теплее, он будет высушивать почву»,— пояснил доктор Доминик Шумахер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, добавив, что обильные дожди зимой лишь подстегнули рост растительности, превратившейся затем в топливо для пожаров.

Доктор Мариам Захария из Имперского колледжа Лондона предупредила: при нынешнем потеплении на 1,4 °C такие эпизоды уже реальность, а при прогнозируемых 2,8 °C их вероятность удвоится. Анализ охватил Западную Европу за апрель—июнь, а также 12-месячный период для 15 стран континента — от Бельгии до Эстонии.