В Чили возвращают фреску, которую Пиночет велел закрасить

В чилийском Чильяне реставраторы снимают 12 слоев белой краски с фрески «Начало и конец», которую диктатор Аугусто Пиночет приказал уничтожить, но она уцелела под побелкой. Завершить работы планируют к декабрю 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фреска «Начало и конец» в мэрии чилийского города Чильян в процессе реставрации

Фото: Совет национальных памятников Чили Фреска «Начало и конец» в мэрии чилийского города Чильян в процессе реставрации

Фото: Совет национальных памятников Чили

«Мы ежедневно вручную снимаем старую краску,— говорит руководитель группы Эльвира Фукслохер.— Это уникальный случай, поскольку существует не так много примеров фресок такого уровня, которые оставались бы покрыты таким количеством слоев краски так долго». Роспись площадью около 42 кв. м признали национальным памятником в 2024 году. При строительстве второго этажа ее высоту уменьшили и прорубили окно; сейчас ясно, что композиция двухчастная: рядом со сценой классовой борьбы изображены женщины, смотрящие в телескоп.

Фреску создал чилийский монументалист Хулио Эскамес по заказу мэрии в 1969–1971 годах для парадного зала мэрии. На открытии в 1972-м побывал президент Сальвадор Альенде, а поэт Пабло Неруда восхитился ее «спокойствием глубины, истины». Пиночет после переворота велел уничтожить мурал. Художник эмигрировал в Коста-Рику. Считалось, что роспись сбили штыками или залили гудроном. Когда в 2021 году под краской проступил оранжевый фрагмент пламени, стало ясно, что работа сохранилась, и началась реставрация.