Полиция заняла дом Гитлера в Австрии

Власти Австрии в среду открыли полицейский участок в здании города Браунау-ам-Инн, где в 1889 году родился Адольф Гитлер. Этот шаг призван навсегда лишить дом привлекательности для неонацистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

На белом фасаде появилась надпись «Полиция», а камень из концлагеря Маутхаузен с высеченными словами «Фашизма никогда не будет» остался на тротуаре. Министр внутренних дел Герхард Карнер отметил, что современная австрийская полиция олицетворяет демократию и верховенство права, являясь полной противоположностью символике места.

Замысел властей приняли не все. Противники переоборудования считают, что забывать прошлое нельзя и здание следовало бы превратить в место памяти о преступлениях нацизма. Городские власти в ответ ссылаются на мнение большинства жителей: те, по словам мэра, отнеслись к появлению полицейского участка с пониманием.

Австрия принудительно выкупила дом в 2017 году. Гитлер прожил в нем лишь первые недели жизни, однако позже нацисты превратили здание в музей. После войны его занимали школа и благотворительная организация, а с 2011-го постройка пустовала.