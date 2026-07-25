Мишленовскому шефу грозит год тюрьмы за муравьиный десерт

Прокуратура Сеула запросила год лишения свободы для владельца ресторана с двумя звездами Мишлен за незаконное использование муравьев. Управляющей компании грозит штраф в размере 20 млн вон ($13 тыс.). Оглашение приговора назначено на 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HARISH TYAGI / EPA / ТАСС Фото: HARISH TYAGI / EPA / ТАСС

Следствие установило, что с 2021 года в заведение ввозили сушеных муравьев из США и Таиланда. Их добавляли в сорбет, проданный более 12,2 тыс. раз, что принесло около 120 млн вон. По оценке обвинения, всего использовали порядка 49 тыс. насекомых.

Подсудимый признал вину, но его адвокат Со Мин Сок оспорил объем нарушений. «Мы не давали муравьев клиентам, которые отказывались»,— заявил он, пояснив, что от добавки отказывались примерно 40% посетителей. Защита подчеркнула, что этот ингредиент составлял лишь малую часть дегустационного сета из 15 блюд и активно применяется в ресторанах Дании, Британии и Австралии.

В Южной Корее муравьи не входят в список десяти разрешенных видов съедобных насекомых. Экспертиза выявила в них 55-кратное превышение уровня тяжелых металлов по сравнению с обычными видами. Фигурант дела — известный шеф-повар, участник кулинарного шоу Culinary Class Wars на Netflix, однако его имя не раскрывается.