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Биеннале в Венеции обжалует лишение гранта ЕС на €2 млн

Организаторы Венецианской биеннале объявили, что подадут апелляцию на решение Еврокомиссии отозвать грант в размере €2 млн из-за возвращения России на смотр. В фонде биеннале уточнили, что эти средства софинансировали исключительно проекты киносектора — Biennale College и Venice Production Bridge. «Грант софинансировал мероприятия, не имеющие никакого отношения к участию России в Биеннале искусств»,— заявили там, добавив, что отзыв денег не отразится на бюджете и запланированных событиях.

Российский павильон

Российский павильон

Фото: @pavilion.rus

Российский павильон

Фото: @pavilion.rus

Еврокомиссия объяснила решение тем, что культурные проекты, получающие средства налогоплательщиков, обязаны защищать демократические ценности, а в современной России они якобы не соблюдаются. Ранее итальянское правительство раскритиковало возвращение РФ, а министр культуры бойкотировал открытие. Павильон России, заработавший впервые с 2022 года, принимал посетителей лишь четыре дня пресс-показов. На оставшееся время зрители могут посмотреть программу лишь на экранах сквозь окна постройки. Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко, однако, защитил решение, назвав смотр «пространством сосуществования для всей планеты» без цензуры.

61-я биеннале собрала рекордное число стран — более ста, однако жюри в полном составе ушло в отставку в знак протеста против участия России и Израиля, из-за чего традиционные «Золотые львы» в этом году не присуждаются.

Фотогалерея

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Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

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Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

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