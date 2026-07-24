Биеннале в Венеции обжалует лишение гранта ЕС на €2 млн

Организаторы Венецианской биеннале объявили , что подадут апелляцию на решение Еврокомиссии отозвать грант в размере €2 млн из-за возвращения России на смотр. В фонде биеннале уточнили, что эти средства софинансировали исключительно проекты киносектора — Biennale College и Venice Production Bridge. «Грант софинансировал мероприятия, не имеющие никакого отношения к участию России в Биеннале искусств»,— заявили там, добавив, что отзыв денег не отразится на бюджете и запланированных событиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский павильон

Фото: @pavilion.rus Российский павильон

Фото: @pavilion.rus

Еврокомиссия объяснила решение тем, что культурные проекты, получающие средства налогоплательщиков, обязаны защищать демократические ценности, а в современной России они якобы не соблюдаются. Ранее итальянское правительство раскритиковало возвращение РФ, а министр культуры бойкотировал открытие. Павильон России, заработавший впервые с 2022 года, принимал посетителей лишь четыре дня пресс-показов. На оставшееся время зрители могут посмотреть программу лишь на экранах сквозь окна постройки. Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко, однако, защитил решение, назвав смотр «пространством сосуществования для всей планеты» без цензуры.

61-я биеннале собрала рекордное число стран — более ста, однако жюри в полном составе ушло в отставку в знак протеста против участия России и Израиля, из-за чего традиционные «Золотые львы» в этом году не присуждаются.