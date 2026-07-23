Lionsgate переиздала постер «Ла-Ла Ленда» — с исправленной рукой Райана Гослинга

К десятилетию фильма кинокомпания выпустила обновленную версию культового постера — на нем изменили положение руки актера, которое годами не давало ему покоя. На оригинальном изображении господин Гослинг и Эмма Стоун танцуют, повторяя сцену из фильма под песню «A Lovely Night»: у Стоун поднятая рука вытянута вверх, а Гослинг тогда решил опустить кисть вниз, сделав ее плоской,— хотя, по его словам, все на площадке отговаривали его от этой идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lionsgate Фото: Lionsgate

Актер годами шутил, что этот момент «буквально преследует» его. В интервью The Wall Street Journal в 2024 году он вспоминал: «Мы танцуем с Эммой, и я тогда не знал, что это станет постером фильма. По задумке, руки должны были быть подняты, а я решил, что будет круче сделать кисть более плоской, хотя все говорили мне, что это не круто. Я был уверен, что так лучше». По его словам, сейчас, оглядываясь назад, он понимает, что оригинальная поза смотрелась бы эффектнее, а его вариант «убил всю энергию» кадра.

Новый постер Lionsgate представила в соцсетях с подписью «небольшая корректировка», сам Гослинг видел обновленный вариант заранее и одобрил его. Фанаты отреагировали бурно: в комментариях писали «RIP LA LA HAND» (2016–2026), некоторые шутили, что Гослинг наконец сможет спать спокойно, а другие вспомнили эффект Манделы: зрители долгое время были уверены, что раньше рука Гослинга была устремлена вверх.

Обновление приурочено к повторному прокату фильма — с 16 августа его снова покажут в кинотеатрах США в формате 4К.