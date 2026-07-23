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Lionsgate переиздала постер «Ла-Ла Ленда» — с исправленной рукой Райана Гослинга

К десятилетию фильма кинокомпания выпустила обновленную версию культового постера — на нем изменили положение руки актера, которое годами не давало ему покоя. На оригинальном изображении господин Гослинг и Эмма Стоун танцуют, повторяя сцену из фильма под песню «A Lovely Night»: у Стоун поднятая рука вытянута вверх, а Гослинг тогда решил опустить кисть вниз, сделав ее плоской,— хотя, по его словам, все на площадке отговаривали его от этой идеи.

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Актер годами шутил, что этот момент «буквально преследует» его. В интервью The Wall Street Journal в 2024 году он вспоминал: «Мы танцуем с Эммой, и я тогда не знал, что это станет постером фильма. По задумке, руки должны были быть подняты, а я решил, что будет круче сделать кисть более плоской, хотя все говорили мне, что это не круто. Я был уверен, что так лучше». По его словам, сейчас, оглядываясь назад, он понимает, что оригинальная поза смотрелась бы эффектнее, а его вариант «убил всю энергию» кадра.

Новый постер Lionsgate представила в соцсетях с подписью «небольшая корректировка», сам Гослинг видел обновленный вариант заранее и одобрил его. Фанаты отреагировали бурно: в комментариях писали «RIP LA LA HAND» (2016–2026), некоторые шутили, что Гослинг наконец сможет спать спокойно, а другие вспомнили эффект Манделы: зрители долгое время были уверены, что раньше рука Гослинга была устремлена вверх.

Обновление приурочено к повторному прокату фильма — с 16 августа его снова покажут в кинотеатрах США в формате 4К.

Фотогалерея

Творческий путь Райана Гослинга

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«Не люблю интервью. Есть слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Спросите меня, почему я стал актером, — а я и не знаю»

«Не люблю интервью. Есть слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Спросите меня, почему я стал актером, — а я и не знаю»

Фото: Mike Cassese / Reuters

«Кажется, я был сумасшедшим ребенком. Больше всего на свете я хотел поскорее вырасти, стать взрослым и найти работу» &lt;BR>Карьеру актера Райан Гослинг начал в 1993 году со съемок в телешоу «Клуб Микки Мауса». В 2001 году он получил первую главную роль в полнометражном фильме. Актер сыграл еврея-неонациста Дэнни Балинта в киноленте «Фанатик». Параллельно актер занимался музыкой

«Кажется, я был сумасшедшим ребенком. Больше всего на свете я хотел поскорее вырасти, стать взрослым и найти работу»
Карьеру актера Райан Гослинг начал в 1993 году со съемок в телешоу «Клуб Микки Мауса». В 2001 году он получил первую главную роль в полнометражном фильме. Актер сыграл еврея-неонациста Дэнни Балинта в киноленте «Фанатик». Параллельно актер занимался музыкой

Фото: J. Vespa / WireImage / Getty Images

Известность Райану Гослингу принесла роль в фильме «Дневник памяти» (кадр на фото). За нее он получил премию Teen Choice Awards как лучший актер

Известность Райану Гослингу принесла роль в фильме «Дневник памяти» (кадр на фото). За нее он получил премию Teen Choice Awards как лучший актер

Фото: Gran Via

Поцелуй актеров Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс в фильме «Дневник памяти» получил награду MTV Movie Award &lt;BR>На фото: Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс получают премию, 2005 год

Поцелуй актеров Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс в фильме «Дневник памяти» получил награду MTV Movie Award
На фото: Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс получают премию, 2005 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2006 году на экраны вышла драма «Полу-Нельсон». В ней актер сыграл наркозависимого учителя. За эту роль Гослинг был номинирован на премию «Оскар», а также получил награду Национального совета кинокритиков США (на фото)

В 2006 году на экраны вышла драма «Полу-Нельсон». В ней актер сыграл наркозависимого учителя. За эту роль Гослинг был номинирован на премию «Оскар», а также получил награду Национального совета кинокритиков США (на фото)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2007 году вместе с Энтони Хопкинсом актер снялся в детективном триллере «Перелом»

В 2007 году вместе с Энтони Хопкинсом актер снялся в детективном триллере «Перелом»

Фото: Fred Prouser / Reuters

При бюджете в $10 млн «Перелом» (кадр на фото) собрал более $91 млн

При бюджете в $10 млн «Перелом» (кадр на фото) собрал более $91 млн

Фото: Castle Rock Entertainment

С партнерами по фильму «Эта дурацкая любовь» Стивом Кареллом и Эммой Стоун на премьере киноленты в Нью-Йорке, 2011 год. За роль в этой картине актер был номинирован на «Золотой глобус»

С партнерами по фильму «Эта дурацкая любовь» Стивом Кареллом и Эммой Стоун на премьере киноленты в Нью-Йорке, 2011 год. За роль в этой картине актер был номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Charles Sykes / AP

В 2011 году вместе с Джорджем Клуни (слева) актер снялся в фильме «Мартовские иды». За свою игру в этой киноленте он также был номинирован на «Золотой глобус»

В 2011 году вместе с Джорджем Клуни (слева) актер снялся в фильме «Мартовские иды». За свою игру в этой киноленте он также был номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Fred Thornhill / Reuters

В 2016 году на экраны вышел фильм «Славные парни», в котором Гослинг снялся вместе с Расселом Кроу &lt;BR>На фото: актеры на премьере картины в Лос-Анджелесе, 2016 год

В 2016 году на экраны вышел фильм «Славные парни», в котором Гослинг снялся вместе с Расселом Кроу
На фото: актеры на премьере картины в Лос-Анджелесе, 2016 год

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Warner Bros. / AP Images / AP

«Быть знаменитым — очень непросто. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что все вокруг тебя знают, а ты не знаешь никого»

«Быть знаменитым — очень непросто. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что все вокруг тебя знают, а ты не знаешь никого»

Фото: Eric Charbonneau / AP

В 2016 году вместе с Эммой Стоун актер снялся в мюзикле «Ла-Ла-Ленд». Фильм собрал $447,4 млн при бюджете в $30 млн. Картина получила шесть премий «Оскар» &lt;BR>Актеры Эмма Стоун и Райан Гослинг оставляют отпечатки ладоней на территории китайского театра TCL в Голливуде, 2016 год

В 2016 году вместе с Эммой Стоун актер снялся в мюзикле «Ла-Ла-Ленд». Фильм собрал $447,4 млн при бюджете в $30 млн. Картина получила шесть премий «Оскар»
Актеры Эмма Стоун и Райан Гослинг оставляют отпечатки ладоней на территории китайского театра TCL в Голливуде, 2016 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Дэмьен всю жизнь мечтал снять &quot;Ла-Ла Ленд&quot;. Я мог или разрушить его мечту, или научиться играть джаз на пианино» &lt;BR>За роль в «Ла-Ла-Ленде» Райан Гослинг получил премию Vanguard (на фото) и «Золотой глобус», а также вторую в карьере номинацию на «Оскар»

«Дэмьен всю жизнь мечтал снять "Ла-Ла Ленд". Я мог или разрушить его мечту, или научиться играть джаз на пианино»
За роль в «Ла-Ла-Ленде» Райан Гослинг получил премию Vanguard (на фото) и «Золотой глобус», а также вторую в карьере номинацию на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Кадр из фильма «Ла-Ла-Ленд», 2016 год

Кадр из фильма «Ла-Ла-Ленд», 2016 год

Фото: Gilbert Films

«За любое лишнее слово о &quot;Бегущем по лезвию 2049&quot; меня взорвут на месте. Так сказал режиссер, после того как накормил какой-то дрянью» &lt;BR>В 2017 году Гослинг снялся в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (кадр на фото), продолжении культового фильма 1982 года «Бегущий по лезвию»

«За любое лишнее слово о "Бегущем по лезвию 2049" меня взорвут на месте. Так сказал режиссер, после того как накормил какой-то дрянью»
В 2017 году Гослинг снялся в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (кадр на фото), продолжении культового фильма 1982 года «Бегущий по лезвию»

Фото: Alcon Entertainment / AP

В 2023 году на экраны вышел фильм «Барби». В нем актер снялся вместе с Марго Робби, исполнив роль Кена. Картина собрала в прокате $1,446 млрд при бюджете в $145 млн, а Райан Гослинг получил третью номинацию на «Оскар» &lt;BR>На фото: на фотоколле фильма «Барби» в Лос-Анджелесе, 2023 год

В 2023 году на экраны вышел фильм «Барби». В нем актер снялся вместе с Марго Робби, исполнив роль Кена. Картина собрала в прокате $1,446 млрд при бюджете в $145 млн, а Райан Гослинг получил третью номинацию на «Оскар»
На фото: на фотоколле фильма «Барби» в Лос-Анджелесе, 2023 год

Фото: Mike Blake / Reuters

С актрисой Марго Робби на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

С актрисой Марго Робби на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Райан Гослинг исполняет песню «I&#39;m Just Ken» из фильма «Барби» на вручении премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Райан Гослинг исполняет песню «I'm Just Ken» из фильма «Барби» на вручении премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mike Blake / Reuters

«Нельзя быть актером всю жизнь. Многие, конечно, справляются, но они марафонцы. А по мне, так лучше найти для себя какой-то другой способ самовыражения»

«Нельзя быть актером всю жизнь. Многие, конечно, справляются, но они марафонцы. А по мне, так лучше найти для себя какой-то другой способ самовыражения»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

C 2011 года состоял в отношениях с актрисой Евой Мендес. Женился на ней в 2022 году. У пары есть две дочери

C 2011 года состоял в отношениях с актрисой Евой Мендес. Женился на ней в 2022 году. У пары есть две дочери

Фото: Jack Gruber-USA TODAY Sports / Reuters

«Лучшее, что ты приобретаешь, становясь взрослым, — это право покупать сладкое, когда захочешь и в каких угодно количествах»

«Лучшее, что ты приобретаешь, становясь взрослым, — это право покупать сладкое, когда захочешь и в каких угодно количествах»

Фото: Chris Pizzello / AP

Слева направо: режиссер Фил Лорд, актеры Райан Гослинг и Энди Уир на дискуссии, посвященой фильму «Проект &quot;Аве Мария&quot;» на фестивале Comic-Con, 2025 год. Картина должна выйти в 2026 году

Слева направо: режиссер Фил Лорд, актеры Райан Гослинг и Энди Уир на дискуссии, посвященой фильму «Проект "Аве Мария"» на фестивале Comic-Con, 2025 год. Картина должна выйти в 2026 году

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Двойник Райана Гослинга выходит на сцену после объявления «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом на международном уровне на вручении наград Golden Camera Film &amp; TV Awards. Ведущий Стивен Гэтжен сообщил, что эта шутка. Таким образом премия сделала отсылку к церемонии вручения «Оскара». На нем актриса Фэй Данауэй, вручавшая награду в категории «Лучший фильм», ошибочно объявила «Ла-Ла Ленд» победителем

Двойник Райана Гослинга выходит на сцену после объявления «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом на международном уровне на вручении наград Golden Camera Film & TV Awards. Ведущий Стивен Гэтжен сообщил, что эта шутка. Таким образом премия сделала отсылку к церемонии вручения «Оскара». На нем актриса Фэй Данауэй, вручавшая награду в категории «Лучший фильм», ошибочно объявила «Ла-Ла Ленд» победителем

Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС

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«Не люблю интервью. Есть слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Спросите меня, почему я стал актером, — а я и не знаю»

Фото: Mike Cassese / Reuters

«Кажется, я был сумасшедшим ребенком. Больше всего на свете я хотел поскорее вырасти, стать взрослым и найти работу»
Карьеру актера Райан Гослинг начал в 1993 году со съемок в телешоу «Клуб Микки Мауса». В 2001 году он получил первую главную роль в полнометражном фильме. Актер сыграл еврея-неонациста Дэнни Балинта в киноленте «Фанатик». Параллельно актер занимался музыкой

Фото: J. Vespa / WireImage / Getty Images

Известность Райану Гослингу принесла роль в фильме «Дневник памяти» (кадр на фото). За нее он получил премию Teen Choice Awards как лучший актер

Фото: Gran Via

Поцелуй актеров Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс в фильме «Дневник памяти» получил награду MTV Movie Award
На фото: Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс получают премию, 2005 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2006 году на экраны вышла драма «Полу-Нельсон». В ней актер сыграл наркозависимого учителя. За эту роль Гослинг был номинирован на премию «Оскар», а также получил награду Национального совета кинокритиков США (на фото)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2007 году вместе с Энтони Хопкинсом актер снялся в детективном триллере «Перелом»

Фото: Fred Prouser / Reuters

При бюджете в $10 млн «Перелом» (кадр на фото) собрал более $91 млн

Фото: Castle Rock Entertainment

С партнерами по фильму «Эта дурацкая любовь» Стивом Кареллом и Эммой Стоун на премьере киноленты в Нью-Йорке, 2011 год. За роль в этой картине актер был номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Charles Sykes / AP

В 2011 году вместе с Джорджем Клуни (слева) актер снялся в фильме «Мартовские иды». За свою игру в этой киноленте он также был номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Fred Thornhill / Reuters

В 2016 году на экраны вышел фильм «Славные парни», в котором Гослинг снялся вместе с Расселом Кроу
На фото: актеры на премьере картины в Лос-Анджелесе, 2016 год

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Warner Bros. / AP Images / AP

«Быть знаменитым — очень непросто. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что все вокруг тебя знают, а ты не знаешь никого»

Фото: Eric Charbonneau / AP

В 2016 году вместе с Эммой Стоун актер снялся в мюзикле «Ла-Ла-Ленд». Фильм собрал $447,4 млн при бюджете в $30 млн. Картина получила шесть премий «Оскар»
Актеры Эмма Стоун и Райан Гослинг оставляют отпечатки ладоней на территории китайского театра TCL в Голливуде, 2016 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Дэмьен всю жизнь мечтал снять "Ла-Ла Ленд". Я мог или разрушить его мечту, или научиться играть джаз на пианино»
За роль в «Ла-Ла-Ленде» Райан Гослинг получил премию Vanguard (на фото) и «Золотой глобус», а также вторую в карьере номинацию на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Кадр из фильма «Ла-Ла-Ленд», 2016 год

Фото: Gilbert Films

«За любое лишнее слово о "Бегущем по лезвию 2049" меня взорвут на месте. Так сказал режиссер, после того как накормил какой-то дрянью»
В 2017 году Гослинг снялся в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (кадр на фото), продолжении культового фильма 1982 года «Бегущий по лезвию»

Фото: Alcon Entertainment / AP

В 2023 году на экраны вышел фильм «Барби». В нем актер снялся вместе с Марго Робби, исполнив роль Кена. Картина собрала в прокате $1,446 млрд при бюджете в $145 млн, а Райан Гослинг получил третью номинацию на «Оскар»
На фото: на фотоколле фильма «Барби» в Лос-Анджелесе, 2023 год

Фото: Mike Blake / Reuters

С актрисой Марго Робби на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Райан Гослинг исполняет песню «I'm Just Ken» из фильма «Барби» на вручении премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mike Blake / Reuters

«Нельзя быть актером всю жизнь. Многие, конечно, справляются, но они марафонцы. А по мне, так лучше найти для себя какой-то другой способ самовыражения»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

C 2011 года состоял в отношениях с актрисой Евой Мендес. Женился на ней в 2022 году. У пары есть две дочери

Фото: Jack Gruber-USA TODAY Sports / Reuters

«Лучшее, что ты приобретаешь, становясь взрослым, — это право покупать сладкое, когда захочешь и в каких угодно количествах»

Фото: Chris Pizzello / AP

Слева направо: режиссер Фил Лорд, актеры Райан Гослинг и Энди Уир на дискуссии, посвященой фильму «Проект "Аве Мария"» на фестивале Comic-Con, 2025 год. Картина должна выйти в 2026 году

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Двойник Райана Гослинга выходит на сцену после объявления «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом на международном уровне на вручении наград Golden Camera Film & TV Awards. Ведущий Стивен Гэтжен сообщил, что эта шутка. Таким образом премия сделала отсылку к церемонии вручения «Оскара». На нем актриса Фэй Данауэй, вручавшая награду в категории «Лучший фильм», ошибочно объявила «Ла-Ла Ленд» победителем

Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС

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