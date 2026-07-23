Dior впервые проведет показ коллекции в библиотеке Дублина

Шоу Pre-Fall 2027 состоится 4 декабря в историческом кампусе Тринити-колледжа — одного из старейших университетов Ирландии. Подиумом станет холл библиотеки, которую в следующем году планируют реставрировать впервые за 300 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TRINITY COLLEGE DUBLIN Фото: TRINITY COLLEGE DUBLIN

Для креативного директора бренда Джонатана Андерсона этот шоу имеет личное значение. Дизайнер родился в Северной Ирландии, а карьеру начинал в дублинском универмаге Brown Thomas. Кроме того, его собственный бренд JW Anderson даже сотрудничал со знаменитой ирландской пивоварней Guinness в марте этого года: дизайнер выпустил линейку ко Дню святого Патрика 17 марта.

Новую Pre-Fall-коллекцию он посвятит ирландской культуре и ремесленным традициям. В рамках проекта Dior также поддержит программы по сохранению культурного наследия и развитию локальных мастерских совместно с Тринити-колледжем.