Галерея Gagosian откроет большую выставку Рене Магритта в Лондоне

Масштабный проект This Is Still Not a Pipe: The Afterlife of Magritte («Это все еще не трубка: загробная жизнь Магритта») откроется 24 сентября в пространстве галереи на Grosvenor Hill и объединит около 70 работ самого Магритта с произведениями десятков современных художников, вдохновленных его наследием,— многие из них создали новые работы специально для этого проекта. Куратором выступил Джаспер Шарп совместно с советником Gagosian Бернаром Лагранжем и президентом Fondation Magritte Шарли Эрсковичи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина «Империя света» Рене Магритта, открытие музея художника в Брюсселе, 2009

Фото: Francois Lenoir / Reuters Картина «Империя света» Рене Магритта, открытие музея художника в Брюсселе, 2009

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Проект приурочен сразу к двум юбилеям: 20-летию выставки «Los Angeles County Museum of Art», посвященной влиянию Магритта на послевоенное искусство, и 90-летию легендарной Международной выставки сюрреализма 1936 года в Лондоне, во многом определившей мировую известность художника.

Также, как отмечает Artnet, спрос на работы бельгийского сюрреалиста заметно повысилcя на арт-рынке за последние пять лет: по данным Artnet Price Database, в 2024 году продажи его работ на аукционах достигли рекордных $312,3 млн, а картина «Империя света» (1954) ушла с молотка за $121,2 млн на Christie’s — это самая дорогая сюрреалистическая работа в истории аукционов. А в июне 2026 года произведение «La Belle Promenade» (1965) продали на Sotheby’s за $21,24 млн — это на 627% дороже, чем в 2014 году.

Выставка продлится до 12 декабря.