Еврокомиссия поддержала сделку Paramount по покупке Warner Bros. Discovery
ЕК разрешила Paramount Skydance приобрести Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов, обязав компанию выполнить ряд требований для сохранения конкуренции на европейском кинорынке. В частности, Paramount должна в течение 13 месяцев выйти из совместного с Universal предприятия по кинопрокату в Европе и в течение 10 лет не заключать с ней новые соглашения о совместной дистрибуции в Европейской экономической зоне. Комиссия пришла к выводу, что сделка не нанесет ущерба европейской теле- и киноиндустрии из-за существующей конкуренции среди местного производства. При этом отметили, что рынок кинопроката после сделки станет существенно более централизованным.
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Еврокомиссия выступает главным антимонопольным регулятором. Несмотря на решение Брюсселя, сделка по-прежнему сталкивается с препятствиями в США, где ее оспаривают в суде уже 12 штатов. Если сделка состоится, две из пяти оставшихся легендарных голливудских киностудий сольются в единую структуру.