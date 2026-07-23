Стартовали съемки второго сезона «Клиники»

Зак Брафф, исполнитель роли Джей Ди, подтвердил, что производство новых эпизодов возрожденного ситкома стартовало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABC Фото: ABC

Актриса Ава Банн, сыгравшая интерна Сэм Тош, официально вошла в основной ансамбль. Нил Флинн и Рейчел Билсон в ролях Уборщика и Чарли получат заметно больше экранного времени. Джон К. Макгинли и Джуди Рейес продолжат эпизодически появляться в образах доктора Кокса и Карлы.

По поводу 85-летнего Кена Дженкинса определенности пока нет. Создатель шоу Билл Лоуренс ранее обещал, что доктор Келсо обязательно появится в продолжении, но шоураннер Асим Батра уточнила: актер пока лишь значится среди артистов, которых мечтают вернуть на площадку.

Первый сезон из девяти серий вышел в феврале 2026-го и вернул зрителям Зака Браффа, Сару Чоук и Дональда Фейсона в образах докторов Джей Ди, Эллиот Рид и Терка. Продолжение из десяти эпизодов покажут осенью 2027 года на ABC.