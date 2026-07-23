Суд обязал проверить «Воина из Капестрано» на связь с Муссолини

Министерство культуры Италии после долгих споров дало разрешение на неинвазивную экспертизу знаменитой статуи «Воин из Капестрано». Однако в соглашение был включен пункт о полной секретности результатов, что побудило инициатора проверки режиссера Алессио Консорте подать апелляцию в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Incola / Wikimedia Фото: Incola / Wikimedia

Статую VI века до н. э. высотой более двух метров, изображающую воина в облачении, обнаружили в 1934 году в винограднике Абруццо. Она быстро стала национальным символом, попав на герб региона.

Консорте в фильме 2023 года утверждает, что артефакт — фальшивка, созданная для пропаганды Муссолини. Он ссылается на письмо из Ватикана, согласно которому скульптуру по образу дуче изготовил неаполитанский антиквар, а нашедшему ее фермеру выплатили €17 тыс.

Три года режиссер добивался разрешения на рентгеновскую съемку. Министерство отказывало, ссылаясь на уже проведенные исследования, однако судебная проверка не нашла в архивах никаких документов. В феврале власти дали добро, но в мае контракт дополнили пунктом о секретности. Консорте обжаловал это требование в суде Пескары, заявив: «Это форма цензуры и противоречит свободе научных исследований и распространения информации». Слушание еще не назначено.