Полное затмение погрузит Таймыр в темноту

12 августа жители России смогут наблюдать солнечное затмение. На Таймыре Луна полностью скроет Солнце на 1 минуту 34 секунды. В Москве явление совпадет с закатом, и Луна закроет лишь 1% диска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В других регионах страны затмение будет частным — Луна перекроет только фрагмент светила. В Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске фаза достигнет примерно 80%. В европейской части России явление начнется около 20:00 мск.

Максимальная фаза наступит в 20:46 мск в Атлантике близ Исландии и продлится 2 минуты 18 секунд. Тень Луны прочертит по Земле полосу шириной 294 км. В момент полного затмения без оптики будет видна солнечная корона и планеты рядом.