Суздаль проведет Праздник огурца в первые выходные августа

1 и 2 августа на территории Музея деревянного зодчества в Суздале пройдет ежегодный Праздник огурца — на этот раз в расширенном двухдневном формате. Программу построили вокруг нескольких ключевых активностей: игр «Огуречный безмен», «Огуречный жонглер» и «Малосольные танцы», а также впервые проводимых в этом году «Огуречного тира», «Огуречного настроения» и «Огуречного квиза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником Фото: предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником

Музыкальную программу 1 августа откроют «Полынь Folk», Matanya, «Репа», Slaveta и Sumorota при участии специального гостя Влады Miravi; вечер завершится диджей-сетом Beat/овка. На следующий день на сцену выйдут Clever, «КоленкорЪ», «Руна Проджект» и объединение «Притоп Тритона», специальным гостем дня станет Guma.

Гастрономическая часть праздника объединит блюда русской кухни с авторскими интерпретациями рецептов с огурцом, а шеф-повар проведет мастер-классы по приготовлению битых огурцов.

Кроме того, в рамках праздника на территории кремля пройдет аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Новый сезон проекта, вдохновленный «Азбукой в картинках» Александра Бенуа, соберет алфавит образов, связанных с Суздальским Опольем: белокаменные стены архиерейских палат XV–XVIII веков станут своеобразными страницами, на которые будут проецироваться сюжеты сказок и легенд Суздальской земли. Вечерние показы продлятся до 12 августа включительно.