Венсан Кассель снялся в новом клипе Charli XCX

Клип на песню «Camera» из грядущего альбома «Music, Fashion, Film» срежиссировал постоянный соавтор Charli Айдан Замири. Ролик снят он одним дублем, без единой склейки. По сюжету французский актер играет самого себя на съемочной площадке: он снова и снова переснимает сцену с фальшивой кровью и выстрелом в грудь, срываясь от раздражения на каждую техническую накладку, а в какой-то момент даже повторяет свою культовую позу с пальцами-пистолетом из фильма «Ненависть». Сама Чарли появляется в роли режиссера, которая катится на операторской тележке вдоль площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YouTube / Charli xcx Фото: YouTube / Charli xcx

В тексте песни Чарли размышляет о карьере актрисы. «Хочу ли я заниматься музыкой? Не глупо ли пытаться стать актрисой на экране, когда мне исполняется 34?» — поет она. Помимо музыки певица снимается в кино у таких режиссеров, как Такаси Миикэ и Кэти Янь («Галеристка»), а 31 июля в прокат выходит фильм Грегга Араки «Я хочу с тобой секса» с ее участием.

Альбом «Music, Fashion, Film» появится 24 июля: в него также войдут ранее выпущенные треки «Rock Music», «SS26» и «Wink Wink». На его обложке, тоже снятой Замири, оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Также певица анонсировала осенний тур по Северной Америке в поддержку нового альбома.