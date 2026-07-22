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Венсан Кассель снялся в новом клипе Charli XCX

Клип на песню «Camera» из грядущего альбома «Music, Fashion, Film» срежиссировал постоянный соавтор Charli Айдан Замири. Ролик снят он одним дублем, без единой склейки. По сюжету французский актер играет самого себя на съемочной площадке: он снова и снова переснимает сцену с фальшивой кровью и выстрелом в грудь, срываясь от раздражения на каждую техническую накладку, а в какой-то момент даже повторяет свою культовую позу с пальцами-пистолетом из фильма «Ненависть». Сама Чарли появляется в роли режиссера, которая катится на операторской тележке вдоль площадки.

Фото: YouTube / Charli xcx

Фото: YouTube / Charli xcx

В тексте песни Чарли размышляет о карьере актрисы. «Хочу ли я заниматься музыкой? Не глупо ли пытаться стать актрисой на экране, когда мне исполняется 34?» — поет она. Помимо музыки певица снимается в кино у таких режиссеров, как Такаси Миикэ и Кэти Янь («Галеристка»), а 31 июля в прокат выходит фильм Грегга Араки «Я хочу с тобой секса» с ее участием.

Альбом «Music, Fashion, Film» появится 24 июля: в него также войдут ранее выпущенные треки «Rock Music», «SS26» и «Wink Wink». На его обложке, тоже снятой Замири, оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Также певица анонсировала осенний тур по Северной Америке в поддержку нового альбома.

Фотогалерея

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«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно»

«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно»

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять его псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и он вернулся на родину

Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять его псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и он вернулся на родину

Фото: RUSSEIL CHRISTOPHE / CORBIS KIPA / Corbis / Getty Images

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности&lt;br> На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности
На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

Фото: Blue Films

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении» &lt;BR>На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении»
На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

Фото: Canal+

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

Фото: Vincent Kessler / Reuters

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду&lt;br> На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду
На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»&lt;br> Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»
Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

Фото: Nathan Strange / AP

С актрисой Людивин Санье на Каннском кинофестивале, 2008 год

С актрисой Людивин Санье на Каннском кинофестивале, 2008 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

На премьере фильма «Враг государства №1» в кинотеатре «Киев», 2008 год

На премьере фильма «Враг государства №1» в кинотеатре «Киев», 2008 год

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Фото: Yves Herman / Reuters

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Фото: Bob Edme / AP

Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Со своей возлюбленной Нарой Баптистой на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2024 год

Со своей возлюбленной Нарой Баптистой на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

С режиссером Дэвидом Кроненбергом на фотоколле к фильму «Саван» на 77-м Каннском кинофестивале (2024)

С режиссером Дэвидом Кроненбергом на фотоколле к фильму «Саван» на 77-м Каннском кинофестивале (2024)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

Фото: Ethan James / East News

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

Фото: Ethan James / East News

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«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно»

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять его псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и он вернулся на родину

Фото: RUSSEIL CHRISTOPHE / CORBIS KIPA / Corbis / Getty Images

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности
На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

Фото: Blue Films

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении»
На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

Фото: Canal+

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

Фото: Vincent Kessler / Reuters

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду
На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»
Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

Фото: Nathan Strange / AP

С актрисой Людивин Санье на Каннском кинофестивале, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На премьере фильма «Враг государства №1» в кинотеатре «Киев», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Фото: Yves Herman / Reuters

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Фото: Bob Edme / AP

Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Со своей возлюбленной Нарой Баптистой на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

С режиссером Дэвидом Кроненбергом на фотоколле к фильму «Саван» на 77-м Каннском кинофестивале (2024)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

Фото: Ethan James / East News

На фотосессии для ежегодного календаря Pirelli, 2024 год

Фото: Ethan James / East News

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