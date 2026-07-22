Coca-Cola сделала ребрендинг — и вернулась в нулевые

Компания впервые за 20 лет представила новую визуальную айдентику для более чем 200 рынков по миру. Ее цель в том, чтобы каждый элемент бренда, от упаковки до цифровых материалов, безошибочно узнавался как Coca-Cola. Обновленный дизайн уже начал появляться в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Coca-Cola Company Фото: Coca-Cola Company

Новая система строится вокруг узнаваемых элементов бренда из 2000-х: классической красно-белой палитры, фирменной ленты Dynamic Ribbon, впервые созданной в 1969 году, геометричного знака Arden Square и характерного рукописного шрифта Spencerian. Отдельно обновили и дизайн Coca-Cola Zero Sugar: теперь у нее увеличенная надпись Zero Sugar, черная лента на банках и черная крышка на пластиковых бутылках.

По словам представителей Coca-Cola, обновление повысит узнаваемость и заметность бренда для потребителей по всему миру.