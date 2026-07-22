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Coca-Cola сделала ребрендинг — и вернулась в нулевые

Компания впервые за 20 лет представила новую визуальную айдентику для более чем 200 рынков по миру. Ее цель в том, чтобы каждый элемент бренда, от упаковки до цифровых материалов, безошибочно узнавался как Coca-Cola. Обновленный дизайн уже начал появляться в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Фото: Coca-Cola Company

Фото: Coca-Cola Company

Новая система строится вокруг узнаваемых элементов бренда из 2000-х: классической красно-белой палитры, фирменной ленты Dynamic Ribbon, впервые созданной в 1969 году, геометричного знака Arden Square и характерного рукописного шрифта Spencerian. Отдельно обновили и дизайн Coca-Cola Zero Sugar: теперь у нее увеличенная надпись Zero Sugar, черная лента на банках и черная крышка на пластиковых бутылках.

По словам представителей Coca-Cola, обновление повысит узнаваемость и заметность бренда для потребителей по всему миру.

Фотогалерея

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В СССР Coca-Cola впервые появилась в продаже накануне московской Олимпиады 1980 года. Напитки Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками Игр&lt;br> На фото: переносной автомат с колой на стадионе имени Ленина («Лужники») в Москве

В СССР Coca-Cola впервые появилась в продаже накануне московской Олимпиады 1980 года. Напитки Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками Игр
На фото: переносной автомат с колой на стадионе имени Ленина («Лужники») в Москве

Фото: Dieter Endlicher / AP

В 1988 году в холле гостиницы «Международная» установили первый автомат Coca-Cola, а на Москворецком пивоваренном заводе начали производить напиток из концентрата, который привозили из-за границы. В 1989-м в Москве появилась первая наружная реклама напитка

В 1988 году в холле гостиницы «Международная» установили первый автомат Coca-Cola, а на Москворецком пивоваренном заводе начали производить напиток из концентрата, который привозили из-за границы. В 1989-м в Москве появилась первая наружная реклама напитка

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

В 1990-х годах в России американская газировка стала символом свободы и прогресса&lt;br> На фото: День Победы в Москве, 1993 год

В 1990-х годах в России американская газировка стала символом свободы и прогресса
На фото: День Победы в Москве, 1993 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Первые фабрики Coca-Cola открылись в России в 1992 году в Ставрополе и Волгограде&lt;br> На фото: реклама Coca-Cola в ГУМе, 1993 год

Первые фабрики Coca-Cola открылись в России в 1992 году в Ставрополе и Волгограде
На фото: реклама Coca-Cola в ГУМе, 1993 год

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

В апреле 1994 года в Солнцево открылся завод Coca-Cola Refreshments Moscow, который обошелся компании в $35 млн. Выступая на открытии предприятия, мэр Москвы Юрий Лужков (на фото), иронично отметил, что новое производство Coca-Cola имеет прекрасные перспективы, потому что «никогда и никем не будет приватизировано»

В апреле 1994 года в Солнцево открылся завод Coca-Cola Refreshments Moscow, который обошелся компании в $35 млн. Выступая на открытии предприятия, мэр Москвы Юрий Лужков (на фото), иронично отметил, что новое производство Coca-Cola имеет прекрасные перспективы, потому что «никогда и никем не будет приватизировано»

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1995 году московский завод посетил и президент США Билл Клинтон (на фото с супругой Хиллари). В том же году Россия стала одной из стран, где вышла реклама «Праздник к нам приходит», адаптированная на русский язык

В 1995 году московский завод посетил и президент США Билл Клинтон (на фото с супругой Хиллари). В том же году Россия стала одной из стран, где вышла реклама «Праздник к нам приходит», адаптированная на русский язык

Фото: Reuters

Coca-Cola HBC производила и разливала в России напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade

Coca-Cola HBC производила и разливала в России напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade

Фото: AP

Всего в стране работали десять заводов Coca-Cola в девяти регионах — в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке

Всего в стране работали десять заводов Coca-Cola в девяти регионах — в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На предприятиях и в офисах Coca-Cola в России работало более 7 тыс. человек&lt;br> На фото: праздничные гуляния на Новом Арбате по случаю Дня Святого Патрика, 2002 год

На предприятиях и в офисах Coca-Cola в России работало более 7 тыс. человек
На фото: праздничные гуляния на Новом Арбате по случаю Дня Святого Патрика, 2002 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

По данным самой компании, за почти 40 лет присутствия на российском рынке Coca-Cola инвестировала в Россию $6,2 млрд&lt;br> На фото: продажа прохладительных напитков на Театральной площади в Москве, 2000 год

По данным самой компании, за почти 40 лет присутствия на российском рынке Coca-Cola инвестировала в Россию $6,2 млрд
На фото: продажа прохладительных напитков на Театральной площади в Москве, 2000 год

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

К 2019 году Coca-Cola HBC занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков

К 2019 году Coca-Cola HBC занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ  /  купить фото

В середине июля 2022 года Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка

В середине июля 2022 года Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Сейчас в России продается Coca-Cola, ввезенная из разных стран: из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, ОАЭ, Польши и других

Сейчас в России продается Coca-Cola, ввезенная из разных стран: из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, ОАЭ, Польши и других

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Подразделение компании Coca-Cola в России было переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Эта компания начала выпуск в стране напитка под брендом «Добрый кола»

Подразделение компании Coca-Cola в России было переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Эта компания начала выпуск в стране напитка под брендом «Добрый кола»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

С сентября 2022 года в предприятия сети «Вкусно – и точка», пришедшей на смену McDonald’s, также поставляются напитки под брендом «Добрый»&lt;br> На фото: певец Филипп Киркоров в McDonald’s с оригинальным напитком Coca-Cola, 2002 год

С сентября 2022 года в предприятия сети «Вкусно – и точка», пришедшей на смену McDonald’s, также поставляются напитки под брендом «Добрый»
На фото: певец Филипп Киркоров в McDonald’s с оригинальным напитком Coca-Cola, 2002 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

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В СССР Coca-Cola впервые появилась в продаже накануне московской Олимпиады 1980 года. Напитки Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками Игр
На фото: переносной автомат с колой на стадионе имени Ленина («Лужники») в Москве

Фото: Dieter Endlicher / AP

В 1988 году в холле гостиницы «Международная» установили первый автомат Coca-Cola, а на Москворецком пивоваренном заводе начали производить напиток из концентрата, который привозили из-за границы. В 1989-м в Москве появилась первая наружная реклама напитка

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

В 1990-х годах в России американская газировка стала символом свободы и прогресса
На фото: День Победы в Москве, 1993 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Первые фабрики Coca-Cola открылись в России в 1992 году в Ставрополе и Волгограде
На фото: реклама Coca-Cola в ГУМе, 1993 год

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

В апреле 1994 года в Солнцево открылся завод Coca-Cola Refreshments Moscow, который обошелся компании в $35 млн. Выступая на открытии предприятия, мэр Москвы Юрий Лужков (на фото), иронично отметил, что новое производство Coca-Cola имеет прекрасные перспективы, потому что «никогда и никем не будет приватизировано»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

В 1995 году московский завод посетил и президент США Билл Клинтон (на фото с супругой Хиллари). В том же году Россия стала одной из стран, где вышла реклама «Праздник к нам приходит», адаптированная на русский язык

Фото: Reuters

Coca-Cola HBC производила и разливала в России напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade

Фото: AP

Всего в стране работали десять заводов Coca-Cola в девяти регионах — в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На предприятиях и в офисах Coca-Cola в России работало более 7 тыс. человек
На фото: праздничные гуляния на Новом Арбате по случаю Дня Святого Патрика, 2002 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

По данным самой компании, за почти 40 лет присутствия на российском рынке Coca-Cola инвестировала в Россию $6,2 млрд
На фото: продажа прохладительных напитков на Театральной площади в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

К 2019 году Coca-Cola HBC занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В середине июля 2022 года Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Сейчас в России продается Coca-Cola, ввезенная из разных стран: из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, ОАЭ, Польши и других

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Подразделение компании Coca-Cola в России было переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Эта компания начала выпуск в стране напитка под брендом «Добрый кола»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С сентября 2022 года в предприятия сети «Вкусно – и точка», пришедшей на смену McDonald’s, также поставляются напитки под брендом «Добрый»
На фото: певец Филипп Киркоров в McDonald’s с оригинальным напитком Coca-Cola, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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