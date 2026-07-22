Книгу с эскизами японского модельера Ёдзи Ямамото готовят к выпуску
Издание «Yohji Yamamoto Drawings» выйдет 29 октября в издательстве Thames & Hudson. Автором книги выступил историк моды и куратор Музея Гальера Александр Самсон (он же курировал выставки о Мартине Марджеле, Рике Оуэнсе и другие). В книге собрано 183 ранее не публиковавшихся эскизов, созданных Ямамото между 1981 и 1999 годами, начиная с первого показа дизайнера в Париже до конца девяностых. Иллюстрации для книги отбирал Ямамото, а над дизайном работал британский графический дизайнер Питер Сэвилл. Сам японский модельер довольно скромно относится к своим рисункам, называя их «просто скетчами».
1 / 2
В Европе книга будет стоить €85, позже она станет доступна и в других регионах.