Стеклянный стол архитектора Фрэнка Гери установил рекорд на аукционе

Работа под названием «Icehenge» весом 7 тонн ушла с молотка за $243 200, более чем в 10 раз превысив верхнюю оценку в 20 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Freeman's Auction Фото: Freeman's Auction

Стол из 16 частей, вырезанных из зеленоватых стеклянных блоков, Гери создал в 2012 году специально для лобби чикагского небоскреба Inland Steel Building. Это здание восхищало архитектора с молодости, с 1950-х, а позже он даже владел небольшой долей в нем. Сам Гери говорил, что стол выглядит так, будто «в стекольной мастерской произошел взрыв».

Торги провел чикагский аукционный дом Freeman’s. Предыдущий рекорд принадлежал светильникам в виде рыб, созданным Фрэнком Гэри: их продали в 2021 году за $239 тыс. Между тем новый владелец стола уже рассматривает возможность временно передать его в музей или другую подходящую институцию, как сообщают представители аукциона.

Господин Гери умер в 2025 году в возрасте 96 лет. Среди его самых известных работ: Музей Гуггенхайма в Бильбао, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и стеклянные «паруса» Fondation Louis Vuitton в Париже.