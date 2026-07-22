Световой меч Скайуокера ушел с молотка за $3,75 млн

Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Империя наносит ответный удар» продан на аукционе Heritage Auctions за $3,75 млн и стал самым дорогим реквизитом киновселенной. Лот побил рекорд оружия Дарта Вейдера, ушедшего годом ранее за $3,6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Brich, File / AP Фото: George Brich, File / AP

Уникальный реквизит использовался Марком Хэмиллом в кульминационной дуэли, где Вейдер отрубает герою руку и раскрывает тайну отцовства. Рукоять вмонтирована в муляж кисти с шарниром на запястье — конструкцию разработал гример Стюарт Фриборн, создавший образы Йоды и Чубакки. Артефакт десятилетиями хранился именно у него.

На тех же торгах цилиндр Вилли Вонки достиг $350 тыс., а сундук Дейенерис с драконьими яйцами из сериала «Игра престолов» — $312,5 тыс. Заметный ажиотаж вызвали два ковра из «Большого Лебовски»: испачканный ковер Чувака и его «более красивая» замена ушли за $350 тыс. и $375 тыс., многократно превысив стартовые $15 тыс.