Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

АЛРОСА представила бриллиант лавандового цвета за 125 млн руб.

Инвестиционная коллекция ALROSA Diamond Exclusive пополнилась бриллиантом фантазийного оттенка Intense Purple Pink весом 2,03 карата. Эксперты оценили его в $1,585 млн.

Фото: «Алроса»

Фото: «Алроса»

Драгоценный камень огранен в форме сердца — одной из самых технически сложных. Его выраженный лавандовый тон считается крайне редким: после закрытия австралийского рудника Argyle в 2020 году, обеспечивавшего 90% мировой добычи розовых алмазов, подобные экземпляры стали практически штучными. По данным Fancy Color Research Foundation, за последние 20 лет розовые бриллианты выросли в цене почти на 400%.

Бриллиант изготовлен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Специалисты определили возраст кристалла в 350 млн лет, а его огранка заняла более полугода. В АЛРОСЕ отмечают, что яркий оттенок, гармоничные пропорции и символичная форма делают камень одинаково ценным и для ювелирных украшений, и в качестве актива для коллекционеров.

Программа ALROSA Diamond Exclusive первой в России предложила состоятельным клиентам банков приобретать бриллианты инвестиционного качества без НДС. Сегодня коллекция насчитывает порядка 300 камней — от бесцветных образцов высоких характеристик до редких фантазийных цветов.