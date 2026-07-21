АЛРОСА представила бриллиант лавандового цвета за 125 млн руб.

Инвестиционная коллекция ALROSA Diamond Exclusive пополнилась бриллиантом фантазийного оттенка Intense Purple Pink весом 2,03 карата. Эксперты оценили его в $1,585 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Алроса» Фото: «Алроса»

Драгоценный камень огранен в форме сердца — одной из самых технически сложных. Его выраженный лавандовый тон считается крайне редким: после закрытия австралийского рудника Argyle в 2020 году, обеспечивавшего 90% мировой добычи розовых алмазов, подобные экземпляры стали практически штучными. По данным Fancy Color Research Foundation, за последние 20 лет розовые бриллианты выросли в цене почти на 400%.

Бриллиант изготовлен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Специалисты определили возраст кристалла в 350 млн лет, а его огранка заняла более полугода. В АЛРОСЕ отмечают, что яркий оттенок, гармоничные пропорции и символичная форма делают камень одинаково ценным и для ювелирных украшений, и в качестве актива для коллекционеров.

Программа ALROSA Diamond Exclusive первой в России предложила состоятельным клиентам банков приобретать бриллианты инвестиционного качества без НДС. Сегодня коллекция насчитывает порядка 300 камней — от бесцветных образцов высоких характеристик до редких фантазийных цветов.