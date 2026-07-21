Выставка в Sistema Gallery расскажет о границах научного знания

24 июля в Sistema Gallery откроется групповая выставка «Человек расшифрованный» — совместный проект генетической компании «Эвоген» и Московской школы современного искусства (MSCA), посвященный новейшим биотехнологиям и их влиянию на привычный уклад жизни. Куратор — Анна Кирикова.

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Экспозиция стала финальной точкой проекта «Код жизни: генетика и искусство», запущенного «Эвоген» и MSCA в начале 2026 года. Двенадцать художников, прошедших творческую лабораторию, представили скульптуры, инсталляции, видео и пространственные объекты, созданные специально для проекта. Авторы работают с фигурой «человека расшифрованного» и исследуют пределы научного знания: можно ли свести человека к генетическому коду или данным и что неизбежно ускользает в подобных описаниях? В работах — размышления о гибридных и межвидовых формах.

Выставку сопроводит событийная программа с лекциями и дискуссиями с участием ученых, философов и кураторов. Увидеть «Человека расшифрованного» можно будет до 16 августа.