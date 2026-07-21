Лувр откроет Галерею Аполлона после октябрьского ограбления

Знаменитый зал парижского музея, откуда в прошлом году похитили драгоценности французской короны, снова примет посетителей 22 июля, впервые с момента кражи. Однако, по словам президента Лувра Кристофа Лерибо, все ценные коллекции убрали из зала, а сама галерея вернется к своей изначальной функции, заданной еще в XVII веке,— станет представительским пространством без витрин с драгоценностями. Оставшиеся в коллекции экспонаты теперь планируют разместить в отдельном защищенном помещении без окон в другой части музея, но для этого потребуются масштабные строительные работы и поиск подходящего места и финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерея Аполлона в Лувре

Фото: Courtesy of the Louvre Галерея Аполлона в Лувре

Фото: Courtesy of the Louvre

Само ограбление произошло 19 октября 2025 года: злоумышленники, переодетые в рабочих, проникли в галерею с помощью грузового подъемника прямо во время работы музея и похитили восемь драгоценностей французской короны на общую сумму около €88 млн. По делу были задержаны несколько подозреваемых, но сами украшения так и не нашли: есть опасения, что их могли переплавить или разобрать на части.