Сотрудники музеев Венеции пригрозили забастовкой из-за экстремальной жары

Как сообщает The Art Newspaper, на протяжении июля температура в некоторых музейных залах превышала 30°С, что создает реальную угрозу теплового удара для персонала, посетителей и экспонатов. Среди пострадавших от жары объектов — Галерея Ка-д’Оро и Музей Палаццо Гримани. Профсоюз работников культуры Unione Sindacale di Base (USB) обвиняет руководство музеев в отсутствии нормальной вентиляции, недостаточном проветривании залов, а также в том, что сотрудникам не выдают питьевую воду и не инструктируют, как действовать в случае теплового удара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

Представители USB утверждают, что поднимали эту проблему еще прошлым летом, но так и не дождались ответа от администрации. Руководство музеев со своей стороны заявляет, что сотрудникам предоставлены рекомендации по работе в жаркую погоду, а рабочий график выстроен таким образом, чтобы они могли регулярно находиться в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.