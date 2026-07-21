Документальный фильм о Брунелло Кучинелли выходит в мировой прокат

Картину об итальянском модельере продали дистрибуторам сразу в нескольких странах Европы, Азии и Ближнего Востока. Лента «Брунелло, галантный мечтатель» (Brunello: The Gracious Visionary) режиссера-обладателя «Оскара» Джузеппе Торнаторе уже с успехом прошла в итальянских кинотеатрах, а недавно показывалась на кинофестивале в Шанхае, где Кучинелли лично представлял фильм зрителям. Международные сделки заключила компания Twenty-Nine Palms Entertainment, а 24 июля картину ограниченным прокатом выпустят в Великобритании, Ирландии и Северной Америке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» (2025)

Фото: Blue Fox Entertainment / © Blue Fox Entertainment Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» (2025)

Фото: Blue Fox Entertainment / © Blue Fox Entertainment

Фильм прослеживает путь Брунелло Кучинелли — сына фермера из итальянской Умбрии,— который превратился в одного из самых влиятельных предпринимателей в мире моды и построил бренд стоимостью больше $7,8 млрд. Картина сочетает документальные интервью и архивные кадры с постановочными эпизодами, а роль молодого Кучинелли исполнил Саул Нанни. Музыку к фильму написал обладатель «Оскара» Никола Пьовани, ранее работавший над «Жизнь прекрасна».