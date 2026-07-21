Раскрыт состав астероида, убившего динозавров

Падение Чиксулубского астероида 66 млн лет назад вызвало вымирание динозавров не за счет ядовитых серных выбросов, а из-за плотной завесы пыли и обломков, надолго закрывшей солнечный свет. К такому выводу пришли геологи из Европы и Канады, определившие тип небесного тела по изотопам никеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Tovin / Reuters Фото: Jordan Tovin / Reuters

Анализ глин из Дании, Испании и Италии показал: астероид относился к CO-хондритам — крайне редким метеоритам, похожим на найденный в 1868 году во Франции образец Орнанс. Эти объекты почти не содержат летучих веществ, в том числе серы. «В них гораздо меньше углерода и особенно серы, чем в других хондритах. Это делает маловероятным, что испарившаяся сера стала главным фактором катастрофы»,— пояснил профессор Университета Британской Колумбии Филипп Клейс.

Ранее предполагалось, что примерно половину серных соединений, вызвавших глобальное похолодание, принесло само небесное тело. Теперь ученые полагают, что основной причиной климатического коллапса стали мелкие частицы, выброшенные при ударе 10–15-километрового астероида на скорости около 64 тыс. км/ч. Катастрофа уничтожила 75% всех видов, оставив 300-километровый кратер Чиксулуб на Юкатане.