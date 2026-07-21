Режиссер нового «Властелина колец» отказался от «политкорректности ради галочки»

Энди Серкис признал, что фильм «Охота за Голлумом» отчасти учитывает многолетние упреки в расовом однообразии, но подчеркнул: намеренно разбавлять каст ради соответствия современной повестке создатели не станут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Энди Серкис

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters Режиссер Энди Серкис

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

В интервью BBC режиссер и исполнитель главной роли пояснил, что Дж. Р. Р. Толкин находился под сильным влиянием скандинавской мифологии, а Шир изображен как изолированный «очень белый город». Обитателей не заботит внешний мир, и они не желают пускать чужаков. Пока все заявленные актеры — от Джейми Дорнана и Кейт Уинслет до вернувшихся Элайджи Вуда и Иэна Маккеллена — белые. «Мы не будем делать фильм политкорректным "ради галочки"»,— прямо заявил Серкис, уточнив, что иной цвет кожи появится лишь там, где это оправдано логикой истории.

Предыдущий проект по вселенной — сериал «Кольца власти» — столкнулся с волной расистских атак именно из-за инклюзивного кастинга. Тогда Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган надели футболки с ушами разных оттенков в знак солидарности, а команда шоу напомнила: Средиземье никогда не было полностью белым. «Охота за Голлумом» выйдет в прокат 17 декабря 2027 года.