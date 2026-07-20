Трудности драматического перевода

20 июля исполняется 140 лет со дня рождения Михаила Лозинского. Weekend вспоминает его и как создателя русской «Божественной комедии», и как гениального драматического переводчика, и как поэта.

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Выдающийся переводчик и исследователь Ефим Эткинд писал, что советские поэты уходили в перевод, чтобы сохранить хоть какую-то творческую свободу,— и часто работали «под масками» переводимых ими авторов. Пожалуй, эти слова в полной мере относятся и к Михаилу Лозинскому. Арест в 1921 году так сильно его испугал, что всю оставшуюся жизнь он занимался только переводами. А ведь был еще и условный срок для острастки в 1932 году, и увольнение шесть лет спустя с единственного официального места работы — из Публичной библиотеки в Ленинграде. Такова поневоле краткая биографическая канва советского периода жизни поэта, о котором с восторгом отзывались недавние именинники Анна Ахматова (он придумал название для нескольких ее поэтических книг), Николай Гумилев (вместе с ним он мог быть расстрелян) и Александр Блок, констатировавший в своем дневнике факт: «Глыбы стихов высочайшей пробы». Великое множество переведенных Лозинским поэтических текстов сыграло ключевую роль в сохранении традиций русской поэзии Серебряного века.

Но вернемся к метафоре масок. Лозинский работал с важнейшим периодом европейской культуры, находя свободу в творчестве Шекспира, Корнеля, Лопе де Веги и множества других авторов. Нетрудно заметить, что речь идет прежде всего о великих драматургах, так что метафора маски, в самом деле, как нельзя уместна. Они были Лозинскому близки, и до него их мало переводили.

Переводя их драмы на русский язык, Лозинский осуществлял поистине уникальный проект культурного трансфера. Ведь в основном это авторы XVI–XVII веков, и понятно, что никаких языковых соответствий в современной им Московской Руси не было. Поэтому Лозинский создал совершенно особый и прекрасно узнаваемый язык, на котором говорят герои десятков пьес (в том числе классических театральных постановок середины XX века) и на котором, по словам филолога Александра Аникста, могли бы «общаться великие драматурги, если бы русский был международным языком того времени, причем живым и разговорным».

Переводческие решения Лозинского почти всегда исключительно удачны. К примеру, театровед Галина Макарова подчеркивала в его «Гамлете» «мужественность и решимость именно в критические моменты». Переводы французских классиков позволяли ощутить атмосферу самого блестящего двора Европы, а Лопе де Веги — во многом сформировать образ Испании в историческом воображаемом советского человека. Лозинский почувствовал сходство этих авторов с точки зрения общеевропейской культуры и эпохи, в которой они жили.

В извечной борьбе между буквой и духом Лозинский не выбирал одну сторону, его подход можно назвать в хорошем смысле эклектичным: «передать по-русски все богатства классики, стараясь не упустить ни одно из них», как он сам писал в анкете переводчика. Кроме того, в некоторых его переводах был и неочевидный смысл. Страстные монологи героев драм, звучавшие со сцен, могли восприниматься в том числе и как завуалированная критика советской власти.

Он шутил, что некоторые годы бывали посвящены одному языку: 1928-й — английскому (перевод одного из романов «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси), 1931-й — только семь стихотворений Генриха Гейне. Параллельно шла огромная подготовительная работа к «Гамлету» и редактура первого полного русского «Дон Кихота».

Лозинский легко ставил свою фамилию рядом с другими переводчиками, когда его авторитет был необходим, чтобы решить судьбу текста. Он значится редактором и самых популярных русских «Трех мушкетеров». Ниже — несколько известнейших его переводов.

Уильям Шекспир, Монолог Гамлета

Быть или не быть — таков вопрос;

Что благородней духом — покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы

Иль, ополчась на море смут, сразить их

Противоборством? Умереть, уснуть —

И только; и сказать, что сном кончаешь

Тоску и тысячу природных мук,

Наследье плоти,— как такой развязки

Не жаждать? Умереть, уснуть.— Уснуть!

И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;

Какие сны приснятся в смертном сне,

Когда мы сбросим этот бренный шум,—

Вот что сбивает нас; вот где причина

Того, что бедствия так долговечны;

Кто снес бы плети и глумленье века,

Гнет сильного, насмешку гордеца,

Боль презренной любви, судей медливость,

Заносчивость властей и оскорбленья,

Чинимые безропотной заслуге,

Когда б он сам мог дать себе расчет

Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,

Когда бы страх чего-то после смерти —

Безвестный край, откуда нет возврата

Земным скитальцам,— волю не смущал,

Внушая нам терпеть невзгоды наши

И не спешить к другим, от нас сокрытым?

Так трусами нас делает раздумье,

И так решимости природный цвет

Хиреет под налетом мысли бледным,

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия. Но тише!

Офелия? — В твоих молитвах, нимфа,

Все, чем я грешен, помяни.

Иоганн Вольфганг фон Гёте, «К Лили Шёнеман»

В тени долин, на оснеженных кручах

Меня твой образ звал:

Вокруг меня он веял в светлых тучах,

В моей душе вставал.

Пойми и ты, как сердце к сердцу властно

Влечет огонь в крови

И что любовь напрасно

Бежит любви.

Редьярд Киплинг, «Заповедь»

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя, наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил — жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы — не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтания,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганье,

Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловить глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова

Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,

На карту все, что накопил с трудом,

Все проиграть и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том,

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,

Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неуловимый бег,—

Тогда весь мир ты примешь во владенье,

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Александр Брун