Сопродюсер «Очень странных дел» сделает сериал по «Одиссее»

Шоураннером независимого проекта выступит Карл Гайдусек. В отличие от мифологической трактовки нового одноименного фильма Нолана, сериал постарается воссоздать близкую к реальности историю гомеровской эпохи — в нем покажут мир бронзового века таким, каким он мог быть на самом деле: с войнами, морскими странствиями, политическими предательствами и борьбой за выживание, а историю Одиссея впишут в более широкий контекст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценарист Карл Гайдусек

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сценарист Карл Гайдусек

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Режиссером станет голландец Роэл Рейне, снимавший исторические драмы «Вашингтон», «Черные паруса» и триллер «Совершенно секретно», а также сериалы «Halo» и «Сверхлюди». Продюсированием займутся греческая компания Tanweer (тот же дистрибутор, что выпускает фильм Нолана в Греции), новая американская студия Tectonic и американо-армянская USATV. Съемки планируют начать в начале 2027 года в Греции и Армении. Актерский состав, дата премьеры и стриминговый партнер пока не объявлены.