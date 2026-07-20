Словоформа «махаю» признана литературной нормой

Форму глагола официально признали литературной нормой — теперь он равноправен с привычным «машу». Как рассказала «РИА Новости» лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова, раньше форма «махаю» считалась разговорной, но со временем закрепилась в речи даже образованных носителей языка — эта тенденция отражена уже в «Большом словаре ударений» 2025 года и в орфографическом словаре русского языка как государственного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Похожее чередование «х» на «ш» сохранилось в русском языке лишь у нескольких глаголов: например, «пахать / пашу» и «брехать / брешет».