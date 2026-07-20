Тверь стала частью Золотого кольца
Об этом на праздновании Дня города 19 июля объявил варио губернатора Тверской области Виталий Королев. «Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей»,— написал он в соцсетях.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Решение о включении Твери в маршрут обсуждали еще в июне: об этом сообщал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, тогда вопрос находился на финальной стадии согласования. А в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал масштабное расширение Золотого кольца сразу на 49 городов и сел — приурочить его планируют к 60-летию маршрута в 2027 году. В список среди прочих войдут Александров, Гороховец, Юрьев-Польский, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя, Галич, Нерехта, Судиславль, села Абрамцево и Гжель, а также Калязин, Кашин, Нижний Новгород, Выкса и Городец. Между тем классический список Золотого кольца включает 10 городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, а также Углич и Рыбинск.