Netflix купил ИИ-компанию Бена Аффлека за $587 млн

ИИ-стартап InterPositive основан американским актером Беном Аффлеком в 2022 году: в компании разрабатывали инструменты для оптимизации постпродакшена: работа со звуком, светом в кадре и использование визуальных эффектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

О сделке рассказали еще в марте, но финансовые условия тогда не разглашали: по данным Bloomberg, речь шла о сумме до $600 млн. Позднее цену раскрыли в отчете для американской комиссии по ценным бумагам (SEC) — сообщается даже, что Netflix заплатил господину Аффлеку наличными. После покупки вся команда из 16 инженеров, исследователей и продюсеров перешла в Netflix, а сам актер стал старшим советником компании.

Теперь созданные инструменты будут использовать в стриминговой компании. По словам содиректора Netflix Теда Сарандоса, в этом году генеративный ИИ уже применили примерно в 300 проектах — чаще всего для сложных сцен вроде массовки или исторических батальных эпизодов, которые иначе пришлось бы вырезать из-за бюджета или сроков.