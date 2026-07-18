Weekend вспоминает главную франшизу в карьере актера и пытается разобраться, в какой момент «Форсаж» совершил поворот не туда. Но в процессе — пересматривает любимые (и не очень) фильмы, ностальгирует и приходит к на удивление позитивным выводам.

Текст: Никита Прунков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015

Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015

Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films

Сегодня в это трудно поверить, но миллиардная франшиза, трансформировавшаяся в китчевый блокбастер, зародилась благодаря материалу в журнале Vibe — статья, написанная журналистом Кеном Ли, называлась «Гонщик Икс» и была посвящена нью-йоркским стритрейсерам. По большому счету в тексте не было ничего примечательного, однако парни, о которых рассказывал автор, преимущественно представляли собой не коренных жителей Штатов, а выходцев из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Ко всему прочему, вместо привычных маслкаров они выбирали заряженных тюнингованных «японцев».

Именно этот набор — а также фильм категории В «The Fast And The Furious» («Быстрые и яростные») 1954 года — вдохновил режиссера Роба Коэна на создание собственного фильма. Первый «Форсаж», вышедший на экраны в 2001 году, выглядел довольно аскетично в плане спецэффектов, зато быстро сумел сколотить крепкую фан-базу. А как иначе? В центре истории простой сюжет, преисполненный пацанской романтики и обложенный любимыми мужскими игрушками. Коп под прикрытием Брайан О’Коннер (Пол Уокер) внедряется в банду гонщика Доминика Торетто (Вин Дизель), находит вторую половинку и пускается во все тяжкие, окунаясь в мир рейсинга и благородного бандитизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вин Дизель на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото Вин Дизель во время фотосессии, посвященной 25-летию фильма «Форсаж», на 79-м Каннском международном кинофестивале, 2026 Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Следующая фотография 1 / 2 Вин Дизель на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото Вин Дизель во время фотосессии, посвященной 25-летию фильма «Форсаж», на 79-м Каннском международном кинофестивале, 2026 Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

После успешного дебюта — картина собрала $200 млн при бюджете в $70 млн — студия Universal задумала сиквел и триквел, а Дизель покинул проект из-за нежелания смазывать впечатление о первом фильме. В итоге скептицизм главной звезды оправдался: «Двойной форсаж» безапелляционно разгромили журналисты. «Третий», в свою очередь, многим виделся как необязательный спин-офф без главных героев. С другой же стороны — «Токийский дрифт» был последней лентой в серии, посвященной стритрейсингу. И именно он подарил ворох нетленных саундтреков и мемов с главным героем, который выглядел как 35-летний школьник.

Сегодня зрители с теплотой вспоминают историю о том, как американский подросток учится дрифту в Токио, однако в 2006-м самый экспериментальный эпизод франшизы чуть не загнал создателей в коммерческий тупик. Во-первых, работа собрала рекордно низкие $157 млн в прокате; во-вторых, зрители ругали авторскую группу по поводу и без — за то, что набрали на роли японцев представителей других этнических групп, за натужный сюжет с якудза, за невзрачную и даже шаблонную актерскую игру. Казалось, что «Форсаж» может бесславно закончить свою жизнь на DVD-полках, но тут на помощь пришел Дизель, совершивший, возможно, ключевую в индустрии вин-вин-сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC Кадр из фильма «Форсаж». Режиссер Роб Коэн, 2001 Фото: Universal Pictures, Original Film, Ardustry Entertainment LLC

Оказавшись на позиции продюсера, Вин Дизель решил обнулить удручающие результаты и совместно с режиссером Джастином Лином, который ставил третий фильм, а затем еще четыре картины, избавил квадриквел от порядковых номеров и подзаголовков. К тому же он уговорил вернуться оригинальный каст с Полом Уокером, Мишель Родригес и Джорданой Брюстер. В общем, Торетто и О’Коннер возвратились, объединились, расправились с наркобароном и заработали рекордные для франшизы на тот момент $360 млн. Настоящая перестройка ждала историю в пятой части: на этот раз Дизель и компания отказались от эстетики уличных гонок и создали полноценный фильм-ограбление, да еще и с агентом в исполнении Дуэйна Джонсона.

Начиная с 2011 года «Форсаж» нащупал золотую жилу, приняв за постулат одну простую мысль: чем масштабнее размах и безумнее трюки, тем больше зарабатывает кино. С каждой новой частью планка абсурда только поднималась: болид, переворачивающий машины, прыжки между небоскребами, бегство от боеголовки и, наконец, полет в открытый космос в девятом «Форсаже». Со временем вопрос в духе «а как они вообще выжили» перестал быть уместным — поклонники серии смиренно приняли новые правила игры. Примечательно же и то, что студия и Дизель умудрились встроить «Форсаж» в новый цайтгайст, найдя компромисс между зрителями, авторами и исполнителями главных ролей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–4». Режиссер Джастин Лин, 2009 Фото: Universal Pictures, Original Film, Neal H. Moritz Productions Кадр из фильма «Форсаж–4». Режиссер Джастин Лин, 2009 Фото: Universal Pictures, Original Film, Neal H. Moritz Productions Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–8». Режиссер Гэри Грей, 2017 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–8». Режиссер Гэри Грей, 2017 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Следующая фотография 1 / 23 Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–4». Режиссер Джастин Лин, 2009 Фото: Universal Pictures, Original Film, Neal H. Moritz Productions Кадр из фильма «Форсаж–4». Режиссер Джастин Лин, 2009 Фото: Universal Pictures, Original Film, Neal H. Moritz Productions Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–5». Режиссер Джастин Лин, 2011 Фото: Original Film Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–6». Режиссер Джастин Лин, 2013 Фото: Original Film, Эталон-фильм Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–7». Режиссер Джеймс Ван, 2015 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–8». Режиссер Гэри Грей, 2017 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–8». Режиссер Гэри Грей, 2017 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–9». Режиссер Джастин Лин, 2020 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films Кадр из фильма «Форсаж–10». Режиссер Луи Летерье, 2023 Фото: Original Film, Universal Pictures, One Race Films

Например, Мишель Родригес публично грозилась покинуть проект из-за сексистского авторского подхода: по ее словам, женские персонажи зачастую представляли собой трофейных подруг или же участниц любовных треугольников. В итоге Universal пошла на уступки, дав девушкам больше пространства. И каст проекта разросся до настоящего созвездия с Шарлиз Терон и Хелен Миррен, а героини получили свои сюжетные ответвления. Наконец, на площадке возникли Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Джейсон Момоа и Джон Сина — таким образом, участие в серии перестало быть разовой коммерческой подработкой и превратилось в статусное мероприятие для голливудских звезд первой величины.

Франшиза, выглядевшая умирающей в середине двухтысячных, превратилась в одну из самых живучих в киномире — просто потому, что вовремя перестала стесняться собственной глупости и начала получать от нее удовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мишель Родригес, Вин Дизель и Джордана Брюстер на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото Вин Дизель и Джордана Брюстер на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Мишель Родригес, Вин Дизель и Джордана Брюстер на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото Вин Дизель и Джордана Брюстер на презентации фильма «Форсаж. Быстрые и яростные» во время 79-го Каннского кинофестиваля, 2026 Фото: Анатолий Жданов / купить фото

Совсем недавно в Канне проходил специальный «полуночный сеанс» боевика, который посетили Вин Дизель, Джордана Брюстер и Медоу Уокер, дочь погибшего актера Пола Уокера. Удивительным образом мероприятие объединило банальным чувством ностальгии две разнородные категории зрителей. Кажется, даже на Круазетт нашлись люди, которым не стыдно признаться, что «Форсаж» — это не такое уж плохое кино.