В Национальном центре откроется масштабная выставка о театральной России

С 28 июля по 11 октября в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной будет работать выставочный проект «Наследие. Театр. Великие». Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

На площади более 2500 кв. м разместятся больше 600 экспонатов из 17 тематических разделов: декорации, машинерия, костюмы, эскизы, куклы и бутафория, а также редкие архивные материалы, рукописи, афиши, письма и фотографии. Среди примечательных экспонатов — театральный задник Валерия Левенталя к балету «Дон Кихот» и костюмы работы Надежды Ламановой и Вячеслава Зайцева. Свои фонды для проекта предоставили более 60 театральных коллективов со всей страны — от Большого и Мариинского театров до трупп Йошкар-Олы и Южно-Сахалинска.

Выставку сопроводит обширная образовательная программа: лекции, творческие встречи и мастер-классы по гриму, сценической речи и созданию костюма и аксессуаров.