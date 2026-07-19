Продажи Burberry выросли на 5% в первом квартале благодаря зумерам

Бренд подвел итоги первого квартала финансового года: выручка выросла на 5% и достигла £455 млн. Наибольший рост Burberry показал в Северной и Южной Америке (+12%) и в Китае (+9%), где главным драйвером спроса стало поколение зумеров —родившиеся с 1997 по 2012 год больше других поколений покупали товары британского бренда, согласно опубликованному отчету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luke MacGregor / Reuters Фото: Luke MacGregor / Reuters

Одним из самых успешных проектов стала кампания Portraits Of An Icon, приуроченная к юбилею бренда. После ее запуска число новых покупателей верхней одежды увеличилось на 19%, а фирменные тренчи, шарфы и сумки вновь стали главными бестселлерами.

Впервые за три года Burberry зафиксировал рост продаж во всех ключевых категориях — женской и мужской одежде, аксессуарах и детской линии. Кроме того, компания отметила восстановление спроса на женские сумки, продажи которых в последние сезоны снижались.